موسم 1

جحا، رجل حكيم ومحبوب، يحل المشكلات بروح الدعابة والمغامرة. مع حماره، يواجه مواقف طريفة، وينقل القيم الأخلاقية والدروس من خلال الكوميديا في كل حلقة.

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الحلقة 30 - فعل الخير

8min

يتنافس الأطفال في فعل الخير، لكن نواياهم غير الصادقة تسبب الفوضى. يتعلمون أن اللطف الحقيقي يأتي من القلب.

الحلقة 29 - المسابقة

9min

يتوقع "لاز جمال" الفوز بمسابقة الصيد، لكن "كادري" المحظوظ يصطاد سمكة ضخمة. يتعلم "لاز جمال" أن الغرور قد يهزم الأفضل.

الحلقة 28 - الكلام الطيب

8min

يفشل "عمر" في بيع العسل بسبب فظاظته، لكنه يكتشف أن الكلمات اللطيفة تفتح كل الأبواب، حتى فم الدب للعسل!

الحلقة 27 - الوفاء بالوعد

9min

ينجز "عمر" مهمة قبل الذهاب للصيد. حين تمطر، يتردد لكنه يفي بوعده، ليجد "بستامي" قد سبقه. يتعلمان أن الوعد لا يجب كسره.

الحلقة 26 - غزو الدب

9min

يظهر دب في القرية بعد أن يأخذ طفل ديسمه، فيساعد "جحا" على إعادته واستعادة الهدوء.

الحلقة 25 - النوايا

10min

يخدع "جحا" القرويين ليحفروا بئرًا بإيهامهم بوجود كنز مدفون

الحلقة 24 - فقدان الذاكرة

9min

يفقد "جحا" ذاكرته بعد إصابة، لكن ذكر الحمار يعيده إلى طبيعته.

الحلقة 23 - الحمار المباع

8min

يبيع "جحا" حماره المشاغب، ثم يكتشف أنه كان يعاني من ألم ويقوم بإنقاذه.

الحلقة 22 - المفاجأة

9min

يعثر "جحا" على وعاء مدفون ويظنه كنزاً، لكنه يكتشف أنه حصالة "عمر" الضائعة.

الحلقة 21 - لا تحمل الضغينة

8min

ينفذ "جحا" مقلباً في "كادري"، ثم يتعلم منه أن الضغائن لا يجب أن تدوم.

الحلقة 20 - اختفاء جحا

9min

يختفي "جحا" أثناء تحضير خطبته، فيشعر القرويون بالذعر، ويتعلمون تقدير أحبائهم.

الحلقة 19 - التقرير

8min

يؤجل "جحا" كتابة تقريره حتى اللحظة الأخيرة، فيتعلم أهمية عدم التسويف.

الحلقة 18 - اللغز

8min

يتفاخر "لاز جمال" بحل الألغاز، لكن "جحا" يخدعه بلغز صعب، ليعلّمه التواضع.

الحلقة 17 - الجرة

8min

يحاول" جحا" فتح جرة، فيشرب منشطاً قوياً يسبب له الفوضى، ثم يتعلم الصبر.

الحلقة 16 - عمل البيت صعب

9min

جحا، رجل حكيم ومحبوب، يحل المشكلات بروح الدعابة والمغامرة. مع حماره، يواجه مواقف طريفة، وينقل القيم الأخلاقية والدروس من خلال الكوميديا في كل حلقة.

الحلقة 15 - لعبة السكوت

9min

جحا، رجل حكيم ومحبوب، يحل المشكلات بروح الدعابة والمغامرة. مع حماره، يواجه مواقف طريفة، وينقل القيم الأخلاقية والدروس من خلال الكوميديا في كل حلقة.

الحلقة 14 - إن شاء الله

9min

جحا، رجل حكيم ومحبوب، يحل المشكلات بروح الدعابة والمغامرة. مع حماره، يواجه مواقف طريفة، وينقل القيم الأخلاقية والدروس من خلال الكوميديا في كل حلقة.

الحلقة 13 - الفواق

8min

جحا، رجل حكيم ومحبوب، يحل المشكلات بروح الدعابة والمغامرة. مع حماره، يواجه مواقف طريفة، وينقل القيم الأخلاقية والدروس من خلال الكوميديا في كل حلقة.

الحلقة 12 - لا تتخل عن الصواب

9min

جحا، رجل حكيم ومحبوب، يحل المشكلات بروح الدعابة والمغامرة. مع حماره، يواجه مواقف طريفة، وينقل القيم الأخلاقية والدروس من خلال الكوميديا في كل حلقة.

الحلقة 11 - كنز الصداقة

9min

جحا، رجل حكيم ومحبوب، يحل المشكلات بروح الدعابة والمغامرة. مع حماره، يواجه مواقف طريفة، وينقل القيم الأخلاقية والدروس من خلال الكوميديا في كل حلقة.

الحلقة 10 - كن صبورًا

9min

جحا، رجل حكيم ومحبوب، يحل المشكلات بروح الدعابة والمغامرة. مع حماره، يواجه مواقف طريفة، وينقل القيم الأخلاقية والدروس من خلال الكوميديا في كل حلقة.

الحلقة 9 - لعبة جحا

8min

جحا، رجل حكيم ومحبوب، يحل المشكلات بروح الدعابة والمغامرة. مع حماره، يواجه مواقف طريفة، وينقل القيم الأخلاقية والدروس من خلال الكوميديا في كل حلقة.

الحلقة 8 - ضرس قدري

9min

جحا، رجل حكيم ومحبوب، يحل المشكلات بروح الدعابة والمغامرة. مع حماره، يواجه مواقف طريفة، وينقل القيم الأخلاقية والدروس من خلال الكوميديا في كل حلقة.

الحلقة 7 - طرائف جحا

8min

جحا، رجل حكيم ومحبوب، يحل المشكلات بروح الدعابة والمغامرة. مع حماره، يواجه مواقف طريفة، وينقل القيم الأخلاقية والدروس من خلال الكوميديا في كل حلقة.

الحلقة 6 - طرائف جحا

8min

جحا، رجل حكيم ومحبوب، يحل المشكلات بروح الدعابة والمغامرة. مع حماره، يواجه مواقف طريفة، وينقل القيم الأخلاقية والدروس من خلال الكوميديا في كل حلقة.

الحلقة 5 - طرائف جحا

8min

جحا، رجل حكيم ومحبوب، يحل المشكلات بروح الدعابة والمغامرة. مع حماره، يواجه مواقف طريفة، وينقل القيم الأخلاقية والدروس من خلال الكوميديا في كل حلقة.

الحلقة 4 - طرائف جحا

8min

جحا، رجل حكيم ومحبوب، يحل المشكلات بروح الدعابة والمغامرة. مع حماره، يواجه مواقف طريفة، وينقل القيم الأخلاقية والدروس من خلال الكوميديا في كل حلقة.

الحلقة 3 - طرائف جحا

8min

جحا، رجل حكيم ومحبوب، يحل المشكلات بروح الدعابة والمغامرة. مع حماره، يواجه مواقف طريفة، وينقل القيم الأخلاقية والدروس من خلال الكوميديا في كل حلقة.

الحلقة 2 - طرائف جحا

8min

جحا، رجل حكيم ومحبوب، يحل المشكلات بروح الدعابة والمغامرة. مع حماره، يواجه مواقف طريفة، وينقل القيم الأخلاقية والدروس من خلال الكوميديا في كل حلقة.

الحلقة 1 - طرائف جحا

8min

جحا، رجل حكيم ومحبوب، يحل المشكلات بروح الدعابة والمغامرة. مع حماره، يواجه مواقف طريفة، وينقل القيم الأخلاقية والدروس من خلال الكوميديا في كل حلقة.