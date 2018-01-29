17/05/201825 دقيقة
برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.
13/05/201837 دقيقة
برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.
10/05/201824 دقيقة
برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.
07/05/201827 دقيقة
برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.
03/05/201826 دقيقة
برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.
30/04/201825 دقيقة
برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.
26/04/201823 دقيقة
برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.
23/04/201823 دقيقة
قيادة العميد ركن طارق صالح للمقاومة الوطنية اليمنية بدعم من المقاومة الجنوبية والتهامية، ودعم من القوات الاماراتية ضمن التحالف العربي بقيادة السعودية، معركة الساحل الغربي اطلق عليها معركة الحسم.
19/04/201823 دقيقة
تمرينات درع الخليج 1 والتي أقيمت في السعودية بمشاركة أربع وعشرين دولة عربية وصديقة، التمارين العسكرية ترفع من جاهزية القوات المشاركة كما أنها حاكت شتى ظروف الحرب الاعتيادية وحروب العصابات.
12/04/201826 دقيقة
العلاقات الإماراتية المصرية تمتد لأكثر من خمسين عاما وتمثل شراكات إقتصادية وأمنية وتشكل مصر والإمارات وإلى جانبهما السعودية محورا عربيا قادرا على مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة العربية.
09/04/201825 دقيقة
برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.
05/04/201826 دقيقة
برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.
02/04/201832 دقيقة
برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.
29/03/201826 دقيقة
برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.
26/03/201824 دقيقة
برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.
22/03/201824 دقيقة
برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.
19/03/201826 دقيقة
برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.
15/03/201826 دقيقة
وكيف تجاوزوا حقيقة ثابتة هي أن الشيخ حمد بن خليفة هو من إنقلب على والده وليس العكس وكيف أنه لاحق والده عبر القضاء الدولي الانتربول.
12/03/201826 دقيقة
جولة الأمير محمد بن سلمان لمصر وبريطانيا وأهدافها الاستراتيجية وتأثيرها في خدمة المنطقة.
08/03/201826 دقيقة
قطر التي تدعي نصرة الشعب الفلسطيني سعت لتصفية القضية الفلسطينية من خلال دعمها لحماس وتكرار تصريحاتها أن حماس هي الممثل الوحيد والشرعي وتحريضها على الانقلاب على السلطة الفلسطينية.
05/03/201827 دقيقة
نشاطات الفيدرالية العربية لحقوق الانسان في قطر وتركز على نكبة آل غفران حيث سحب النظام القطري ست آلاف جنسية منهم وصادر ممتلكاتهم وهجرهم خارج قطر، خيمة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة بجنيف.
01/03/201826 دقيقة
حزب الله اللبناني، نشأته، شعاراته وحقيقته الطائفية ودوره التخريبي في المنطقة كإمتداد للحرس الثوري الإيراني الذي يحقق أهداف طهران وتطلعاتها ولو كانت على حساب وطنه وعروبته.
26/02/201826 دقيقة
إعلان وزارة الثقافة السعودية أن الإمارات هي ضيف الشرف في معرض الكتاب الدولي، ودور الثقافة بتحصين المجتمعات من الأفكار المتطرفة والدخيلة.
22/02/201825 دقيقة
برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.
19/02/201826 دقيقة
برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.
15/02/201837 دقيقة
برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.
12/02/201833 دقيقة
برنامج إخباري حول أهم الأخبار وآخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والإقليمي وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية والعالمية.
08/02/201837 دقيقة
إعادة النظام القطري دعواته لتدويل الحج، علما بأنه طوال التاريخ وحتى قبل الإسلام لم يطالب أحد من العرب بالتناوب على إدارة الحج لأنه مطلب غير منطقي.
05/02/201835 دقيقة
مغالطات تقرير بعثة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي زارت قطر، والتي لم تعالج بتوصياتها مشاكل حقوق الإنسان القطري والمقيم، بل انتقدت فيه دول الرباعي العربي المقاطع للنظام القطري.
01/02/201835 دقيقة
الأمن المائي في الإمارات والمنطقة العربية، تعزيز الأمن المائي من خلال الأبحاث العالمية، إنشاء محطات التحلية المائية وعلوم الاستمتطار، إنشاء أكبر خزان مائي في العالم في ليوا وبأحدث المعايير.
29/01/201831 دقيقة
حملة التحالف الإغاثية الشاملة لليمن، معونات التحالف تشمل إطلاق جسر جوي لليمن، توسعة الموانئ، تمديد فتح ميناء الحديدة وتطوير البنية التحتية، وضع حجر أساس لمشاريع كبرى باليمن.