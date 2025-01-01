موسم 1

البرنامج الرئيسي الخاص بدوري ادنوك للحترفين بشكل خاص و الكرة الإماراتية بشكل عام يتناول ابرز الموضوعات المتعلقة بالكرة الإماراتية و يستضيف نقاد اماراتين و عرب للحديث عم ابرز القضايا و يستعرض اخر الاخبار

اعرض
أضف إلى قائمتي

الحلقة 3 - الوقت الأصلي 2025-2026

1h 55min

البرنامج الرئيسي الخاص بدوري ادنوك للحترفين بشكل خاص و الكرة الإماراتية بشكل عام يتناول ابرز الموضوعات المتعلقة بالكرة الإماراتية و يستضيف نقاد اماراتين و عرب للحديث عم ابرز القضايا و يستعرض اخر الاخبار

الحلقة 2 - الوقت الأصلي 2025-2026

2h 54min

البرنامج الرئيسي الخاص بدوري ادنوك للحترفين بشكل خاص و الكرة الإماراتية بشكل عام يتناول ابرز الموضوعات المتعلقة بالكرة الإماراتية و يستضيف نقاد اماراتين و عرب للحديث عم ابرز القضايا و يستعرض اخر الاخبار

الحلقة 1 - الوقت الأصلي 2025-2026

2h 1min

البرنامج الرئيسي الخاص بدوري ادنوك للحترفين بشكل خاص و الكرة الإماراتية بشكل عام يتناول ابرز الموضوعات المتعلقة بالكرة الإماراتية و يستضيف نقاد اماراتين و عرب للحديث عم ابرز القضايا و يستعرض اخر الاخبار