موسم 1

برنامج خاص بمهرجان العين لسباقات الهجن يوميا يستعرض الأشواط و يحللها و يستهرض قائمة المشاركين و المرشحين بالإضافة الى تقارير ميدانية و مقابلات خاصة مع المشاركين

الحلقة 6 - مجلس الروضة 2025

1h 43min

الحلقة 5 - مجلس الروضة 2025

1h 15min

الحلقة 4 - مجلس الروضة 2025

1h 21min

الحلقة 3 - مجلس الروضة 2025

1h 24min

الحلقة 2 - مجلس الروضة 2025

1h 31min

الحلقة 1 - مجلس الروضة 2025

1h 48min

