موسم 1

وديع طالب في المدرسة الابتدائية، يبدأ في ممارسة لعبة البلابل، وهي قمم دوارة لمخلوقات مختلفة، ليشق طريقه نحو أن يصبح لاعبًا على مستوى عالمي

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الحلقة 20 - نزال البلابل

24min

وديع طالب في المدرسة الابتدائية، يبدأ في ممارسة لعبة البلابل، وهي قمم دوارة لمخلوقات مختلفة، ليشق طريقه نحو أن يصبح لاعبًا على مستوى عالمي

الحلقة 19 - نزال البلابل

24min

وديع طالب في المدرسة الابتدائية، يبدأ في ممارسة لعبة البلابل، وهي قمم دوارة لمخلوقات مختلفة، ليشق طريقه نحو أن يصبح لاعبًا على مستوى عالمي

الحلقة 18 - نزال البلابل

24min

وديع طالب في المدرسة الابتدائية، يبدأ في ممارسة لعبة البلابل، وهي قمم دوارة لمخلوقات مختلفة، ليشق طريقه نحو أن يصبح لاعبًا على مستوى عالمي

الحلقة 17 - نزال البلابل

24min

وديع طالب في المدرسة الابتدائية، يبدأ في ممارسة لعبة البلابل، وهي قمم دوارة لمخلوقات مختلفة، ليشق طريقه نحو أن يصبح لاعبًا على مستوى عالمي

الحلقة 16 - نزال البلابل

24min

وديع طالب في المدرسة الابتدائية، يبدأ في ممارسة لعبة البلابل، وهي قمم دوارة لمخلوقات مختلفة، ليشق طريقه نحو أن يصبح لاعبًا على مستوى عالمي

الحلقة 15 - نزال البلابل

24min

وديع طالب في المدرسة الابتدائية، يبدأ في ممارسة لعبة البلابل، وهي قمم دوارة لمخلوقات مختلفة، ليشق طريقه نحو أن يصبح لاعبًا على مستوى عالمي

الحلقة 14 - نزال البلابل

24min

وديع طالب في المدرسة الابتدائية، يبدأ في ممارسة لعبة البلابل، وهي قمم دوارة لمخلوقات مختلفة، ليشق طريقه نحو أن يصبح لاعبًا على مستوى عالمي

الحلقة 13 - نزال البلابل

24min

وديع طالب في المدرسة الابتدائية، يبدأ في ممارسة لعبة البلابل، وهي قمم دوارة لمخلوقات مختلفة، ليشق طريقه نحو أن يصبح لاعبًا على مستوى عالمي

الحلقة 12 - نزال البلابل

24min

وديع طالب في المدرسة الابتدائية، يبدأ في ممارسة لعبة البلابل، وهي قمم دوارة لمخلوقات مختلفة، ليشق طريقه نحو أن يصبح لاعبًا على مستوى عالمي

الحلقة 11 - نزال البلابل

24min

وديع طالب في المدرسة الابتدائية، يبدأ في ممارسة لعبة البلابل، وهي قمم دوارة لمخلوقات مختلفة، ليشق طريقه نحو أن يصبح لاعبًا على مستوى عالمي

الحلقة 10 - نزال البلابل

24min

وديع طالب في المدرسة الابتدائية، يبدأ في ممارسة لعبة البلابل، وهي قمم دوارة لمخلوقات مختلفة، ليشق طريقه نحو أن يصبح لاعبًا على مستوى عالمي

الحلقة 9 - نزال البلابل

24min

وديع طالب في المدرسة الابتدائية، يبدأ في ممارسة لعبة البلابل، وهي قمم دوارة لمخلوقات مختلفة، ليشق طريقه نحو أن يصبح لاعبًا على مستوى عالمي

الحلقة 8 - نزال البلابل

24min

وديع طالب في المدرسة الابتدائية، يبدأ في ممارسة لعبة البلابل، وهي قمم دوارة لمخلوقات مختلفة، ليشق طريقه نحو أن يصبح لاعبًا على مستوى عالمي

الحلقة 7 - نزال البلابل

24min

وديع طالب في المدرسة الابتدائية، يبدأ في ممارسة لعبة البلابل، وهي قمم دوارة لمخلوقات مختلفة، ليشق طريقه نحو أن يصبح لاعبًا على مستوى عالمي

الحلقة 6 - نزال البلابل

24min

وديع طالب في المدرسة الابتدائية، يبدأ في ممارسة لعبة البلابل، وهي قمم دوارة لمخلوقات مختلفة، ليشق طريقه نحو أن يصبح لاعبًا على مستوى عالمي

الحلقة 5 - نزال البلابل

24min

وديع طالب في المدرسة الابتدائية، يبدأ في ممارسة لعبة البلابل، وهي قمم دوارة لمخلوقات مختلفة، ليشق طريقه نحو أن يصبح لاعبًا على مستوى عالمي

الحلقة 4 - نزال البلابل

24min

وديع طالب في المدرسة الابتدائية، يبدأ في ممارسة لعبة البلابل، وهي قمم دوارة لمخلوقات مختلفة، ليشق طريقه نحو أن يصبح لاعبًا على مستوى عالمي

الحلقة 3 - نزال البلابل

24min

وديع طالب في المدرسة الابتدائية، يبدأ في ممارسة لعبة البلابل، وهي قمم دوارة لمخلوقات مختلفة، ليشق طريقه نحو أن يصبح لاعبًا على مستوى عالمي

الحلقة 2 - نزال البلابل

24min

وديع طالب في المدرسة الابتدائية، يبدأ في ممارسة لعبة البلابل، وهي قمم دوارة لمخلوقات مختلفة، ليشق طريقه نحو أن يصبح لاعبًا على مستوى عالمي

الحلقة 1 - نزال البلابل

24min

وديع طالب في المدرسة الابتدائية، يبدأ في ممارسة لعبة البلابل، وهي قمم دوارة لمخلوقات مختلفة، ليشق طريقه نحو أن يصبح لاعبًا على مستوى عالمي