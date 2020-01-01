الحلقة 31 - العالم في مواجهة كورونا

46 دقيقة

يرصد البرنامج تطورات فيروس كورونا محلياً وعربياً وعالمياً، كما يرصد آراء الأطباء والخبراء والمختصين في مكافحة كورونا وأساليب الوقاية العامة والخاصة