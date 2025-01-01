الحلقة 6 - مجلس الروضة 20251h 43min
برنامج خاص بمهرجان العين لسباقات الهجن يوميا يستعرض الأشواط و يحللها و يستهرض قائمة المشاركين و المرشحين بالإضافة الى تقارير ميدانية و مقابلات خاصة مع المشاركين
الحلقة 5 - مجلس الروضة 20251h 15min
الحلقة 4 - مجلس الروضة 20251h 21min
الحلقة 3 - مجلس الروضة 20251h 24min
الحلقة 2 - مجلس الروضة 20251h 31min
الحلقة 1 - مجلس الروضة 20251h 48min
