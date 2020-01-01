لا تشبه زكية أي بطل خارق رأيته من قبل. يقول البعض إنها مجرد طالبة ، يقول آخرون إنها لا تستطيع التنافس مع الأبطال الخارقين الذكور - لكنها تثبت خطأ الجميع في كل مرة. فهي طالبة في النهار وبطلة خارقة في الليل ، إنها بطلة التي يحتاجها العالم الآن. وما سر قوتها؟ نظارتها الشمسية