موسم 2

يتصدر تشي تشي الفريق لإثبات مهاراته، مع اختراعات بينغ بينغ. ينضم إليهم سانغكوم الظريف، دوجكات الشجاع، دراكونغ الحكيم، وسايو الطاهي. تظهر شخصياتهم أكثر في المستوى الفضي.

الحلقة 20 - العثور على مالك صندوق المجوهرات (الجزء الثاني)

12min

يبحث الأصدقاء عن صاحب الصندوق بين منازل البحر حتى يقودهم الدليل لمنوني.

الحلقة 19 - العثور على مالك صندوق المجوهرات (الجزء الأول)

12min

يتتبع الأصدقاء صاحب صندوق المجوهرات إلى قرية الأعشاب البحرية تحت البحر.

الحلقة 18 - إنقاذ مملكة نحل العسل (الجزء الثاني)

12min

تتنكر الأميرة الدبور كملكة النحل وتحاول التخلص من الأصدقاء والملكة الحقيقية.

الحلقة 17 - إنقاذ مملكة نحل العسل (الجزء الأول)

12min

تزور المجموعة مملكة النحل لحل مشكلة توقف التلقيح ونمو الثمار.

الحلقة 16 - حماية الجليد المتجمّد (الجزء الثاني)

12min

يقودهم المصعد غير المكتمل إلى مكان مفاجئ قبل أن يصلوا إلى كهف الجليد.

الحلقة 15 - حماية الجليد المتجمّد (الجزء الأول)

12min

يحاول الأصدقاء إنقاذ الجليد الأسطوري الذي يحمي أرض الدببة والبطاريق.

الحلقة 14 - سر الهرم (الجزء الثاني)

12min

تخطئ هاينو وتظن سايو الملك كافو وتستعد للزواج منه، والفريق يتدخل.

الحلقة 13 - سر الهرم (الجزء الأول)

12min

يدخل الأصدقاء الهرم للبحث عن المومياء بمساعدة أبو الهول وأنوبيس.

الحلقة 12 - لا تنظر إلى الخلف أبداً (الجزء الثاني)

12min

من ينظر للخلف يتحول إلى شيء مخيف، والأصدقاء يسابقون لفك اللعنة.

الحلقة 11 - لا تنظر إلى الخلف أبداً (الجزء الأول)

12min

يحاول الأصدقاء رفع لعنة الجبل الغامض المرتبط ببركة المجوهرات الأسطورية.

الحلقة 10 - إيجاد شجرة الحكمة (الجزء الثاني)

12min

يخطف غراب ساعة تشي تشي ويدعي ملكيتها، وتبدأ محاكمة لحل النزاع.

الحلقة 9 - إيجاد شجرة الحكمة (الجزء الأول)

12min

يتوجه الأصدقاء لشجرة الحكمة لعلاجها لكن روح الغابة المشبوهة تثير الشك.

الحلقة 8 - حلم فتاة الباليه (الجزء الثاني)

12min

ينقذ الأصدقاء كامي لكنها قلقة من ضعف تدريبها قبل عرض الباليه.

الحلقة 7 - حلم فتاة الباليه (الجزء الأول)

12min

تختفي كامي راقصة السحاب ويبحث الأصدقاء عنها وسط هجوم ذئب الغيوم.

الحلقة 6 - تسليم البيضة الذهبية (الجزء الثاني)

12min

تنبت شتلة فاصوليا سحرية وتفقس البيضة ليولد الكتكوت بيو وسط المفاجأة.

الحلقة 5 - ، تسليم البيضة الذهبية (الجزء الأول)

12min

يجد الأصدقاء بيضًا ذهبيًا في البستان السماوي ويواجهون عاصفة قوية.

الحلقة 4 - مساعدة الجدة "بيكس" (الجزء الثاني)

12min

يبحث الأصدقاء عن شريحة الطاقة الحقيقية بين نسخ مزيفة لإصلاح الفرن.

الحلقة 3 - مساعدة الجدة "بيكس" (الجزء الأول)

12min

يسافر الأصدقاء لجزيرة الخردة ويقابلون الجدة بيكس لإنقاذ الفرن الغارق.

الحلقة 2 - مزحة جنيّة الغميضة

12min

تختفي مغرفة سايو وتصدر جنية الاختباء تحديًا بلعبة الغميضة لاستعادتها.

الحلقة 1 - المركبة في أزمة

12min

يتعطل محرك فانيباني قبل المستوى الفضي، فيسابق الأصدقاء لشحنه وإنقاذ المهمة.