نتابع مغامرات البصل (البصل) والفلفل (الفلفل) ، رجلي الأعمال الأصدقاء الذين يتعاونون ، على الرغم من اختلافهم تمامًا عن بعضهم البعض من حيث آراء وسلوكيات ، لإطلاق مشروع أحلامهم: فندق بصل وفلفل. سرعان ما يضربهم سوء الحظ ويفتح فندق منافس أفضل بكثير وأكثر رقيًا ونجاحًا بشكل كبير على عكس عملهم ، ويجدون أنفسهم يكافحون لكسب العملاء والحفاظ على أعمالهم . ينتهي بهم الأمر بالحصول على العملاء الأكثر جنونًا والأكثر حماسة - هل سيتمكنون من الاستمرار