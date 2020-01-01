الحلقة 2 - ROBOTIC (1): Ep 220 دقيقة
برنامج ينقل أحدث التطورات في عالم التكنولوجيا وبرامج الفيديو والتطبيقات. تقدم زكية الذكية فقرة عن صفحات برامج التواصل الاجتماعي، ويستعرض روبوتك آراء واهتمامات الأطفال حول برامجهم وألعابهم المفضّلة
الحلقة 1 - ROBOTIC (1): Ep 120 دقيقة
برنامج ينقل أحدث التطورات في عالم التكنولوجيا وبرامج الفيديو والتطبيقات. تقدم زكية الذكية فقرة عن صفحات برامج التواصل الاجتماعي، ويستعرض روبوتك آراء واهتمامات الأطفال حول برامجهم وألعابهم المفضّلة برنامج ينقل أحدث التطورات في عالم التكنولوجيا وبرامج الفيديو والتطبيقات. تقدم زكية الذكية فقرة عن صفحات برامج التواصل الاجتماعي، ويستعرض روبوتك آراء واهتمامات الأطفال حول برامجهم وألعابهم المفضّلة