موسم 3

لومي وخالد يلتقيان على طاولة البودكاست ويتناولان موضوعا مختلفا في كل حلقة ويقدمان من خلاله معلومات ضمن أجواء ترفيهية والكثير من الفكاهة والتحديات.

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الحلقة 10 - لو كنت أملك قوة خارقة

12min

لو كان لومي وخالد يمتلكان قوى خارقة ماذا سيفعلان؟

الحلقة 9 - عن الرياضة

14min

لا تتوقف التحديات الرياضية المشوقة بين لومي وخالد.

الحلقة 8 - رسالة إلى الزمن البعيد

14min

رسالة إلى أطفال المستقبل يتحدث فيها لومي وخالد عن الحاضر وأحلام الغد الجميلة.

الحلقة 7 - صناعة المحتوى من الأطفال للأطفال

14min

خالد يعلم لومي خطوات صناعة المحتوى ضمن أجواء مليئة بالضحك والمرح.

الحلقة 6 - العطاء سعادة حقيقية

13min

خالد يساعد لومي في ترتيب الملابس, ويتحداه في لعبة عكس الكلمة.

الحلقة 5 - أين تذهب الأشياء المفقودة

14min

أين ذهبت قبعة لومي؟ وكيف وجدها؟

الحلقة 4 - أسرار النوم العجيبة

14min

من مراحل النوم الخمس , إلى أحلام لومي العجيبة والمضحكة.

الحلقة 3 - المستقبل بعيون لومي وخالد

14min

جولات في الفضاء, وحياة مليئة بالروبوتات.

الحلقة 2 - الذكاء الاصطناعي صديق جديد

11min

الذكاء الاصطناعي صديق ومذيع منافس للومي وخالد.

الحلقة 1 - بودكاست

12min

خالد يعلم لومي كيف يستخدم المايكروفون لبدء تسجيل برنامج صديقي لومي مع خالد.