الحلقة 21 - الحراس شوكا و بيتا

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هذين الفأرين اللذين كان من المفترض أن يكونوا أشرارًا لا يرغبون في أن يكونوا فأرين صغار يعيشون حياة غير مستحقة بعد الآن. بدلاً من ذلك، يرغبون في الحصول على الطعام من خلال العمل الشاق وكسب أصدقاء من خلال مساعدتهم أولاً. يقومون بتغيير صورتهم السيئة بأفعال حقيقية وفي النهاية يفوزون بصداقة الجميع