الحلقة 17 - المدرب الأفضل

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هدار هو نمر صغير يبحث عن عائلته وهويته مع صديقيه الأرنب والسلحفاة، يخوض مغامرات مذهلة في طريقه للبحث عن والديه، فيقاتل ويكافح دفاعًا عن نفسه وصديقيه الذئاب الشرسة والصيادين الذين لا يهتمون إلا بكسب المال من صيد الحيوانات البرية، ويساعد كل من يحتاج إلى المساعدة في طريقه إلى وطنه للقاء عائلته.