الحلقة 1 - ROBOTIC (1): Ep 1

20 دقيقة

برنامج ينقل أحدث التطورات في عالم التكنولوجيا وبرامج الفيديو والتطبيقات. تقدم زكية الذكية فقرة عن صفحات برامج التواصل الاجتماعي، ويستعرض روبوتك آراء واهتمامات الأطفال حول برامجهم وألعابهم المفضّلة برنامج ينقل أحدث التطورات في عالم التكنولوجيا وبرامج الفيديو والتطبيقات. تقدم زكية الذكية فقرة عن صفحات برامج التواصل الاجتماعي، ويستعرض روبوتك آراء واهتمامات الأطفال حول برامجهم وألعابهم المفضّلة