برنامج يستعرض كواليس منافسات الفروسية وأهم الظواهر التي تتخلل سباقات الخيول و القدرة بالاضافة الى منافسات قفز الحوجز و جمال الخيول , مقابلات مع الفرسان و المدربين و تقارير اخرى خلال الاحداث التي يتم تغطيتها