مبنية على الكتب الأكثر مبيعًا في جميع أنحاء العالم ، ومغامرات كوكونت وأصدقائه تظهر الآن في سلسلة رسوم متحركة رائعة جديدة. الحياة ليست سهلة دائمًا في جزيرة التنين - يعاني كوكونت من مشاكل الطيران ، وأوسكار هو النباتي الوحيد في عائلته ، وليس لماتيلدا أي رأي في جزيرة التنين. ومع ذلك ، تمكن الأصدقاء الثلاثة من حل كل مشكلة في جزيرة التنين أثناء تكوين صداقات جديدة على طول الطريق. بمساعدة الفضول والعمل الجماعي ، يجلبون أنواعًا متنوعة من التنانين معًا ويدافعون دائمًا عن الصداقة والتسامح. يثبت الصغار أنه في بعض الأحيان يمكن أن يكون الأصغر هو الأكبر ..