الحلقة 5 - صهيل30min
برنامج يستعرض كواليس منافسات الفروسية وأهم الظواهر التي تتخلل سباقات الخيول و القدرة بالاضافة الى منافسات قفز الحوجز و جمال الخيول , مقابلات مع الفرسان و المدربين و تقارير اخرى خلال الاحداث التي يتم تغطيتها
الحلقة 4 - صهيل25min
الحلقة 3 - صهيل29min
الحلقة 2 - صهيل27min
الحلقة 1 - صهيل28min
