الحلقة 22 - مغامرات كارلي و المملكة القديمة

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تبحث كارلي الآن عن أبيها. هذه المرة ، تعاونت مع خبير التكنولوجيا مورغان ، فتى صغير يمكن أن يتحول إلى ذئب. لقد ترك والدها دفتر ملاحظاته ، وهو مفتاح الحل