الحلقة 13 - التجارة شطارة

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"میرة النقبي"" مذیعة ماجد طفلة عمرھا 13 عام تملك متجر خاص فیھا تبیع فیھ منتجات من صنع یدیھا, تقترح في ھذا البرنامج أن تعلم الأطفال كیف یدؤون مشروع تجاري خاص بھم و تقابل أطفال ناجحین في إدارة مشروعھم الخاص و تقدم نصائح مالیة مع خبراء"