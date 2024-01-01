موسم 1

برنامج أسبوعي، متنوع، يغطي محاور تهم الطفل من خلال التقارير النوعية والأخبار الأسبوعية الحصرية بالإضافة للتغطيات الخاصة بأجندة الطفل، مع مقابلات مع ضيوف وأصحاب مواهب رياضيه

اعرض
أضف إلى قائمتي

الحلقة 3 - سوالف صغار

19min

برنامج أسبوعي، متنوع، يغطي محاور تهم الطفل من خلال التقارير النوعية والأخبار الأسبوعية الحصرية بالإضافة للتغطيات الخاصة بأجندة الطفل، مع مقابلات مع ضيوف وأصحاب مواهب رياضيه

الحلقة 2 - سوالف صغار

22min

برنامج أسبوعي، متنوع، يغطي محاور تهم الطفل من خلال التقارير النوعية والأخبار الأسبوعية الحصرية بالإضافة للتغطيات الخاصة بأجندة الطفل، مع مقابلات مع ضيوف وأصحاب مواهب رياضيه

الحلقة 1 - سوالف صغار

30min

برنامج أسبوعي، متنوع، يغطي محاور تهم الطفل من خلال التقارير النوعية والأخبار الأسبوعية الحصرية بالإضافة للتغطيات الخاصة بأجندة الطفل، مع مقابلات مع ضيوف وأصحاب مواهب رياضيه