موسم 2

الكشافة.. یتعلمون من خلاله العدید من المھارات مثل نصب الخیام ور بط الحبال و اشعال النار بطر یقة أمنة طریقة الاھتمام بالحیوانا ت وتعلم الزراعة و الحافاظ على الحیاة الفطریة.

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الحلقة 8 - قلب الشارقة

22min

الكشافة.. یتعلمون من خلاله العدید من المھارات مثل نصب الخیام ور بط الحبال و اشعال النار بطر یقة أمنة طریقة الاھتمام بالحیوانا ت وتعلم الزراعة و الحافاظ على الحیاة الفطریة.

الحلقة 7 - مهرجان الشيخ زايد التراثي

23min

الكشافة.. یتعلمون من خلاله العدید من المھارات مثل نصب الخیام ور بط الحبال و اشعال النار بطر یقة أمنة طریقة الاھتمام بالحیوانا ت وتعلم الزراعة و الحافاظ على الحیاة الفطریة.

الحلقة 6 - مركز مليحة للآثار

24min

الكشافة.. یتعلمون من خلاله العدید من المھارات مثل نصب الخیام ور بط الحبال و اشعال النار بطر یقة أمنة طریقة الاھتمام بالحیوانا ت وتعلم الزراعة و الحافاظ على الحیاة الفطریة.

الحلقة 5 - سفاري الشارقة

27min

الكشافة.. یتعلمون من خلاله العدید من المھارات مثل نصب الخیام ور بط الحبال و اشعال النار بطر یقة أمنة طریقة الاھتمام بالحیوانا ت وتعلم الزراعة و الحافاظ على الحیاة الفطریة.

الحلقة 4 - الفرسان

24min

الكشافة.. یتعلمون من خلاله العدید من المھارات مثل نصب الخیام ور بط الحبال و اشعال النار بطر یقة أمنة طریقة الاھتمام بالحیوانا ت وتعلم الزراعة و الحافاظ على الحیاة الفطریة.

الحلقة 3 - SKI Duabi

22min

الكشافة.. یتعلمون من خلاله العدید من المھارات مثل نصب الخیام ور بط الحبال و اشعال النار بطر یقة أمنة طریقة الاھتمام بالحیوانا ت وتعلم الزراعة و الحافاظ على الحیاة الفطریة.

الحلقة 2 - مكتبة محمد بن راشد

22min

الكشافة.. یتعلمون من خلاله العدید من المھارات مثل نصب الخیام ور بط الحبال و اشعال النار بطر یقة أمنة طریقة الاھتمام بالحیوانا ت وتعلم الزراعة و الحافاظ على الحیاة الفطریة.

الحلقة 1 - منتجع حديقة الإمارات للحيوانات

26min

الكشافة.. یتعلمون من خلاله العدید من المھارات مثل نصب الخیام ور بط الحبال و اشعال النار بطر یقة أمنة طریقة الاھتمام بالحیوانا ت وتعلم الزراعة و الحافاظ على الحیاة الفطریة.