الحلقة 31 - الصلصال المتحرك

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الصلصال المتحرك هم سبعة شخصيات طينية إيجابية ومحبوبة يمكنها التحول إلى أي شيء. يكتشفون العالم بفضول ولعب، ويقدمون معلومات وحقائق مثيرة حول المواضيع المختلفة. السلسلة تتضمن مواضيع مثل الأرقام، الحيوانات، والموسيقى، مما يسهل استكشاف العالم للأطفال الصغار بطريقة ممتعة.