الحلقة 13 - التجارة شطارة15min
"میرة النقبي"" مذیعة ماجد طفلة عمرھا 13 عام تملك متجر خاص فیھا تبیع فیھ منتجات من صنع یدیھا, تقترح في ھذا البرنامج أن تعلم الأطفال كیف یدؤون مشروع تجاري خاص بھم و تقابل أطفال ناجحین في إدارة مشروعھم الخاص و تقدم نصائح مالیة مع خبراء"
الحلقة 12 - التجارة شطارة14min
"میرة النقبي"" مذیعة ماجد طفلة عمرھا 13 عام تملك متجر خاص فیھا تبیع فیھ منتجات من صنع یدیھا, تقترح في ھذا البرنامج أن تعلم الأطفال كیف یدؤون مشروع تجاري خاص بھم و تقابل أطفال ناجحین في إدارة مشروعھم الخاص و تقدم نصائح مالیة مع خبراء"
الحلقة 11 - التجارة شطارة10min
"میرة النقبي"" مذیعة ماجد طفلة عمرھا 13 عام تملك متجر خاص فیھا تبیع فیھ منتجات من صنع یدیھا, تقترح في ھذا البرنامج أن تعلم الأطفال كیف یدؤون مشروع تجاري خاص بھم و تقابل أطفال ناجحین في إدارة مشروعھم الخاص و تقدم نصائح مالیة مع خبراء"
الحلقة 10 - التجارة شطارة10min
"میرة النقبي"" مذیعة ماجد طفلة عمرھا 13 عام تملك متجر خاص فیھا تبیع فیھ منتجات من صنع یدیھا, تقترح في ھذا البرنامج أن تعلم الأطفال كیف یدؤون مشروع تجاري خاص بھم و تقابل أطفال ناجحین في إدارة مشروعھم الخاص و تقدم نصائح مالیة مع خبراء"
الحلقة 9 - التجارة شطارة13min
"میرة النقبي"" مذیعة ماجد طفلة عمرھا 13 عام تملك متجر خاص فیھا تبیع فیھ منتجات من صنع یدیھا, تقترح في ھذا البرنامج أن تعلم الأطفال كیف یدؤون مشروع تجاري خاص بھم و تقابل أطفال ناجحین في إدارة مشروعھم الخاص و تقدم نصائح مالیة مع خبراء"
الحلقة 8 - التجارة شطارة14min
"میرة النقبي"" مذیعة ماجد طفلة عمرھا 13 عام تملك متجر خاص فیھا تبیع فیھ منتجات من صنع یدیھا, تقترح في ھذا البرنامج أن تعلم الأطفال كیف یدؤون مشروع تجاري خاص بھم و تقابل أطفال ناجحین في إدارة مشروعھم الخاص و تقدم نصائح مالیة مع خبراء"
الحلقة 7 - التجارة شطارة9min
"میرة النقبي"" مذیعة ماجد طفلة عمرھا 13 عام تملك متجر خاص فیھا تبیع فیھ منتجات من صنع یدیھا, تقترح في ھذا البرنامج أن تعلم الأطفال كیف یدؤون مشروع تجاري خاص بھم و تقابل أطفال ناجحین في إدارة مشروعھم الخاص و تقدم نصائح مالیة مع خبراء"
الحلقة 6 - التجارة شطارة11min
"میرة النقبي"" مذیعة ماجد طفلة عمرھا 13 عام تملك متجر خاص فیھا تبیع فیھ منتجات من صنع یدیھا, تقترح في ھذا البرنامج أن تعلم الأطفال كیف یدؤون مشروع تجاري خاص بھم و تقابل أطفال ناجحین في إدارة مشروعھم الخاص و تقدم نصائح مالیة مع خبراء"
الحلقة 5 - التجارة شطارة12min
"میرة النقبي"" مذیعة ماجد طفلة عمرھا 13 عام تملك متجر خاص فیھا تبیع فیھ منتجات من صنع یدیھا, تقترح في ھذا البرنامج أن تعلم الأطفال كیف یدؤون مشروع تجاري خاص بھم و تقابل أطفال ناجحین في إدارة مشروعھم الخاص و تقدم نصائح مالیة مع خبراء"
الحلقة 4 - التجارة شطارة14min
"میرة النقبي"" مذیعة ماجد طفلة عمرھا 13 عام تملك متجر خاص فیھا تبیع فیھ منتجات من صنع یدیھا, تقترح في ھذا البرنامج أن تعلم الأطفال كیف یدؤون مشروع تجاري خاص بھم و تقابل أطفال ناجحین في إدارة مشروعھم الخاص و تقدم نصائح مالیة مع خبراء"
الحلقة 3 - التجارة شطارة10min
"میرة النقبي"" مذیعة ماجد طفلة عمرھا 13 عام تملك متجر خاص فیھا تبیع فیھ منتجات من صنع یدیھا, تقترح في ھذا البرنامج أن تعلم الأطفال كیف یدؤون مشروع تجاري خاص بھم و تقابل أطفال ناجحین في إدارة مشروعھم الخاص و تقدم نصائح مالیة مع خبراء"
الحلقة 2 - التجارة شطارة13min
"میرة النقبي"" مذیعة ماجد طفلة عمرھا 13 عام تملك متجر خاص فیھا تبیع فیھ منتجات من صنع یدیھا, تقترح في ھذا البرنامج أن تعلم الأطفال كیف یدؤون مشروع تجاري خاص بھم و تقابل أطفال ناجحین في إدارة مشروعھم الخاص و تقدم نصائح مالیة مع خبراء"
الحلقة 1 - التجارة شطارة8min
"میرة النقبي"" مذیعة ماجد طفلة عمرھا 13 عام تملك متجر خاص فیھا تبیع فیھ منتجات من صنع یدیھا, تقترح في ھذا البرنامج أن تعلم الأطفال كیف یدؤون مشروع تجاري خاص بھم و تقابل أطفال ناجحین في إدارة مشروعھم الخاص و تقدم نصائح مالیة مع خبراء"