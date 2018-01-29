08/02/2018

37 دقيقة

إعادة النظام القطري دعواته لتدويل الحج، علما بأنه طوال التاريخ وحتى قبل الإسلام لم يطالب أحد من العرب بالتناوب على إدارة الحج لأنه مطلب غير منطقي.