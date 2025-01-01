الحلقة 1 - طرائف جحا

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جحا، رجل حكيم ومحبوب، يحل المشكلات بروح الدعابة والمغامرة. مع حماره، يواجه مواقف طريفة، وينقل القيم الأخلاقية والدروس من خلال الكوميديا في كل حلقة.