موسم 6

برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.

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17/05/2018

25 دقيقة

برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.

13/05/2018

37 دقيقة

برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.

10/05/2018

24 دقيقة

برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.

07/05/2018

27 دقيقة

برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.

03/05/2018

26 دقيقة

برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.

30/04/2018

25 دقيقة

برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.

26/04/2018

23 دقيقة

برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.

23/04/2018

23 دقيقة

قيادة العميد ركن طارق صالح للمقاومة الوطنية اليمنية بدعم من المقاومة الجنوبية والتهامية، ودعم من القوات الاماراتية ضمن التحالف العربي بقيادة السعودية، معركة الساحل الغربي اطلق عليها معركة الحسم.

19/04/2018

23 دقيقة

تمرينات درع الخليج 1 والتي أقيمت في السعودية بمشاركة أربع وعشرين دولة عربية وصديقة، التمارين العسكرية ترفع من جاهزية القوات المشاركة كما أنها حاكت شتى ظروف الحرب الاعتيادية وحروب العصابات.

12/04/2018

26 دقيقة

العلاقات الإماراتية المصرية تمتد لأكثر من خمسين عاما وتمثل شراكات إقتصادية وأمنية وتشكل مصر والإمارات وإلى جانبهما السعودية محورا عربيا قادرا على مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة العربية.

09/04/2018

25 دقيقة

برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.

05/04/2018

26 دقيقة

برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.

02/04/2018

32 دقيقة

برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.

29/03/2018

26 دقيقة

برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.

26/03/2018

24 دقيقة

برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.

22/03/2018

24 دقيقة

برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.

19/03/2018

26 دقيقة

برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.

15/03/2018

26 دقيقة

وكيف تجاوزوا حقيقة ثابتة هي أن الشيخ حمد بن خليفة هو من إنقلب على والده وليس العكس وكيف أنه لاحق والده عبر القضاء الدولي الانتربول.

12/03/2018

26 دقيقة

جولة الأمير محمد بن سلمان لمصر وبريطانيا وأهدافها الاستراتيجية وتأثيرها في خدمة المنطقة.

08/03/2018

26 دقيقة

قطر التي تدعي نصرة الشعب الفلسطيني سعت لتصفية القضية الفلسطينية من خلال دعمها لحماس وتكرار تصريحاتها أن حماس هي الممثل الوحيد والشرعي وتحريضها على الانقلاب على السلطة الفلسطينية.

05/03/2018

27 دقيقة

نشاطات الفيدرالية العربية لحقوق الانسان في قطر وتركز على نكبة آل غفران حيث سحب النظام القطري ست آلاف جنسية منهم وصادر ممتلكاتهم وهجرهم خارج قطر، خيمة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة بجنيف.

01/03/2018

26 دقيقة

حزب الله اللبناني، نشأته، شعاراته وحقيقته الطائفية ودوره التخريبي في المنطقة كإمتداد للحرس الثوري الإيراني الذي يحقق أهداف طهران وتطلعاتها ولو كانت على حساب وطنه وعروبته.

26/02/2018

26 دقيقة

إعلان وزارة الثقافة السعودية أن الإمارات هي ضيف الشرف في معرض الكتاب الدولي، ودور الثقافة بتحصين المجتمعات من الأفكار المتطرفة والدخيلة.

22/02/2018

25 دقيقة

برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.

19/02/2018

26 دقيقة

برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.

15/02/2018

37 دقيقة

برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.

12/02/2018

33 دقيقة

برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.

08/02/2018

37 دقيقة

إعادة النظام القطري دعواته لتدويل الحج، علما بأنه طوال التاريخ وحتى قبل الإسلام لم يطالب أحد من العرب بالتناوب على إدارة الحج لأنه مطلب غير منطقي.

05/02/2018

35 دقيقة

مغالطات تقرير بعثة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي زارت قطر، والتي لم تعالج بتوصياتها مشاكل حقوق الإنسان القطري والمقيم، بل انتقدت فيه دول الرباعي العربي المقاطع للنظام القطري.

01/02/2018

35 دقيقة

الأمن المائي في الإمارات والمنطقة العربية، تعزيز الأمن المائي من خلال الأبحاث العالمية، إنشاء محطات التحلية المائية وعلوم الاستمتطار، إنشاء أكبر خزان مائي في العالم في ليوا وبأحدث المعايير.

29/01/2018

31 دقيقة

حملة التحالف الإغاثية الشاملة لليمن، معونات التحالف تشمل إطلاق جسر جوي لليمن، توسعة الموانئ، تمديد فتح ميناء الحديدة وتطوير البنية التحتية، وضع حجر أساس لمشاريع كبرى باليمن.