الحلقة 15 - صديقي لومي

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،برنامج صديقي لومي – الموسم 2 , يستضيف صديقنا لومي في كل حلقة طفل و يحاوره حول هواياته و تطلعاته بأسلوب عفوي ،، حيث لا تخلو الحلقات من طابع الفكاهة و تبادل المعلومات الجميلة