موسم 1

يقود فتى المدينة (ساند) فريقًا من الحيوانات بمركبات تساعدهم في تقديم المساعدة لأي شخص يحتاج إليها في المدينة التي يعيشون فيها، بمساعدة فنية من جده ووالده…

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الحلقة 52 - نحن جميعا فريق النخبة

12min

يقود فتى المدينة (ساند) فريقًا من الحيوانات بمركبات تساعدهم في تقديم المساعدة لأي شخص يحتاج إليها في المدينة التي يعيشون فيها، بمساعدة فنية من جده ووالده…

الحلقة 51 - تبادل الألعاب

12min

يقود فتى المدينة (ساند) فريقًا من الحيوانات بمركبات تساعدهم في تقديم المساعدة لأي شخص يحتاج إليها في المدينة التي يعيشون فيها، بمساعدة فنية من جده ووالده…

الحلقة 50 - لافتات مرورية مفقودة

12min

يقود فتى المدينة (ساند) فريقًا من الحيوانات بمركبات تساعدهم في تقديم المساعدة لأي شخص يحتاج إليها في المدينة التي يعيشون فيها، بمساعدة فنية من جده ووالده…

الحلقة 49 - المعلمون الجدد

12min

يقود فتى المدينة (ساند) فريقًا من الحيوانات بمركبات تساعدهم في تقديم المساعدة لأي شخص يحتاج إليها في المدينة التي يعيشون فيها، بمساعدة فنية من جده ووالده…

الحلقة 48 - مساعدة السلحفاة الصغيرة

12min

يقود فتى المدينة (ساند) فريقًا من الحيوانات بمركبات تساعدهم في تقديم المساعدة لأي شخص يحتاج إليها في المدينة التي يعيشون فيها، بمساعدة فنية من جده ووالده…

الحلقة 47 - وحش القمامة

12min

يقود فتى المدينة (ساند) فريقًا من الحيوانات بمركبات تساعدهم في تقديم المساعدة لأي شخص يحتاج إليها في المدينة التي يعيشون فيها، بمساعدة فنية من جده ووالده…

الحلقة 46 - لعبة البحث عن الكنز

12min

يقود فتى المدينة (ساند) فريقًا من الحيوانات بمركبات تساعدهم في تقديم المساعدة لأي شخص يحتاج إليها في المدينة التي يعيشون فيها، بمساعدة فنية من جده ووالده…

الحلقة 45 - انتبهوا أثناء الرحلات

11min

يقود فتى المدينة (ساند) فريقًا من الحيوانات بمركبات تساعدهم في تقديم المساعدة لأي شخص يحتاج إليها في المدينة التي يعيشون فيها، بمساعدة فنية من جده ووالده…

الحلقة 44 - ملعب قابل للنفخ

12min

يقود فتى المدينة (ساند) فريقًا من الحيوانات بمركبات تساعدهم في تقديم المساعدة لأي شخص يحتاج إليها في المدينة التي يعيشون فيها، بمساعدة فنية من جده ووالده…

الحلقة 43 - قوانين السلامة للرجاب الصغار

12min

يقود فتى المدينة (ساند) فريقًا من الحيوانات بمركبات تساعدهم في تقديم المساعدة لأي شخص يحتاج إليها في المدينة التي يعيشون فيها، بمساعدة فنية من جده ووالده…

الحلقة 42 - الصوت العالي

12min

يقود فتى المدينة (ساند) فريقًا من الحيوانات بمركبات تساعدهم في تقديم المساعدة لأي شخص يحتاج إليها في المدينة التي يعيشون فيها، بمساعدة فنية من جده ووالده…

الحلقة 41 - انتبهوا لمدة صلاحية الطعام

12min

يقود فتى المدينة (ساند) فريقًا من الحيوانات بمركبات تساعدهم في تقديم المساعدة لأي شخص يحتاج إليها في المدينة التي يعيشون فيها، بمساعدة فنية من جده ووالده…

الحلقة 40 - لا تفتحوا الباب لشخص غريب

12min

يقود فتى المدينة (ساند) فريقًا من الحيوانات بمركبات تساعدهم في تقديم المساعدة لأي شخص يحتاج إليها في المدينة التي يعيشون فيها، بمساعدة فنية من جده ووالده…

الحلقة 39 - الرعد

11min

يقود فتى المدينة (ساند) فريقًا من الحيوانات بمركبات تساعدهم في تقديم المساعدة لأي شخص يحتاج إليها في المدينة التي يعيشون فيها، بمساعدة فنية من جده ووالده…

الحلقة 38 - احترام الاخر

12min

يقود فتى المدينة (ساند) فريقًا من الحيوانات بمركبات تساعدهم في تقديم المساعدة لأي شخص يحتاج إليها في المدينة التي يعيشون فيها، بمساعدة فنية من جده ووالده…

الحلقة 37 - الطائرة المفقودة

12min

يقود فتى المدينة (ساند) فريقًا من الحيوانات بمركبات تساعدهم في تقديم المساعدة لأي شخص يحتاج إليها في المدينة التي يعيشون فيها، بمساعدة فنية من جده ووالده…

الحلقة 36 - البقرة محبوبة

11min

يقود فتى المدينة (ساند) فريقًا من الحيوانات بمركبات تساعدهم في تقديم المساعدة لأي شخص يحتاج إليها في المدينة التي يعيشون فيها، بمساعدة فنية من جده ووالده…

الحلقة 35 - حديقة الحيوان

12min

يقود فتى المدينة (ساند) فريقًا من الحيوانات بمركبات تساعدهم في تقديم المساعدة لأي شخص يحتاج إليها في المدينة التي يعيشون فيها، بمساعدة فنية من جده ووالده…

الحلقة 34 - لسعة البعوض

11min

يقود فتى المدينة (ساند) فريقًا من الحيوانات بمركبات تساعدهم في تقديم المساعدة لأي شخص يحتاج إليها في المدينة التي يعيشون فيها، بمساعدة فنية من جده ووالده…

الحلقة 33 - قطة تائهة

12min

يقود فتى المدينة (ساند) فريقًا من الحيوانات بمركبات تساعدهم في تقديم المساعدة لأي شخص يحتاج إليها في المدينة التي يعيشون فيها، بمساعدة فنية من جده ووالده…

الحلقة 32 - اللياقة البدنية

12min

يقود فتى المدينة (ساند) فريقًا من الحيوانات بمركبات تساعدهم في تقديم المساعدة لأي شخص يحتاج إليها في المدينة التي يعيشون فيها، بمساعدة فنية من جده ووالده…

الحلقة 31 - المطالعة

12min

يقود فتى المدينة (ساند) فريقًا من الحيوانات بمركبات تساعدهم في تقديم المساعدة لأي شخص يحتاج إليها في المدينة التي يعيشون فيها، بمساعدة فنية من جده ووالده…

الحلقة 30 - موهبة مراد

12min

يقود فتى المدينة (ساند) فريقًا من الحيوانات بمركبات تساعدهم في تقديم المساعدة لأي شخص يحتاج إليها في المدينة التي يعيشون فيها، بمساعدة فنية من جده ووالده…

الحلقة 29 - هدية الجد

12min

يقود فتى المدينة (ساند) فريقًا من الحيوانات بمركبات تساعدهم في تقديم المساعدة لأي شخص يحتاج إليها في المدينة التي يعيشون فيها، بمساعدة فنية من جده ووالده…

الحلقة 28 - الثقة بالنفس

12min

يقود فتى المدينة (ساند) فريقًا من الحيوانات بمركبات تساعدهم في تقديم المساعدة لأي شخص يحتاج إليها في المدينة التي يعيشون فيها، بمساعدة فنية من جده ووالده…

الحلقة 27 - الثلج المبشور

12min

يقود فتى المدينة (ساند) فريقًا من الحيوانات بمركبات تساعدهم في تقديم المساعدة لأي شخص يحتاج إليها في المدينة التي يعيشون فيها، بمساعدة فنية من جده ووالده…

الحلقة 26 - فريق الانقاذ الصغير

12min

يقود فتى المدينة (ساند) فريقًا من الحيوانات بمركبات تساعدهم في تقديم المساعدة لأي شخص يحتاج إليها في المدينة التي يعيشون فيها، بمساعدة فنية من جده ووالده…

الحلقة 25 - وقت المد

12min

يقود فتى المدينة (ساند) فريقًا من الحيوانات بمركبات تساعدهم في تقديم المساعدة لأي شخص يحتاج إليها في المدينة التي يعيشون فيها، بمساعدة فنية من جده ووالده…

الحلقة 24 - ليث في مهمة جديدة

12min

يقود فتى المدينة (ساند) فريقًا من الحيوانات بمركبات تساعدهم في تقديم المساعدة لأي شخص يحتاج إليها في المدينة التي يعيشون فيها، بمساعدة فنية من جده ووالده…

الحلقة 23 - مسابقة الطائرات الورقية

12min

يقود فتى المدينة (ساند) فريقًا من الحيوانات بمركبات تساعدهم في تقديم المساعدة لأي شخص يحتاج إليها في المدينة التي يعيشون فيها، بمساعدة فنية من جده ووالده…

الحلقة 22 - عودة الدولفين

12min

يقود فتى المدينة (ساند) فريقًا من الحيوانات بمركبات تساعدهم في تقديم المساعدة لأي شخص يحتاج إليها في المدينة التي يعيشون فيها، بمساعدة فنية من جده ووالده…