الحلقة 1 - فرح

10 دقيقة

"فرح، طفلة في الثامنة، تعيش مع والدها نادر مصمم ديكور مسرح الأطفال، و والدتها نورا المدرسة. عندما تنتقل عائلة فرح للحياة في منزل الجد بعيداً عن المدينة ، يبدأ خيال فرح الواسع في التفاعل مع الواقع الجديد وانعزاله عن طريق خلق ثلاث شخصيات خيالية وعالم خيالي موازي تعيش فيه فرح مغامرة مختلفة في كل حلقة. تساعدها تلك المغامرة في تعديل سلوكها و إيجاد حل لتساؤلاتها عن عالم الكبار ومحيطها الجديد. "