الحلقة 4 - ريال مدريد: كيف لا أحبك؟33min
تسلّط الضوء على موسم 2023–2024، وتقدّم كل ما يدور داخل أروقة ومشاعر النادي الملكي الذي لا يقنع إلا بالألقاب حيث تركز السلسلة على الضغط الهائل على الجهاز الفني والإداري واللاعبين لتحقيق الفوز بكل بطولة .
الحلقة 3 - ريال مدريد: كيف لا أحبك؟35min
الحلقة 2 - ريال مدريد: كيف لا أحبك؟29min
الحلقة 1 - ريال مدريد: كيف لا أحبك؟27min
