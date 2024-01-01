الحلقة 3 - سوالف صغار19min
برنامج أسبوعي، متنوع، يغطي محاور تهم الطفل من خلال التقارير النوعية والأخبار الأسبوعية الحصرية بالإضافة للتغطيات الخاصة بأجندة الطفل، مع مقابلات مع ضيوف وأصحاب مواهب رياضيه
الحلقة 2 - سوالف صغار22min
برنامج أسبوعي، متنوع، يغطي محاور تهم الطفل من خلال التقارير النوعية والأخبار الأسبوعية الحصرية بالإضافة للتغطيات الخاصة بأجندة الطفل، مع مقابلات مع ضيوف وأصحاب مواهب رياضيه
الحلقة 1 - سوالف صغار30min
برنامج أسبوعي، متنوع، يغطي محاور تهم الطفل من خلال التقارير النوعية والأخبار الأسبوعية الحصرية بالإضافة للتغطيات الخاصة بأجندة الطفل، مع مقابلات مع ضيوف وأصحاب مواهب رياضيه