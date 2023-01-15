موسم 1

برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.

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18/09/2023

27 دقيقة

برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.

10/09/2023

28 دقيقة

برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.

05/09/2023

27 دقيقة

برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.

27/08/2023

28 دقيقة

برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.

20/08/2023

28 دقيقة

برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.

13/08/2023

25 دقيقة

برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.

06/08/2023

28 دقيقة

برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.

30/07/2023

28 دقيقة

برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.

23/07/2023

31 دقيقة

برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.

16/07/2023

29 دقيقة

برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.

09/07/2023

28 دقيقة

برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.

02/07/2023

28 دقيقة

برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.

25/06/2023

31 دقيقة

برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.

18/06/2023

29 دقيقة

برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.

11/06/2023

29 دقيقة

برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.

04/06/2023

29 دقيقة

برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.

28/05/2023

28 دقيقة

برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.

21/05/2023

29 دقيقة

برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.

14/05/2023

28 دقيقة

برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.

07/05/2023

28 دقيقة

برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.

30/04/2023

30 دقيقة

برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.

19/03/2023

27 دقيقة

برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.

12/03/2023

28 دقيقة

برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.

05/03/2023

28 دقيقة

برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.

26/02/2023

28 دقيقة

برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.

19/02/2023

30 دقيقة

برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.

12/02/2023

26 دقيقة

برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.

06/02/2023

27 دقيقة

برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.

30/01/2023

27 دقيقة

برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.

22/01/2023

28 دقيقة

برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.

15/01/2023

29 دقيقة

برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.