موسم 1

برنامج حواري تحليلي يتناول القضايا المعاصرة التي تهم الرأي العام في مجالات عديدة لمناقتشها مع ذوي الاختصاص.

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20/03/2020

48 دقيقة

برنامج حواري تحليلي يتناول القضايا المعاصرة التي تهم الرأي العام في مجالات عديدة لمناقتشها مع ذوي الاختصاص.

13/03/2020

48 دقيقة

برنامج حواري تحليلي يتناول القضايا المعاصرة التي تهم الرأي العام في مجالات عديدة لمناقتشها مع ذوي الاختصاص.

06/03/2020

56 دقيقة

برنامج حواري تحليلي يتناول القضايا المعاصرة التي تهم الرأي العام في مجالات عديدة لمناقتشها مع ذوي الاختصاص.

28/02/2020

50 دقيقة

برنامج حواري تحليلي يتناول القضايا المعاصرة التي تهم الرأي العام في مجالات عديدة لمناقتشها مع ذوي الاختصاص.