موسم 2

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الحلقة 15 - صديقي لومي

13min

،برنامج صديقي لومي – الموسم 2 , يستضيف صديقنا لومي في كل حلقة طفل و يحاوره حول هواياته و تطلعاته بأسلوب عفوي ،، حيث لا تخلو الحلقات من طابع الفكاهة و تبادل المعلومات الجميلة

الحلقة 14 - صديقي لومي

15min

،برنامج صديقي لومي – الموسم 2 , يستضيف صديقنا لومي في كل حلقة طفل و يحاوره حول هواياته و تطلعاته بأسلوب عفوي ،، حيث لا تخلو الحلقات من طابع الفكاهة و تبادل المعلومات الجميلة

الحلقة 13 - صديقي لومي

16min

،برنامج صديقي لومي – الموسم 2 , يستضيف صديقنا لومي في كل حلقة طفل و يحاوره حول هواياته و تطلعاته بأسلوب عفوي ،، حيث لا تخلو الحلقات من طابع الفكاهة و تبادل المعلومات الجميلة

الحلقة 12 - صديقي لومي

11min

،برنامج صديقي لومي – الموسم 2 , يستضيف صديقنا لومي في كل حلقة طفل و يحاوره حول هواياته و تطلعاته بأسلوب عفوي ،، حيث لا تخلو الحلقات من طابع الفكاهة و تبادل المعلومات الجميلة

الحلقة 11 - صديقي لومي

12min

،برنامج صديقي لومي – الموسم 2 , يستضيف صديقنا لومي في كل حلقة طفل و يحاوره حول هواياته و تطلعاته بأسلوب عفوي ،، حيث لا تخلو الحلقات من طابع الفكاهة و تبادل المعلومات الجميلة

الحلقة 10 - صديقي لومي

12min

،برنامج صديقي لومي – الموسم 2 , يستضيف صديقنا لومي في كل حلقة طفل و يحاوره حول هواياته و تطلعاته بأسلوب عفوي ،، حيث لا تخلو الحلقات من طابع الفكاهة و تبادل المعلومات الجميلة

الحلقة 9 - صديقي لومي

13min

،برنامج صديقي لومي – الموسم 2 , يستضيف صديقنا لومي في كل حلقة طفل و يحاوره حول هواياته و تطلعاته بأسلوب عفوي ،، حيث لا تخلو الحلقات من طابع الفكاهة و تبادل المعلومات الجميلة

الحلقة 8 - صديقي لومي

12min

،برنامج صديقي لومي – الموسم 2 , يستضيف صديقنا لومي في كل حلقة طفل و يحاوره حول هواياته و تطلعاته بأسلوب عفوي ،، حيث لا تخلو الحلقات من طابع الفكاهة و تبادل المعلومات الجميلة

الحلقة 7 - صديقي لومي

12min

،برنامج صديقي لومي – الموسم 2 , يستضيف صديقنا لومي في كل حلقة طفل و يحاوره حول هواياته و تطلعاته بأسلوب عفوي ،، حيث لا تخلو الحلقات من طابع الفكاهة و تبادل المعلومات الجميلة

الحلقة 6 - صديقي لومي

13min

،برنامج صديقي لومي – الموسم 2 , يستضيف صديقنا لومي في كل حلقة طفل و يحاوره حول هواياته و تطلعاته بأسلوب عفوي ،، حيث لا تخلو الحلقات من طابع الفكاهة و تبادل المعلومات الجميلة

الحلقة 5 - صديقي لومي

12min

،برنامج صديقي لومي – الموسم 2 , يستضيف صديقنا لومي في كل حلقة طفل و يحاوره حول هواياته و تطلعاته بأسلوب عفوي ،، حيث لا تخلو الحلقات من طابع الفكاهة و تبادل المعلومات الجميلة

الحلقة 4 - صديقي لومي

12min

،برنامج صديقي لومي – الموسم 2 , يستضيف صديقنا لومي في كل حلقة طفل و يحاوره حول هواياته و تطلعاته بأسلوب عفوي ،، حيث لا تخلو الحلقات من طابع الفكاهة و تبادل المعلومات الجميلة

الحلقة 3 - صديقي لومي

12min

،برنامج صديقي لومي – الموسم 2 , يستضيف صديقنا لومي في كل حلقة طفل و يحاوره حول هواياته و تطلعاته بأسلوب عفوي ،، حيث لا تخلو الحلقات من طابع الفكاهة و تبادل المعلومات الجميلة

الحلقة 2 - صديقي لومي

11min

،برنامج صديقي لومي – الموسم 2 , يستضيف صديقنا لومي في كل حلقة طفل و يحاوره حول هواياته و تطلعاته بأسلوب عفوي ،، حيث لا تخلو الحلقات من طابع الفكاهة و تبادل المعلومات الجميلة

الحلقة 1 - صديقي لومي

12min

،برنامج صديقي لومي – الموسم 2 , يستضيف صديقنا لومي في كل حلقة طفل و يحاوره حول هواياته و تطلعاته بأسلوب عفوي ،، حيث لا تخلو الحلقات من طابع الفكاهة و تبادل المعلومات الجميلة