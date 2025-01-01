الحلقة 68 - يمامة في عش العقعق

9min

المسلسل حول شخصيتين الثعلب وثاب والقط طواف، وثاب ثعلب جريء في التعامل مع الحيوانات وفضولي لمعرفة كل شيء، وطواف قط يحب القراءة والرجوع إلى موسوعته لفهم المزيد عما يدور حوله، أحداث المسلسل هادفة وتعليمية بطريقة مضحكة ومسلية