موسم 1

الكشافة.. یتعلمون من خلاله العدید من المھارات مثل نصب الخیام ور بط الحبال و اشعال النار بطر یقة أمنة طریقة الاھتمام بالحیوانا ت وتعلم الزراعة و الحافاظ على الحیاة الفطریة.

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الحلقة 13 - مستكشف ماجد

37min

الكشافة.. یتعلمون من خلاله العدید من المھارات مثل نصب الخیام ور بط الحبال و اشعال النار بطر یقة أمنة طریقة الاھتمام بالحیوانا ت وتعلم الزراعة و الحافاظ على الحیاة الفطریة.

الحلقة 12 - مستكشف ماجد

25min

الكشافة.. یتعلمون من خلاله العدید من المھارات مثل نصب الخیام ور بط الحبال و اشعال النار بطر یقة أمنة طریقة الاھتمام بالحیوانا ت وتعلم الزراعة و الحافاظ على الحیاة الفطریة.

الحلقة 11 - مستكشف ماجد

21min

الكشافة.. یتعلمون من خلاله العدید من المھارات مثل نصب الخیام ور بط الحبال و اشعال النار بطر یقة أمنة طریقة الاھتمام بالحیوانا ت وتعلم الزراعة و الحافاظ على الحیاة الفطریة.

الحلقة 10 - مستكشف ماجد

17min

الكشافة.. یتعلمون من خلاله العدید من المھارات مثل نصب الخیام ور بط الحبال و اشعال النار بطر یقة أمنة طریقة الاھتمام بالحیوانا ت وتعلم الزراعة و الحافاظ على الحیاة الفطریة.

الحلقة 9 - مستكشف ماجد

19min

الكشافة.. یتعلمون من خلاله العدید من المھارات مثل نصب الخیام ور بط الحبال و اشعال النار بطر یقة أمنة طریقة الاھتمام بالحیوانا ت وتعلم الزراعة و الحافاظ على الحیاة الفطریة.

الحلقة 8 - مستكشف ماجد

20min

الكشافة.. یتعلمون من خلاله العدید من المھارات مثل نصب الخیام ور بط الحبال و اشعال النار بطر یقة أمنة طریقة الاھتمام بالحیوانا ت وتعلم الزراعة و الحافاظ على الحیاة الفطریة.

الحلقة 7 - مستكشف ماجد

22min

الكشافة.. یتعلمون من خلاله العدید من المھارات مثل نصب الخیام ور بط الحبال و اشعال النار بطر یقة أمنة طریقة الاھتمام بالحیوانا ت وتعلم الزراعة و الحافاظ على الحیاة الفطریة.

الحلقة 6 - مستكشف ماجد

29min

الكشافة.. یتعلمون من خلاله العدید من المھارات مثل نصب الخیام ور بط الحبال و اشعال النار بطر یقة أمنة طریقة الاھتمام بالحیوانا ت وتعلم الزراعة و الحافاظ على الحیاة الفطریة.

الحلقة 5 - مستكشف ماجد

21min

الكشافة.. یتعلمون من خلاله العدید من المھارات مثل نصب الخیام ور بط الحبال و اشعال النار بطر یقة أمنة طریقة الاھتمام بالحیوانا ت وتعلم الزراعة و الحافاظ على الحیاة الفطریة.

الحلقة 4 - مستكشف ماجد

24min

الكشافة.. یتعلمون من خلاله العدید من المھارات مثل نصب الخیام ور بط الحبال و اشعال النار بطر یقة أمنة طریقة الاھتمام بالحیوانا ت وتعلم الزراعة و الحافاظ على الحیاة الفطریة.

الحلقة 3 - مستكشف ماجد

29min

الكشافة.. یتعلمون من خلاله العدید من المھارات مثل نصب الخیام ور بط الحبال و اشعال النار بطر یقة أمنة طریقة الاھتمام بالحیوانا ت وتعلم الزراعة و الحافاظ على الحیاة الفطریة.

الحلقة 2 - مستكشف ماجد

30min

الكشافة.. یتعلمون من خلاله العدید من المھارات مثل نصب الخیام ور بط الحبال و اشعال النار بطر یقة أمنة طریقة الاھتمام بالحیوانا ت وتعلم الزراعة و الحافاظ على الحیاة الفطریة.

الحلقة 1 - مستكشف ماجد

25min

الكشافة.. یتعلمون من خلاله العدید من المھارات مثل نصب الخیام ور بط الحبال و اشعال النار بطر یقة أمنة طریقة الاھتمام بالحیوانا ت وتعلم الزراعة و الحافاظ على الحیاة الفطریة.