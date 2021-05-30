26/12/202127 دقيقة
برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.
20/12/202127 دقيقة
برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.
12/12/202130 دقيقة
برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.
05/12/202128 دقيقة
برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.
28/11/202128 دقيقة
برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.
21/11/202123 دقيقة
برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.
14/11/202127 دقيقة
برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.
07/11/202127 دقيقة
برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.
31/10/202129 دقيقة
برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.
24/10/202129 دقيقة
برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.
17/10/202130 دقيقة
برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.
10/10/202128 دقيقة
برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.
03/10/202128 دقيقة
برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.
26/09/202125 دقيقة
برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.
19/09/202126 دقيقة
برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.
12/09/202128 دقيقة
برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.
05/09/202129 دقيقة
برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.
29/08/202126 دقيقة
برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.
22/08/202125 دقيقة
برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.
16/08/202127 دقيقة
برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.
09/08/202124 دقيقة
برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.
01/08/202126 دقيقة
برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.
25/07/202128 دقيقة
برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.
18/07/202129 دقيقة
برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.
11/07/202127 دقيقة
برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.
04/07/202127 دقيقة
برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.
27/06/202126 دقيقة
برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.
20/06/202127 دقيقة
برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.
13/06/202124 دقيقة
برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.
06/06/202127 دقيقة
برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.
30/05/202127 دقيقة
برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.