رسالة يومية : مهرجان سباق دلما التاريخي هو حدث رياضي وثقافي بارز يُنظَّم سنويًا في جزيرة دلما بمنطقة الظفرة في إمارة أبوظبي، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة. يهدف المهرجان إلى إحياء التراث البحري الإماراتي والحفاظ على الهوية الوطنية، من خلال مجموعة متنوعة من الفعاليات والمسابقات التي تعكس غنى وتنوع الثقافة الإماراتية