الحلقة 10 - لو كنت أملك قوة خارقة12min
لو كان لومي وخالد يمتلكان قوى خارقة ماذا سيفعلان؟
الحلقة 9 - عن الرياضة14min
لا تتوقف التحديات الرياضية المشوقة بين لومي وخالد.
الحلقة 8 - رسالة إلى الزمن البعيد14min
رسالة إلى أطفال المستقبل يتحدث فيها لومي وخالد عن الحاضر وأحلام الغد الجميلة.
الحلقة 7 - صناعة المحتوى من الأطفال للأطفال14min
خالد يعلم لومي خطوات صناعة المحتوى ضمن أجواء مليئة بالضحك والمرح.
الحلقة 6 - العطاء سعادة حقيقية13min
خالد يساعد لومي في ترتيب الملابس, ويتحداه في لعبة عكس الكلمة.
الحلقة 5 - أين تذهب الأشياء المفقودة14min
أين ذهبت قبعة لومي؟ وكيف وجدها؟
الحلقة 4 - أسرار النوم العجيبة14min
من مراحل النوم الخمس , إلى أحلام لومي العجيبة والمضحكة.
الحلقة 3 - المستقبل بعيون لومي وخالد14min
جولات في الفضاء, وحياة مليئة بالروبوتات.
الحلقة 2 - الذكاء الاصطناعي صديق جديد11min
الذكاء الاصطناعي صديق ومذيع منافس للومي وخالد.
الحلقة 1 - بودكاست12min
خالد يعلم لومي كيف يستخدم المايكروفون لبدء تسجيل برنامج صديقي لومي مع خالد.