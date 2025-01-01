الحلقة 30 - فعل الخير8min
يتنافس الأطفال في فعل الخير، لكن نواياهم غير الصادقة تسبب الفوضى. يتعلمون أن اللطف الحقيقي يأتي من القلب.
الحلقة 29 - المسابقة9min
يتوقع "لاز جمال" الفوز بمسابقة الصيد، لكن "كادري" المحظوظ يصطاد سمكة ضخمة. يتعلم "لاز جمال" أن الغرور قد يهزم الأفضل.
الحلقة 28 - الكلام الطيب8min
يفشل "عمر" في بيع العسل بسبب فظاظته، لكنه يكتشف أن الكلمات اللطيفة تفتح كل الأبواب، حتى فم الدب للعسل!
الحلقة 27 - الوفاء بالوعد9min
ينجز "عمر" مهمة قبل الذهاب للصيد. حين تمطر، يتردد لكنه يفي بوعده، ليجد "بستامي" قد سبقه. يتعلمان أن الوعد لا يجب كسره.
الحلقة 26 - غزو الدب9min
يظهر دب في القرية بعد أن يأخذ طفل ديسمه، فيساعد "جحا" على إعادته واستعادة الهدوء.
الحلقة 25 - النوايا10min
يخدع "جحا" القرويين ليحفروا بئرًا بإيهامهم بوجود كنز مدفون
الحلقة 24 - فقدان الذاكرة9min
يفقد "جحا" ذاكرته بعد إصابة، لكن ذكر الحمار يعيده إلى طبيعته.
الحلقة 23 - الحمار المباع8min
يبيع "جحا" حماره المشاغب، ثم يكتشف أنه كان يعاني من ألم ويقوم بإنقاذه.
الحلقة 22 - المفاجأة9min
يعثر "جحا" على وعاء مدفون ويظنه كنزاً، لكنه يكتشف أنه حصالة "عمر" الضائعة.
الحلقة 21 - لا تحمل الضغينة8min
ينفذ "جحا" مقلباً في "كادري"، ثم يتعلم منه أن الضغائن لا يجب أن تدوم.
الحلقة 20 - اختفاء جحا9min
يختفي "جحا" أثناء تحضير خطبته، فيشعر القرويون بالذعر، ويتعلمون تقدير أحبائهم.
الحلقة 19 - التقرير8min
يؤجل "جحا" كتابة تقريره حتى اللحظة الأخيرة، فيتعلم أهمية عدم التسويف.
الحلقة 18 - اللغز8min
يتفاخر "لاز جمال" بحل الألغاز، لكن "جحا" يخدعه بلغز صعب، ليعلّمه التواضع.
الحلقة 17 - الجرة8min
يحاول" جحا" فتح جرة، فيشرب منشطاً قوياً يسبب له الفوضى، ثم يتعلم الصبر.
الحلقة 16 - عمل البيت صعب9min
جحا، رجل حكيم ومحبوب، يحل المشكلات بروح الدعابة والمغامرة. مع حماره، يواجه مواقف طريفة، وينقل القيم الأخلاقية والدروس من خلال الكوميديا في كل حلقة.
الحلقة 15 - لعبة السكوت9min
جحا، رجل حكيم ومحبوب، يحل المشكلات بروح الدعابة والمغامرة. مع حماره، يواجه مواقف طريفة، وينقل القيم الأخلاقية والدروس من خلال الكوميديا في كل حلقة.
الحلقة 14 - إن شاء الله9min
جحا، رجل حكيم ومحبوب، يحل المشكلات بروح الدعابة والمغامرة. مع حماره، يواجه مواقف طريفة، وينقل القيم الأخلاقية والدروس من خلال الكوميديا في كل حلقة.
الحلقة 13 - الفواق8min
جحا، رجل حكيم ومحبوب، يحل المشكلات بروح الدعابة والمغامرة. مع حماره، يواجه مواقف طريفة، وينقل القيم الأخلاقية والدروس من خلال الكوميديا في كل حلقة.
الحلقة 12 - لا تتخل عن الصواب9min
جحا، رجل حكيم ومحبوب، يحل المشكلات بروح الدعابة والمغامرة. مع حماره، يواجه مواقف طريفة، وينقل القيم الأخلاقية والدروس من خلال الكوميديا في كل حلقة.
الحلقة 11 - كنز الصداقة9min
جحا، رجل حكيم ومحبوب، يحل المشكلات بروح الدعابة والمغامرة. مع حماره، يواجه مواقف طريفة، وينقل القيم الأخلاقية والدروس من خلال الكوميديا في كل حلقة.
الحلقة 10 - كن صبورًا9min
جحا، رجل حكيم ومحبوب، يحل المشكلات بروح الدعابة والمغامرة. مع حماره، يواجه مواقف طريفة، وينقل القيم الأخلاقية والدروس من خلال الكوميديا في كل حلقة.
الحلقة 9 - لعبة جحا8min
جحا، رجل حكيم ومحبوب، يحل المشكلات بروح الدعابة والمغامرة. مع حماره، يواجه مواقف طريفة، وينقل القيم الأخلاقية والدروس من خلال الكوميديا في كل حلقة.
الحلقة 8 - ضرس قدري9min
جحا، رجل حكيم ومحبوب، يحل المشكلات بروح الدعابة والمغامرة. مع حماره، يواجه مواقف طريفة، وينقل القيم الأخلاقية والدروس من خلال الكوميديا في كل حلقة.
الحلقة 7 - طرائف جحا8min
جحا، رجل حكيم ومحبوب، يحل المشكلات بروح الدعابة والمغامرة. مع حماره، يواجه مواقف طريفة، وينقل القيم الأخلاقية والدروس من خلال الكوميديا في كل حلقة.
الحلقة 6 - طرائف جحا8min
جحا، رجل حكيم ومحبوب، يحل المشكلات بروح الدعابة والمغامرة. مع حماره، يواجه مواقف طريفة، وينقل القيم الأخلاقية والدروس من خلال الكوميديا في كل حلقة.
الحلقة 5 - طرائف جحا8min
جحا، رجل حكيم ومحبوب، يحل المشكلات بروح الدعابة والمغامرة. مع حماره، يواجه مواقف طريفة، وينقل القيم الأخلاقية والدروس من خلال الكوميديا في كل حلقة.
الحلقة 4 - طرائف جحا8min
جحا، رجل حكيم ومحبوب، يحل المشكلات بروح الدعابة والمغامرة. مع حماره، يواجه مواقف طريفة، وينقل القيم الأخلاقية والدروس من خلال الكوميديا في كل حلقة.
الحلقة 3 - طرائف جحا8min
جحا، رجل حكيم ومحبوب، يحل المشكلات بروح الدعابة والمغامرة. مع حماره، يواجه مواقف طريفة، وينقل القيم الأخلاقية والدروس من خلال الكوميديا في كل حلقة.
الحلقة 2 - طرائف جحا8min
جحا، رجل حكيم ومحبوب، يحل المشكلات بروح الدعابة والمغامرة. مع حماره، يواجه مواقف طريفة، وينقل القيم الأخلاقية والدروس من خلال الكوميديا في كل حلقة.
الحلقة 1 - طرائف جحا8min
جحا، رجل حكيم ومحبوب، يحل المشكلات بروح الدعابة والمغامرة. مع حماره، يواجه مواقف طريفة، وينقل القيم الأخلاقية والدروس من خلال الكوميديا في كل حلقة.