الحلقة 20 - العثور على مالك صندوق المجوهرات (الجزء الثاني)12min
يبحث الأصدقاء عن صاحب الصندوق بين منازل البحر حتى يقودهم الدليل لمنوني.
الحلقة 19 - العثور على مالك صندوق المجوهرات (الجزء الأول)12min
يتتبع الأصدقاء صاحب صندوق المجوهرات إلى قرية الأعشاب البحرية تحت البحر.
الحلقة 18 - إنقاذ مملكة نحل العسل (الجزء الثاني)12min
تتنكر الأميرة الدبور كملكة النحل وتحاول التخلص من الأصدقاء والملكة الحقيقية.
الحلقة 17 - إنقاذ مملكة نحل العسل (الجزء الأول)12min
تزور المجموعة مملكة النحل لحل مشكلة توقف التلقيح ونمو الثمار.
الحلقة 16 - حماية الجليد المتجمّد (الجزء الثاني)12min
يقودهم المصعد غير المكتمل إلى مكان مفاجئ قبل أن يصلوا إلى كهف الجليد.
الحلقة 15 - حماية الجليد المتجمّد (الجزء الأول)12min
يحاول الأصدقاء إنقاذ الجليد الأسطوري الذي يحمي أرض الدببة والبطاريق.
الحلقة 14 - سر الهرم (الجزء الثاني)12min
تخطئ هاينو وتظن سايو الملك كافو وتستعد للزواج منه، والفريق يتدخل.
الحلقة 13 - سر الهرم (الجزء الأول)12min
يدخل الأصدقاء الهرم للبحث عن المومياء بمساعدة أبو الهول وأنوبيس.
الحلقة 12 - لا تنظر إلى الخلف أبداً (الجزء الثاني)12min
من ينظر للخلف يتحول إلى شيء مخيف، والأصدقاء يسابقون لفك اللعنة.
الحلقة 11 - لا تنظر إلى الخلف أبداً (الجزء الأول)12min
يحاول الأصدقاء رفع لعنة الجبل الغامض المرتبط ببركة المجوهرات الأسطورية.
الحلقة 10 - إيجاد شجرة الحكمة (الجزء الثاني)12min
يخطف غراب ساعة تشي تشي ويدعي ملكيتها، وتبدأ محاكمة لحل النزاع.
الحلقة 9 - إيجاد شجرة الحكمة (الجزء الأول)12min
يتوجه الأصدقاء لشجرة الحكمة لعلاجها لكن روح الغابة المشبوهة تثير الشك.
الحلقة 8 - حلم فتاة الباليه (الجزء الثاني)12min
ينقذ الأصدقاء كامي لكنها قلقة من ضعف تدريبها قبل عرض الباليه.
الحلقة 7 - حلم فتاة الباليه (الجزء الأول)12min
تختفي كامي راقصة السحاب ويبحث الأصدقاء عنها وسط هجوم ذئب الغيوم.
الحلقة 6 - تسليم البيضة الذهبية (الجزء الثاني)12min
تنبت شتلة فاصوليا سحرية وتفقس البيضة ليولد الكتكوت بيو وسط المفاجأة.
الحلقة 5 - ، تسليم البيضة الذهبية (الجزء الأول)12min
يجد الأصدقاء بيضًا ذهبيًا في البستان السماوي ويواجهون عاصفة قوية.
الحلقة 4 - مساعدة الجدة "بيكس" (الجزء الثاني)12min
يبحث الأصدقاء عن شريحة الطاقة الحقيقية بين نسخ مزيفة لإصلاح الفرن.
الحلقة 3 - مساعدة الجدة "بيكس" (الجزء الأول)12min
يسافر الأصدقاء لجزيرة الخردة ويقابلون الجدة بيكس لإنقاذ الفرن الغارق.
الحلقة 2 - مزحة جنيّة الغميضة12min
تختفي مغرفة سايو وتصدر جنية الاختباء تحديًا بلعبة الغميضة لاستعادتها.
الحلقة 1 - المركبة في أزمة12min
يتعطل محرك فانيباني قبل المستوى الفضي، فيسابق الأصدقاء لشحنه وإنقاذ المهمة.