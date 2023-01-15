18/09/202327 دقيقة
برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.
10/09/202328 دقيقة
برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.
05/09/202327 دقيقة
برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.
27/08/202328 دقيقة
برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.
20/08/202328 دقيقة
برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.
13/08/202325 دقيقة
برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.
06/08/202328 دقيقة
برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.
30/07/202328 دقيقة
برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.
23/07/202331 دقيقة
برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.
16/07/202329 دقيقة
برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.
09/07/202328 دقيقة
برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.
02/07/202328 دقيقة
برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.
25/06/202331 دقيقة
برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.
18/06/202329 دقيقة
برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.
11/06/202329 دقيقة
برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.
04/06/202329 دقيقة
برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.
28/05/202328 دقيقة
برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.
21/05/202329 دقيقة
برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.
14/05/202328 دقيقة
برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.
07/05/202328 دقيقة
برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.
30/04/202330 دقيقة
برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.
19/03/202327 دقيقة
برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.
12/03/202328 دقيقة
برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.
05/03/202328 دقيقة
برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.
26/02/202328 دقيقة
برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.
19/02/202330 دقيقة
برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.
12/02/202326 دقيقة
برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.
06/02/202327 دقيقة
برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.
30/01/202327 دقيقة
برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.
22/01/202328 دقيقة
برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.
15/01/202329 دقيقة
برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.