عالم ماجد ، مسلسل أنيمميشن كرتوني، تجتمع جميع شخصيات عالم ماجد ليعيشوا معًا في عالم واحد مليء بالمغامرات و الأحداث الشيّقة، في قرية مليئة بالمغامرات و القصص التي لا حصر لها. في كل حلقة، نتابع يوميات إحدى الشخصيات وهي تواجه موقفًا بسيطًا يتحول إلى مغامرة ممتعة، ومن خلال التعاون، الذكاء، يشارك الجميع في عالم ماجد معًا لإجتياز التحديات التي تواجههم.