في قمة جبل مغطى بالثلوج توجد بلدة لودلفيل الغريبة والرائعة. تبدو حياة لودل آن وعائلتها مشابهة لحياتنا، ولكنها أصغر بكثير وأكثر غرابة بكثير! الشخصيات الرئيسية هي لودل آن وعائلتها، حيث تشارك لودل آن بحماس أحداث حياتها، وتستخدم الرسوم التوضيحية لتوضيح قصصها من خلال ألبومها العجيب.