الحلقة 22 - عودة الدولفين

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يقود فتى المدينة (ساند) فريقًا من الحيوانات بمركبات تساعدهم في تقديم المساعدة لأي شخص يحتاج إليها في المدينة التي يعيشون فيها، بمساعدة فنية من جده ووالده…