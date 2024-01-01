موسم 1

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الحلقة 50 - كابتن ماجد

23min

يسرد قصة طفل مغرم بكرة القدم يدعى «ماجد كامل» في الدبلجة يصل لمدينة (المجد) ويتعرف على رفاق جدد في لعب كرة القدم

الحلقة 49 - كابتن ماجد

23min

يسرد قصة طفل مغرم بكرة القدم يدعى «ماجد كامل» في الدبلجة يصل لمدينة (المجد) ويتعرف على رفاق جدد في لعب كرة القدم

الحلقة 48 - كابتن ماجد

23min

يسرد قصة طفل مغرم بكرة القدم يدعى «ماجد كامل» في الدبلجة يصل لمدينة (المجد) ويتعرف على رفاق جدد في لعب كرة القدم

الحلقة 47 - كابتن ماجد

23min

يسرد قصة طفل مغرم بكرة القدم يدعى «ماجد كامل» في الدبلجة يصل لمدينة (المجد) ويتعرف على رفاق جدد في لعب كرة القدم

الحلقة 46 - كابتن ماجد

23min

يسرد قصة طفل مغرم بكرة القدم يدعى «ماجد كامل» في الدبلجة يصل لمدينة (المجد) ويتعرف على رفاق جدد في لعب كرة القدم

الحلقة 45 - كابتن ماجد

23min

يسرد قصة طفل مغرم بكرة القدم يدعى «ماجد كامل» في الدبلجة يصل لمدينة (المجد) ويتعرف على رفاق جدد في لعب كرة القدم

الحلقة 44 - كابتن ماجد

23min

يسرد قصة طفل مغرم بكرة القدم يدعى «ماجد كامل» في الدبلجة يصل لمدينة (المجد) ويتعرف على رفاق جدد في لعب كرة القدم

الحلقة 43 - كابتن ماجد

23min

يسرد قصة طفل مغرم بكرة القدم يدعى «ماجد كامل» في الدبلجة يصل لمدينة (المجد) ويتعرف على رفاق جدد في لعب كرة القدم

الحلقة 42 - كابتن ماجد

23min

يسرد قصة طفل مغرم بكرة القدم يدعى «ماجد كامل» في الدبلجة يصل لمدينة (المجد) ويتعرف على رفاق جدد في لعب كرة القدم

الحلقة 41 - كابتن ماجد

23min

يسرد قصة طفل مغرم بكرة القدم يدعى «ماجد كامل» في الدبلجة يصل لمدينة (المجد) ويتعرف على رفاق جدد في لعب كرة القدم

الحلقة 40 - كابتن ماجد

23min

يسرد قصة طفل مغرم بكرة القدم يدعى «ماجد كامل» في الدبلجة يصل لمدينة (المجد) ويتعرف على رفاق جدد في لعب كرة القدم

الحلقة 39 - كابتن ماجد

23min

يسرد قصة طفل مغرم بكرة القدم يدعى «ماجد كامل» في الدبلجة يصل لمدينة (المجد) ويتعرف على رفاق جدد في لعب كرة القدم

الحلقة 38 - كابتن ماجد

23min

يسرد قصة طفل مغرم بكرة القدم يدعى «ماجد كامل» في الدبلجة يصل لمدينة (المجد) ويتعرف على رفاق جدد في لعب كرة القدم

الحلقة 37 - كابتن ماجد

23min

يسرد قصة طفل مغرم بكرة القدم يدعى «ماجد كامل» في الدبلجة يصل لمدينة (المجد) ويتعرف على رفاق جدد في لعب كرة القدم

الحلقة 36 - كابتن ماجد

23min

يسرد قصة طفل مغرم بكرة القدم يدعى «ماجد كامل» في الدبلجة يصل لمدينة (المجد) ويتعرف على رفاق جدد في لعب كرة القدم

الحلقة 35 - كابتن ماجد

23min

يسرد قصة طفل مغرم بكرة القدم يدعى «ماجد كامل» في الدبلجة يصل لمدينة (المجد) ويتعرف على رفاق جدد في لعب كرة القدم

الحلقة 34 - كابتن ماجد

23min

يسرد قصة طفل مغرم بكرة القدم يدعى «ماجد كامل» في الدبلجة يصل لمدينة (المجد) ويتعرف على رفاق جدد في لعب كرة القدم

الحلقة 33 - كابتن ماجد

23min

يسرد قصة طفل مغرم بكرة القدم يدعى «ماجد كامل» في الدبلجة يصل لمدينة (المجد) ويتعرف على رفاق جدد في لعب كرة القدم

الحلقة 32 - كابتن ماجد

23min

يسرد قصة طفل مغرم بكرة القدم يدعى «ماجد كامل» في الدبلجة يصل لمدينة (المجد) ويتعرف على رفاق جدد في لعب كرة القدم

الحلقة 31 - كابتن ماجد

23min

يسرد قصة طفل مغرم بكرة القدم يدعى «ماجد كامل» في الدبلجة يصل لمدينة (المجد) ويتعرف على رفاق جدد في لعب كرة القدم

الحلقة 30 - كابتن ماجد

23min

يسرد قصة طفل مغرم بكرة القدم يدعى «ماجد كامل» في الدبلجة يصل لمدينة (المجد) ويتعرف على رفاق جدد في لعب كرة القدم

الحلقة 29 - كابتن ماجد

23min

يسرد قصة طفل مغرم بكرة القدم يدعى «ماجد كامل» في الدبلجة يصل لمدينة (المجد) ويتعرف على رفاق جدد في لعب كرة القدم

الحلقة 28 - كابتن ماجد

23min

يسرد قصة طفل مغرم بكرة القدم يدعى «ماجد كامل» في الدبلجة يصل لمدينة (المجد) ويتعرف على رفاق جدد في لعب كرة القدم

الحلقة 27 - كابتن ماجد

23min

يسرد قصة طفل مغرم بكرة القدم يدعى «ماجد كامل» في الدبلجة يصل لمدينة (المجد) ويتعرف على رفاق جدد في لعب كرة القدم

الحلقة 26 - كابتن ماجد

23min

يسرد قصة طفل مغرم بكرة القدم يدعى «ماجد كامل» في الدبلجة يصل لمدينة (المجد) ويتعرف على رفاق جدد في لعب كرة القدم

الحلقة 25 - كابتن ماجد

23min

يسرد قصة طفل مغرم بكرة القدم يدعى «ماجد كامل» في الدبلجة يصل لمدينة (المجد) ويتعرف على رفاق جدد في لعب كرة القدم

الحلقة 24 - كابتن ماجد

23min

يسرد قصة طفل مغرم بكرة القدم يدعى «ماجد كامل» في الدبلجة يصل لمدينة (المجد) ويتعرف على رفاق جدد في لعب كرة القدم

الحلقة 23 - كابتن ماجد

23min

يسرد قصة طفل مغرم بكرة القدم يدعى «ماجد كامل» في الدبلجة يصل لمدينة (المجد) ويتعرف على رفاق جدد في لعب كرة القدم

الحلقة 22 - كابتن ماجد

23min

يسرد قصة طفل مغرم بكرة القدم يدعى «ماجد كامل» في الدبلجة يصل لمدينة (المجد) ويتعرف على رفاق جدد في لعب كرة القدم

الحلقة 21 - كابتن ماجد

23min

يسرد قصة طفل مغرم بكرة القدم يدعى «ماجد كامل» في الدبلجة يصل لمدينة (المجد) ويتعرف على رفاق جدد في لعب كرة القدم

الحلقة 20 - كابتن ماجد

23min

يسرد قصة طفل مغرم بكرة القدم يدعى «ماجد كامل» في الدبلجة يصل لمدينة (المجد) ويتعرف على رفاق جدد في لعب كرة القدم