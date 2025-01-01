موسم 1

هدار هو نمر صغير يبحث عن عائلته وهويته مع صديقيه الأرنب والسلحفاة، يخوض مغامرات مذهلة في طريقه للبحث عن والديه، فيقاتل ويكافح دفاعًا عن نفسه وصديقيه الذئاب الشرسة والصيادين الذين لا يهتمون إلا بكسب المال من صيد الحيوانات البرية، ويساعد كل من يحتاج إلى المساعدة في طريقه إلى وطنه للقاء عائلته.

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الحلقة 47 - لقاء الأصدقاء

18min

هدار هو نمر صغير يبحث عن عائلته وهويته مع صديقيه الأرنب والسلحفاة، يخوض مغامرات مذهلة في طريقه للبحث عن والديه، فيقاتل ويكافح دفاعًا عن نفسه وصديقيه الذئاب الشرسة والصيادين الذين لا يهتمون إلا بكسب المال من صيد الحيوانات البرية، ويساعد كل من يحتاج إلى المساعدة في طريقه إلى وطنه للقاء عائلته.

الحلقة 46 - الشلال

20min

هدار هو نمر صغير يبحث عن عائلته وهويته مع صديقيه الأرنب والسلحفاة، يخوض مغامرات مذهلة في طريقه للبحث عن والديه، فيقاتل ويكافح دفاعًا عن نفسه وصديقيه الذئاب الشرسة والصيادين الذين لا يهتمون إلا بكسب المال من صيد الحيوانات البرية، ويساعد كل من يحتاج إلى المساعدة في طريقه إلى وطنه للقاء عائلته.

الحلقة 45 - موقف غريب

20min

هدار هو نمر صغير يبحث عن عائلته وهويته مع صديقيه الأرنب والسلحفاة، يخوض مغامرات مذهلة في طريقه للبحث عن والديه، فيقاتل ويكافح دفاعًا عن نفسه وصديقيه الذئاب الشرسة والصيادين الذين لا يهتمون إلا بكسب المال من صيد الحيوانات البرية، ويساعد كل من يحتاج إلى المساعدة في طريقه إلى وطنه للقاء عائلته.

الحلقة 44 - المنافسة

21min

هدار هو نمر صغير يبحث عن عائلته وهويته مع صديقيه الأرنب والسلحفاة، يخوض مغامرات مذهلة في طريقه للبحث عن والديه، فيقاتل ويكافح دفاعًا عن نفسه وصديقيه الذئاب الشرسة والصيادين الذين لا يهتمون إلا بكسب المال من صيد الحيوانات البرية، ويساعد كل من يحتاج إلى المساعدة في طريقه إلى وطنه للقاء عائلته.

الحلقة 43 - المتاهة

20min

هدار هو نمر صغير يبحث عن عائلته وهويته مع صديقيه الأرنب والسلحفاة، يخوض مغامرات مذهلة في طريقه للبحث عن والديه، فيقاتل ويكافح دفاعًا عن نفسه وصديقيه الذئاب الشرسة والصيادين الذين لا يهتمون إلا بكسب المال من صيد الحيوانات البرية، ويساعد كل من يحتاج إلى المساعدة في طريقه إلى وطنه للقاء عائلته.

الحلقة 42 - النمر المفقود

26min

هدار هو نمر صغير يبحث عن عائلته وهويته مع صديقيه الأرنب والسلحفاة، يخوض مغامرات مذهلة في طريقه للبحث عن والديه، فيقاتل ويكافح دفاعًا عن نفسه وصديقيه الذئاب الشرسة والصيادين الذين لا يهتمون إلا بكسب المال من صيد الحيوانات البرية، ويساعد كل من يحتاج إلى المساعدة في طريقه إلى وطنه للقاء عائلته.

الحلقة 41 - أفضل صديق

23min

هدار هو نمر صغير يبحث عن عائلته وهويته مع صديقيه الأرنب والسلحفاة، يخوض مغامرات مذهلة في طريقه للبحث عن والديه، فيقاتل ويكافح دفاعًا عن نفسه وصديقيه الذئاب الشرسة والصيادين الذين لا يهتمون إلا بكسب المال من صيد الحيوانات البرية، ويساعد كل من يحتاج إلى المساعدة في طريقه إلى وطنه للقاء عائلته.

الحلقة 40 - القط الأليف

23min

هدار هو نمر صغير يبحث عن عائلته وهويته مع صديقيه الأرنب والسلحفاة، يخوض مغامرات مذهلة في طريقه للبحث عن والديه، فيقاتل ويكافح دفاعًا عن نفسه وصديقيه الذئاب الشرسة والصيادين الذين لا يهتمون إلا بكسب المال من صيد الحيوانات البرية، ويساعد كل من يحتاج إلى المساعدة في طريقه إلى وطنه للقاء عائلته.

الحلقة 39 - الفأر الذكى

21min

هدار هو نمر صغير يبحث عن عائلته وهويته مع صديقيه الأرنب والسلحفاة، يخوض مغامرات مذهلة في طريقه للبحث عن والديه، فيقاتل ويكافح دفاعًا عن نفسه وصديقيه الذئاب الشرسة والصيادين الذين لا يهتمون إلا بكسب المال من صيد الحيوانات البرية، ويساعد كل من يحتاج إلى المساعدة في طريقه إلى وطنه للقاء عائلته.

الحلقة 38 - المفاجأة الجميلة

21min

هدار هو نمر صغير يبحث عن عائلته وهويته مع صديقيه الأرنب والسلحفاة، يخوض مغامرات مذهلة في طريقه للبحث عن والديه، فيقاتل ويكافح دفاعًا عن نفسه وصديقيه الذئاب الشرسة والصيادين الذين لا يهتمون إلا بكسب المال من صيد الحيوانات البرية، ويساعد كل من يحتاج إلى المساعدة في طريقه إلى وطنه للقاء عائلته.

الحلقة 37 - السمور

20min

هدار هو نمر صغير يبحث عن عائلته وهويته مع صديقيه الأرنب والسلحفاة، يخوض مغامرات مذهلة في طريقه للبحث عن والديه، فيقاتل ويكافح دفاعًا عن نفسه وصديقيه الذئاب الشرسة والصيادين الذين لا يهتمون إلا بكسب المال من صيد الحيوانات البرية، ويساعد كل من يحتاج إلى المساعدة في طريقه إلى وطنه للقاء عائلته.

الحلقة 36 - البحث عن رنا

19min

هدار هو نمر صغير يبحث عن عائلته وهويته مع صديقيه الأرنب والسلحفاة، يخوض مغامرات مذهلة في طريقه للبحث عن والديه، فيقاتل ويكافح دفاعًا عن نفسه وصديقيه الذئاب الشرسة والصيادين الذين لا يهتمون إلا بكسب المال من صيد الحيوانات البرية، ويساعد كل من يحتاج إلى المساعدة في طريقه إلى وطنه للقاء عائلته.

الحلقة 35 - نهاية الباحث

18min

هدار هو نمر صغير يبحث عن عائلته وهويته مع صديقيه الأرنب والسلحفاة، يخوض مغامرات مذهلة في طريقه للبحث عن والديه، فيقاتل ويكافح دفاعًا عن نفسه وصديقيه الذئاب الشرسة والصيادين الذين لا يهتمون إلا بكسب المال من صيد الحيوانات البرية، ويساعد كل من يحتاج إلى المساعدة في طريقه إلى وطنه للقاء عائلته.

الحلقة 34 - الثعلب الصادق

24min

هدار هو نمر صغير يبحث عن عائلته وهويته مع صديقيه الأرنب والسلحفاة، يخوض مغامرات مذهلة في طريقه للبحث عن والديه، فيقاتل ويكافح دفاعًا عن نفسه وصديقيه الذئاب الشرسة والصيادين الذين لا يهتمون إلا بكسب المال من صيد الحيوانات البرية، ويساعد كل من يحتاج إلى المساعدة في طريقه إلى وطنه للقاء عائلته.

الحلقة 33 - لقاء الشرير

20min

هدار هو نمر صغير يبحث عن عائلته وهويته مع صديقيه الأرنب والسلحفاة، يخوض مغامرات مذهلة في طريقه للبحث عن والديه، فيقاتل ويكافح دفاعًا عن نفسه وصديقيه الذئاب الشرسة والصيادين الذين لا يهتمون إلا بكسب المال من صيد الحيوانات البرية، ويساعد كل من يحتاج إلى المساعدة في طريقه إلى وطنه للقاء عائلته.

الحلقة 32 - ملك الغابة

21min

هدار هو نمر صغير يبحث عن عائلته وهويته مع صديقيه الأرنب والسلحفاة، يخوض مغامرات مذهلة في طريقه للبحث عن والديه، فيقاتل ويكافح دفاعًا عن نفسه وصديقيه الذئاب الشرسة والصيادين الذين لا يهتمون إلا بكسب المال من صيد الحيوانات البرية، ويساعد كل من يحتاج إلى المساعدة في طريقه إلى وطنه للقاء عائلته.

الحلقة 31 - ابن اوى

21min

هدار هو نمر صغير يبحث عن عائلته وهويته مع صديقيه الأرنب والسلحفاة، يخوض مغامرات مذهلة في طريقه للبحث عن والديه، فيقاتل ويكافح دفاعًا عن نفسه وصديقيه الذئاب الشرسة والصيادين الذين لا يهتمون إلا بكسب المال من صيد الحيوانات البرية، ويساعد كل من يحتاج إلى المساعدة في طريقه إلى وطنه للقاء عائلته.

الحلقة 30 - الغريبان

20min

هدار هو نمر صغير يبحث عن عائلته وهويته مع صديقيه الأرنب والسلحفاة، يخوض مغامرات مذهلة في طريقه للبحث عن والديه، فيقاتل ويكافح دفاعًا عن نفسه وصديقيه الذئاب الشرسة والصيادين الذين لا يهتمون إلا بكسب المال من صيد الحيوانات البرية، ويساعد كل من يحتاج إلى المساعدة في طريقه إلى وطنه للقاء عائلته.

الحلقة 29 - حكاية الفهد الشرير

20min

هدار هو نمر صغير يبحث عن عائلته وهويته مع صديقيه الأرنب والسلحفاة، يخوض مغامرات مذهلة في طريقه للبحث عن والديه، فيقاتل ويكافح دفاعًا عن نفسه وصديقيه الذئاب الشرسة والصيادين الذين لا يهتمون إلا بكسب المال من صيد الحيوانات البرية، ويساعد كل من يحتاج إلى المساعدة في طريقه إلى وطنه للقاء عائلته.

الحلقة 28 - زجاجة الدواء

19min

هدار هو نمر صغير يبحث عن عائلته وهويته مع صديقيه الأرنب والسلحفاة، يخوض مغامرات مذهلة في طريقه للبحث عن والديه، فيقاتل ويكافح دفاعًا عن نفسه وصديقيه الذئاب الشرسة والصيادين الذين لا يهتمون إلا بكسب المال من صيد الحيوانات البرية، ويساعد كل من يحتاج إلى المساعدة في طريقه إلى وطنه للقاء عائلته.

الحلقة 27 - الراكون

21min

هدار هو نمر صغير يبحث عن عائلته وهويته مع صديقيه الأرنب والسلحفاة، يخوض مغامرات مذهلة في طريقه للبحث عن والديه، فيقاتل ويكافح دفاعًا عن نفسه وصديقيه الذئاب الشرسة والصيادين الذين لا يهتمون إلا بكسب المال من صيد الحيوانات البرية، ويساعد كل من يحتاج إلى المساعدة في طريقه إلى وطنه للقاء عائلته.

الحلقة 26 - الثعبان

20min

هدار هو نمر صغير يبحث عن عائلته وهويته مع صديقيه الأرنب والسلحفاة، يخوض مغامرات مذهلة في طريقه للبحث عن والديه، فيقاتل ويكافح دفاعًا عن نفسه وصديقيه الذئاب الشرسة والصيادين الذين لا يهتمون إلا بكسب المال من صيد الحيوانات البرية، ويساعد كل من يحتاج إلى المساعدة في طريقه إلى وطنه للقاء عائلته.

الحلقة 25 - هدايا الثعلب

21min

هدار هو نمر صغير يبحث عن عائلته وهويته مع صديقيه الأرنب والسلحفاة، يخوض مغامرات مذهلة في طريقه للبحث عن والديه، فيقاتل ويكافح دفاعًا عن نفسه وصديقيه الذئاب الشرسة والصيادين الذين لا يهتمون إلا بكسب المال من صيد الحيوانات البرية، ويساعد كل من يحتاج إلى المساعدة في طريقه إلى وطنه للقاء عائلته.

الحلقة 24 - خوف الأرنب

16min

هدار هو نمر صغير يبحث عن عائلته وهويته مع صديقيه الأرنب والسلحفاة، يخوض مغامرات مذهلة في طريقه للبحث عن والديه، فيقاتل ويكافح دفاعًا عن نفسه وصديقيه الذئاب الشرسة والصيادين الذين لا يهتمون إلا بكسب المال من صيد الحيوانات البرية، ويساعد كل من يحتاج إلى المساعدة في طريقه إلى وطنه للقاء عائلته.

الحلقة 23 - غرير العسل

17min

هدار هو نمر صغير يبحث عن عائلته وهويته مع صديقيه الأرنب والسلحفاة، يخوض مغامرات مذهلة في طريقه للبحث عن والديه، فيقاتل ويكافح دفاعًا عن نفسه وصديقيه الذئاب الشرسة والصيادين الذين لا يهتمون إلا بكسب المال من صيد الحيوانات البرية، ويساعد كل من يحتاج إلى المساعدة في طريقه إلى وطنه للقاء عائلته.

الحلقة 22 - السجن

18min

هدار هو نمر صغير يبحث عن عائلته وهويته مع صديقيه الأرنب والسلحفاة، يخوض مغامرات مذهلة في طريقه للبحث عن والديه، فيقاتل ويكافح دفاعًا عن نفسه وصديقيه الذئاب الشرسة والصيادين الذين لا يهتمون إلا بكسب المال من صيد الحيوانات البرية، ويساعد كل من يحتاج إلى المساعدة في طريقه إلى وطنه للقاء عائلته.

الحلقة 21 - الثعلب المساعد

22min

هدار هو نمر صغير يبحث عن عائلته وهويته مع صديقيه الأرنب والسلحفاة، يخوض مغامرات مذهلة في طريقه للبحث عن والديه، فيقاتل ويكافح دفاعًا عن نفسه وصديقيه الذئاب الشرسة والصيادين الذين لا يهتمون إلا بكسب المال من صيد الحيوانات البرية، ويساعد كل من يحتاج إلى المساعدة في طريقه إلى وطنه للقاء عائلته.

الحلقة 20 - فخ الأرنب

18min

هدار هو نمر صغير يبحث عن عائلته وهويته مع صديقيه الأرنب والسلحفاة، يخوض مغامرات مذهلة في طريقه للبحث عن والديه، فيقاتل ويكافح دفاعًا عن نفسه وصديقيه الذئاب الشرسة والصيادين الذين لا يهتمون إلا بكسب المال من صيد الحيوانات البرية، ويساعد كل من يحتاج إلى المساعدة في طريقه إلى وطنه للقاء عائلته.

الحلقة 19 - عودة الكلب

26min

هدار هو نمر صغير يبحث عن عائلته وهويته مع صديقيه الأرنب والسلحفاة، يخوض مغامرات مذهلة في طريقه للبحث عن والديه، فيقاتل ويكافح دفاعًا عن نفسه وصديقيه الذئاب الشرسة والصيادين الذين لا يهتمون إلا بكسب المال من صيد الحيوانات البرية، ويساعد كل من يحتاج إلى المساعدة في طريقه إلى وطنه للقاء عائلته.

الحلقة 18 - وفاة الأب

19min

هدار هو نمر صغير يبحث عن عائلته وهويته مع صديقيه الأرنب والسلحفاة، يخوض مغامرات مذهلة في طريقه للبحث عن والديه، فيقاتل ويكافح دفاعًا عن نفسه وصديقيه الذئاب الشرسة والصيادين الذين لا يهتمون إلا بكسب المال من صيد الحيوانات البرية، ويساعد كل من يحتاج إلى المساعدة في طريقه إلى وطنه للقاء عائلته.

الحلقة 17 - المدرب الأفضل

23min

هدار هو نمر صغير يبحث عن عائلته وهويته مع صديقيه الأرنب والسلحفاة، يخوض مغامرات مذهلة في طريقه للبحث عن والديه، فيقاتل ويكافح دفاعًا عن نفسه وصديقيه الذئاب الشرسة والصيادين الذين لا يهتمون إلا بكسب المال من صيد الحيوانات البرية، ويساعد كل من يحتاج إلى المساعدة في طريقه إلى وطنه للقاء عائلته.