الحلقة 8 - قلب الشارقة22min
الكشافة.. یتعلمون من خلاله العدید من المھارات مثل نصب الخیام ور بط الحبال و اشعال النار بطر یقة أمنة طریقة الاھتمام بالحیوانا ت وتعلم الزراعة و الحافاظ على الحیاة الفطریة.
الحلقة 7 - مهرجان الشيخ زايد التراثي23min
الكشافة.. یتعلمون من خلاله العدید من المھارات مثل نصب الخیام ور بط الحبال و اشعال النار بطر یقة أمنة طریقة الاھتمام بالحیوانا ت وتعلم الزراعة و الحافاظ على الحیاة الفطریة.
الحلقة 6 - مركز مليحة للآثار24min
الكشافة.. یتعلمون من خلاله العدید من المھارات مثل نصب الخیام ور بط الحبال و اشعال النار بطر یقة أمنة طریقة الاھتمام بالحیوانا ت وتعلم الزراعة و الحافاظ على الحیاة الفطریة.
الحلقة 5 - سفاري الشارقة27min
الكشافة.. یتعلمون من خلاله العدید من المھارات مثل نصب الخیام ور بط الحبال و اشعال النار بطر یقة أمنة طریقة الاھتمام بالحیوانا ت وتعلم الزراعة و الحافاظ على الحیاة الفطریة.
الحلقة 4 - الفرسان24min
الكشافة.. یتعلمون من خلاله العدید من المھارات مثل نصب الخیام ور بط الحبال و اشعال النار بطر یقة أمنة طریقة الاھتمام بالحیوانا ت وتعلم الزراعة و الحافاظ على الحیاة الفطریة.
الحلقة 3 - SKI Duabi22min
الكشافة.. یتعلمون من خلاله العدید من المھارات مثل نصب الخیام ور بط الحبال و اشعال النار بطر یقة أمنة طریقة الاھتمام بالحیوانا ت وتعلم الزراعة و الحافاظ على الحیاة الفطریة.
الحلقة 2 - مكتبة محمد بن راشد22min
الكشافة.. یتعلمون من خلاله العدید من المھارات مثل نصب الخیام ور بط الحبال و اشعال النار بطر یقة أمنة طریقة الاھتمام بالحیوانا ت وتعلم الزراعة و الحافاظ على الحیاة الفطریة.
الحلقة 1 - منتجع حديقة الإمارات للحيوانات26min
الكشافة.. یتعلمون من خلاله العدید من المھارات مثل نصب الخیام ور بط الحبال و اشعال النار بطر یقة أمنة طریقة الاھتمام بالحیوانا ت وتعلم الزراعة و الحافاظ على الحیاة الفطریة.