الحلقة 15 - مواجهة في الحديقة18min
يعود ابو الظرفاء الى المنزل بعد سفره و بعد فترة تظهر عليه علامات الحساسية بسبب وحش كرة الحساسية المختبئ في حديقة المنزل. أبو الظرفاء و زكية بمساعدة النقيب خلفان يشكلون فريقاً يحاربون بها الوحش وذلك عن طريق استخدام الماء و مضاد الحساسية.
الحلقة 14 - ابو الظرفاء الرياضي15min
يصحوا أبو الظرفاء في صباح يوم ما لينتبه أن وزنه قد زاد وانه لا يستطيع ارتداء ملابسه المفضلة الصفراء، و نتيجة لذاك يقرر أن يلتزم بنظام صحي جديد بمساعدة فهمان و قطة أمونة
الحلقة 13 - الشيف مريم16min
تقرر الملازم مريم دخول ورشة لتعلم درس طبخ بمساعدة الشيف حصة اخت عبود. اثناء تواجدها تختفي بعض ادوات الطبخ، يساعد فطين و النقيب خلفان الملازم مريم على اكتشاف اللغز. يتخلل الحلقة مقاطع من طريقة طبخ مريم المضحكة.
الحلقة 12 - لنسأل15min
يعمل كل من علي و سيف على مقابلة تلفزيونية مع سكان مدينة عالم ماجد ليطرحوا عليهم اسألة أسئلة فضولية، و يقومان بعمل تجارب بالحديقة ليثبت كل شخص نظريته حول الاستفسارات الفضولية
الحلقة 11 - ابحث عن فضولي15min
تختفي الأشياء من حول عالم ماجد و ذلك بسبب تجربة علمية لفطين بمختبره يجعل الأشياء تذهب لعالم آخر، حيث يقرر فضولي إعادة الأشياء المفقودة من داخل مركب الكائن الفضائي، و بعفوية أمونه يصبح للكائن الفضائي الزائر هدية قيمة من قرية عالم ماجد،، تذكره دائما بأن جمال إمتلاك الأشياء ليس ستأخذها عنوة من أصحابها حيث أدى تعاون زكية و أمونة في إيجاد فضولي و حل مشكلة اختفاء الأشياء
الحلقة 10 - كل يوم عطلة13min
تجد دانه مصباح علاء الدين و تتمنى ان يكون كل يوم عطلة، لا تقرأ و لا تكتب، تريد أن تلعب طوال الوقت. ريم تنضم اليها . ماجد يجعل دانة و ريم يتخيلان مستقبلهما في حال بقائهما هكذا.تعطي دانة مصباح علاء الدين لماجد.
الحلقة 9 - الشطيرة14min
عبود و كسلان يقرران أن يشاركان في مسابقة لأفضل شطيرة. وحش الحراق يحاول تخريب المسابقة بوضع صلصة حارة جدا على جميع الشطائر. عبود و كسلان و وحش الحراق كل واحد يقوم بصنع شطيرة ليروا ايها ألذ.
الحلقة 8 - الحرباء13min
يحضر سيف الكاميليان(الحرباء) لمدرسته اثناء حصة " حيواني المفضل" عندما يعود سيف من الفرصة يكتشف أن الكاميليان غير موجودة بالصف، يبدأ بالبحث في كل مكان، و يتصل بالنقيب خلفان من أجل ان يساعده. يبدأ بأن يشك بأصدقائه حتى بالمعلم، و لكن يكتشف انها كانت على رأسه طوال الوقت
الحلقة 7 - تي ريكس14min
عالم ماجد ، مسلسل أنيمميشن كرتوني، تجتمع جميع شخصيات عالم ماجد ليعيشوا معًا في عالم واحد مليء بالمغامرات و الأحداث الشيّقة، في قرية مليئة بالمغامرات و القصص التي لا حصر لها. في كل حلقة، نتابع يوميات إحدى الشخصيات وهي تواجه موقفًا بسيطًا يتحول إلى مغامرة ممتعة، ومن خلال التعاون، الذكاء، يشارك الجميع في عالم ماجد معًا لإجتياز التحديات التي تواجههم.
الحلقة 6 - المنبة الجديد18min
علي و سيف لا يستيقظان على صوت المنبه مهما غير من نغمات فطين يقرر تدريب ديك ليساعدهما على الأستيقاظ، يصبح هذا الديك قويا جدا و كبير و ذلك بعد شرب مادة موجودة في مختبر فطين فيقظهم بشكل مزعج، و يحاول التحكم بهم. فطين يقوم باعادة الديك لحجمه و أعطائه لمزرعة ( مزرعة عادية)
الحلقة 5 - البعوضة المزعجة15min
تتسبب بعوضة بازعاج علي و سيف. يخبران الأصدقاء. كسلان يخترع جهاز و يحول امونة و فضولي لحجم اصغر من الناموسة، و لكن يضيع فضولي، فتبدأ مهمة امونة بالبحث عن فضولي و الناموسة. تجد امونة الناموسة اولا فتبدأ امونة بازعاج الناموسة. تستسلم الناموسة و تغادر المنزل، تقوم امونة بالبحث عن فضولي فتجده يتعرف على حشرات اخرى
الحلقة 4 - لا أريد النوم14min
أمونة و علي و سيف يقررون السهر طويلا ظنا منهم أنها افضل من النوم. اللعبة الألكترونية في غرفة أمونة تريدهم البقاء مستيقظين لتلعب معهم. يكتشفوا جميعاً أنها تمنعهم من النوم من اجل البقاء معها. زكية تساعدهم على التغلب على اللعبة.
الحلقة 3 - من يتحكم؟13min
طين و تشيهيرو يكتشفان مخلوقات تحاول السيطرة على الجميع من خلال الأجهزة الألكترونية. تتعاون زكية الذكية مع فطين عن طريق الدخول الى عالم النت و محاربة المخلوقات.
الحلقة 2 - الطفل المشاكس14min
زكية و دانة و حلا و ريم يحاولان الأعتناء بالطفال راكان الذي يظهر أنه مشاكس و يسبب لهم الأزعاج. تتعاون الفتيات لتغييره و يصبح أكثر هدوءا.
الحلقة 1 - أمونة ملكة الغيوم15min
تستلم امونة رسالة مع غيمة كهدية لها في عيد ميلادها من مجهول مفادها انها ستكون ملكة الغيوم ليوم واحد. عندما تصل لقرية ماجد تلاحظ تجاهل الجميع. تغضب و تحزن، تجعل الغيمة تهطل مطرا مما يسبب فيضان بالقرية. ماجد ينقذ الموقف بالتحدث مع امونة و ايقاف المطر في النهاية تكتشف أن الجميع يحضر لها مفاجأة للإحتفال بعيد ميلادها