موسم 1

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الحلقة 60 - طائر ابوقرن

10 دقيقة

الحلقة 59 - الكلوجو الماليزي

10 دقيقة

الحلقة 57 - قرش ابومطرقة

10 دقيقة

الحلقة 56 - النمر الماليزي

10 دقيقة

الحلقة 55 - زرافة الرافتشايلد

10 دقيقة

الحلقة 53 - شيطان البحر

10 دقيقة

الحلقة 52 - فهد افريقيا

10 دقيقة

الحلقة 51 - الانكليس الكهربائي

10 دقيقة

الحلقة 50 - الاوركا

10 دقيقة

الحلقة 49 - فراشة بلوباتري

10 دقيقة

الحلقة 48 - الاجوانة الخضراء

10 دقيقة

الحلقة 47 - الكوربا الاستوائية

10 دقيقة

الحلقة 46 - تنين البحر المورق

10 دقيقة

الحلقة 45 - الورل المائي

10 دقيقة

الحلقة 44 - سلحفاة النجمة الهندية

10 دقيقة

الحلقة 43 - اسد البحر الكليفورني

10 دقيقة

الحلقة 42 - العنكبوت العملاق اكل الطيور

10 دقيقة

الحلقة 41 - ضفدع الاشجار

10 دقيقة

الحلقة 40 - سنجاب بلاتين

10 دقيقة

الحلقة 39 - تمساح المياة المالحة

10 دقيقة

الحلقة 38 - الرنة

10 دقيقة

الحلقة 37 - سندس لولوريس

10 دقيقة

الحلقة 36 - البطريق اصفر العينين

10 دقيقة

الحلقة 35 - الراكون

10 دقيقة

الحلقة 34 - زبد النخيل الاسيوي

10 دقيقة

الحلقة 33 - البفن الاطلسي

10 دقيقة

الحلقة 32 - قرش البامبو

10 دقيقة

الحلقة 31 - ببغاء كوكت

10 دقيقة

الحلقة 30 - السعدان

10 دقيقة

الحلقة 29 - كناغر الولب الصخرية

10 دقيقة

الحلقة 28 - الخنزير البري

10 دقيقة