الكشافة.. یتعلمون من خلاله العدید من المھارات مثل نصب الخیام ور بط الحبال و اشعال النار بطر یقة أمنة طریقة الاھتمام بالحیوانا ت وتعلم الزراعة و الحافاظ على الحیاة الفطریة.