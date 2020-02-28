20/03/202048 دقيقة
برنامج حواري تحليلي يتناول القضايا المعاصرة التي تهم الرأي العام في مجالات عديدة لمناقتشها مع ذوي الاختصاص.
13/03/202048 دقيقة
برنامج حواري تحليلي يتناول القضايا المعاصرة التي تهم الرأي العام في مجالات عديدة لمناقتشها مع ذوي الاختصاص.
06/03/202056 دقيقة
برنامج حواري تحليلي يتناول القضايا المعاصرة التي تهم الرأي العام في مجالات عديدة لمناقتشها مع ذوي الاختصاص.
28/02/202050 دقيقة
برنامج حواري تحليلي يتناول القضايا المعاصرة التي تهم الرأي العام في مجالات عديدة لمناقتشها مع ذوي الاختصاص.