الحلقة 13 - مستكشف ماجد37min
الكشافة.. یتعلمون من خلاله العدید من المھارات مثل نصب الخیام ور بط الحبال و اشعال النار بطر یقة أمنة طریقة الاھتمام بالحیوانا ت وتعلم الزراعة و الحافاظ على الحیاة الفطریة.
الحلقة 12 - مستكشف ماجد25min
الكشافة.. یتعلمون من خلاله العدید من المھارات مثل نصب الخیام ور بط الحبال و اشعال النار بطر یقة أمنة طریقة الاھتمام بالحیوانا ت وتعلم الزراعة و الحافاظ على الحیاة الفطریة.
الحلقة 11 - مستكشف ماجد21min
الكشافة.. یتعلمون من خلاله العدید من المھارات مثل نصب الخیام ور بط الحبال و اشعال النار بطر یقة أمنة طریقة الاھتمام بالحیوانا ت وتعلم الزراعة و الحافاظ على الحیاة الفطریة.
الحلقة 10 - مستكشف ماجد17min
الكشافة.. یتعلمون من خلاله العدید من المھارات مثل نصب الخیام ور بط الحبال و اشعال النار بطر یقة أمنة طریقة الاھتمام بالحیوانا ت وتعلم الزراعة و الحافاظ على الحیاة الفطریة.
الحلقة 9 - مستكشف ماجد19min
الكشافة.. یتعلمون من خلاله العدید من المھارات مثل نصب الخیام ور بط الحبال و اشعال النار بطر یقة أمنة طریقة الاھتمام بالحیوانا ت وتعلم الزراعة و الحافاظ على الحیاة الفطریة.
الحلقة 8 - مستكشف ماجد20min
الكشافة.. یتعلمون من خلاله العدید من المھارات مثل نصب الخیام ور بط الحبال و اشعال النار بطر یقة أمنة طریقة الاھتمام بالحیوانا ت وتعلم الزراعة و الحافاظ على الحیاة الفطریة.
الحلقة 7 - مستكشف ماجد22min
الكشافة.. یتعلمون من خلاله العدید من المھارات مثل نصب الخیام ور بط الحبال و اشعال النار بطر یقة أمنة طریقة الاھتمام بالحیوانا ت وتعلم الزراعة و الحافاظ على الحیاة الفطریة.
الحلقة 6 - مستكشف ماجد29min
الكشافة.. یتعلمون من خلاله العدید من المھارات مثل نصب الخیام ور بط الحبال و اشعال النار بطر یقة أمنة طریقة الاھتمام بالحیوانا ت وتعلم الزراعة و الحافاظ على الحیاة الفطریة.
الحلقة 5 - مستكشف ماجد21min
الكشافة.. یتعلمون من خلاله العدید من المھارات مثل نصب الخیام ور بط الحبال و اشعال النار بطر یقة أمنة طریقة الاھتمام بالحیوانا ت وتعلم الزراعة و الحافاظ على الحیاة الفطریة.
الحلقة 4 - مستكشف ماجد24min
الكشافة.. یتعلمون من خلاله العدید من المھارات مثل نصب الخیام ور بط الحبال و اشعال النار بطر یقة أمنة طریقة الاھتمام بالحیوانا ت وتعلم الزراعة و الحافاظ على الحیاة الفطریة.
الحلقة 3 - مستكشف ماجد29min
الكشافة.. یتعلمون من خلاله العدید من المھارات مثل نصب الخیام ور بط الحبال و اشعال النار بطر یقة أمنة طریقة الاھتمام بالحیوانا ت وتعلم الزراعة و الحافاظ على الحیاة الفطریة.
الحلقة 2 - مستكشف ماجد30min
الكشافة.. یتعلمون من خلاله العدید من المھارات مثل نصب الخیام ور بط الحبال و اشعال النار بطر یقة أمنة طریقة الاھتمام بالحیوانا ت وتعلم الزراعة و الحافاظ على الحیاة الفطریة.
الحلقة 1 - مستكشف ماجد25min
الكشافة.. یتعلمون من خلاله العدید من المھارات مثل نصب الخیام ور بط الحبال و اشعال النار بطر یقة أمنة طریقة الاھتمام بالحیوانا ت وتعلم الزراعة و الحافاظ على الحیاة الفطریة.