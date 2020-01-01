الحلقة 61 - العالم في مواجهة كورونا46 دقيقة
يرصد البرنامج تطورات فيروس كورونا محلياً وعربياً وعالمياً، كما يرصد آراء الأطباء والخبراء والمختصين في مكافحة كورونا وأساليب الوقاية العامة والخاصة
الحلقة 60 - العالم في مواجهة كورونا47 دقيقة
يرصد البرنامج تطورات فيروس كورونا محلياً وعربياً وعالمياً، كما يرصد آراء الأطباء والخبراء والمختصين في مكافحة كورونا وأساليب الوقاية العامة والخاصة
الحلقة 59 - العالم في مواجهة كورونا48 دقيقة
يرصد البرنامج تطورات فيروس كورونا محلياً وعربياً وعالمياً، كما يرصد آراء الأطباء والخبراء والمختصين في مكافحة كورونا وأساليب الوقاية العامة والخاصة
الحلقة 58 - العالم في مواجهة كورونا47 دقيقة
يرصد البرنامج تطورات فيروس كورونا محلياً وعربياً وعالمياً، كما يرصد آراء الأطباء والخبراء والمختصين في مكافحة كورونا وأساليب الوقاية العامة والخاصة
الحلقة 57 - العالم في مواجهة كورونا46 دقيقة
يرصد البرنامج تطورات فيروس كورونا محلياً وعربياً وعالمياً، كما يرصد آراء الأطباء والخبراء والمختصين في مكافحة كورونا وأساليب الوقاية العامة والخاصة
الحلقة 56 - العالم في مواجهة كورونا45 دقيقة
يرصد البرنامج تطورات فيروس كورونا محلياً وعربياً وعالمياً، كما يرصد آراء الأطباء والخبراء والمختصين في مكافحة كورونا وأساليب الوقاية العامة والخاصة
الحلقة 55 - العالم في مواجهة كورونا45 دقيقة
يرصد البرنامج تطورات فيروس كورونا محلياً وعربياً وعالمياً، كما يرصد آراء الأطباء والخبراء والمختصين في مكافحة كورونا وأساليب الوقاية العامة والخاصة
الحلقة 54 - العالم في مواجهة كورونا46 دقيقة
يرصد البرنامج تطورات فيروس كورونا محلياً وعربياً وعالمياً، كما يرصد آراء الأطباء والخبراء والمختصين في مكافحة كورونا وأساليب الوقاية العامة والخاصة
الحلقة 53 - العالم في مواجهة كورونا45 دقيقة
يرصد البرنامج تطورات فيروس كورونا محلياً وعربياً وعالمياً، كما يرصد آراء الأطباء والخبراء والمختصين في مكافحة كورونا وأساليب الوقاية العامة والخاصة
الحلقة 52 - العالم في مواجهة كورونا45 دقيقة
يرصد البرنامج تطورات فيروس كورونا محلياً وعربياً وعالمياً، كما يرصد آراء الأطباء والخبراء والمختصين في مكافحة كورونا وأساليب الوقاية العامة والخاصة
الحلقة 51 - العالم في مواجهة كورونا47 دقيقة
يرصد البرنامج تطورات فيروس كورونا محلياً وعربياً وعالمياً، كما يرصد آراء الأطباء والخبراء والمختصين في مكافحة كورونا وأساليب الوقاية العامة والخاصة
الحلقة 50 - العالم في مواجهة كورونا45 دقيقة
يرصد البرنامج تطورات فيروس كورونا محلياً وعربياً وعالمياً، كما يرصد آراء الأطباء والخبراء والمختصين في مكافحة كورونا وأساليب الوقاية العامة والخاصة
الحلقة 49 - العالم في مواجهة كورونا47 دقيقة
يرصد البرنامج تطورات فيروس كورونا محلياً وعربياً وعالمياً، كما يرصد آراء الأطباء والخبراء والمختصين في مكافحة كورونا وأساليب الوقاية العامة والخاصة
الحلقة 48 - العالم في مواجهة كورونا46 دقيقة
يرصد البرنامج تطورات فيروس كورونا محلياً وعربياً وعالمياً، كما يرصد آراء الأطباء والخبراء والمختصين في مكافحة كورونا وأساليب الوقاية العامة والخاصة
الحلقة 47 - العالم في مواجهة كورونا48 دقيقة
يرصد البرنامج تطورات فيروس كورونا محلياً وعربياً وعالمياً، كما يرصد آراء الأطباء والخبراء والمختصين في مكافحة كورونا وأساليب الوقاية العامة والخاصة
الحلقة 46 - العالم في مواجهة كورونا48 دقيقة
يرصد البرنامج تطورات فيروس كورونا محلياً وعربياً وعالمياً، كما يرصد آراء الأطباء والخبراء والمختصين في مكافحة كورونا وأساليب الوقاية العامة والخاصة
الحلقة 45 - العالم في مواجهة كورونا44 دقيقة
يرصد البرنامج تطورات فيروس كورونا محلياً وعربياً وعالمياً، كما يرصد آراء الأطباء والخبراء والمختصين في مكافحة كورونا وأساليب الوقاية العامة والخاصة
الحلقة 44 - العالم في مواجهة كورونا44 دقيقة
يرصد البرنامج تطورات فيروس كورونا محلياً وعربياً وعالمياً، كما يرصد آراء الأطباء والخبراء والمختصين في مكافحة كورونا وأساليب الوقاية العامة والخاصة
الحلقة 43 - العالم في مواجهة كورونا49 دقيقة
يرصد البرنامج تطورات فيروس كورونا محلياً وعربياً وعالمياً، كما يرصد آراء الأطباء والخبراء والمختصين في مكافحة كورونا وأساليب الوقاية العامة والخاصة
الحلقة 42 - العالم في مواجهة كورونا46 دقيقة
يرصد البرنامج تطورات فيروس كورونا محلياً وعربياً وعالمياً، كما يرصد آراء الأطباء والخبراء والمختصين في مكافحة كورونا وأساليب الوقاية العامة والخاصة
الحلقة 41 - العالم في مواجهة كورونا44 دقيقة
يرصد البرنامج تطورات فيروس كورونا محلياً وعربياً وعالمياً، كما يرصد آراء الأطباء والخبراء والمختصين في مكافحة كورونا وأساليب الوقاية العامة والخاصة
الحلقة 40 - العالم في مواجهة كورونا48 دقيقة
يرصد البرنامج تطورات فيروس كورونا محلياً وعربياً وعالمياً، كما يرصد آراء الأطباء والخبراء والمختصين في مكافحة كورونا وأساليب الوقاية العامة والخاصة
الحلقة 39 - العالم في مواجهة كورونا47 دقيقة
يرصد البرنامج تطورات فيروس كورونا محلياً وعربياً وعالمياً، كما يرصد آراء الأطباء والخبراء والمختصين في مكافحة كورونا وأساليب الوقاية العامة والخاصة
الحلقة 38 - العالم في مواجهة كورونا48 دقيقة
يرصد البرنامج تطورات فيروس كورونا محلياً وعربياً وعالمياً، كما يرصد آراء الأطباء والخبراء والمختصين في مكافحة كورونا وأساليب الوقاية العامة والخاصة
الحلقة 37 - العالم في مواجهة كورونا47 دقيقة
يرصد البرنامج تطورات فيروس كورونا محلياً وعربياً وعالمياً، كما يرصد آراء الأطباء والخبراء والمختصين في مكافحة كورونا وأساليب الوقاية العامة والخاصة
الحلقة 36 - العالم في مواجهة كورونا48 دقيقة
يرصد البرنامج تطورات فيروس كورونا محلياً وعربياً وعالمياً، كما يرصد آراء الأطباء والخبراء والمختصين في مكافحة كورونا وأساليب الوقاية العامة والخاصة
الحلقة 35 - العالم في مواجهة كورونا48 دقيقة
يرصد البرنامج تطورات فيروس كورونا محلياً وعربياً وعالمياً، كما يرصد آراء الأطباء والخبراء والمختصين في مكافحة كورونا وأساليب الوقاية العامة والخاصة
الحلقة 34 - العالم في مواجهة كورونا47 دقيقة
يرصد البرنامج تطورات فيروس كورونا محلياً وعربياً وعالمياً، كما يرصد آراء الأطباء والخبراء والمختصين في مكافحة كورونا وأساليب الوقاية العامة والخاصة
الحلقة 33 - العالم في مواجهة كورونا45 دقيقة
يرصد البرنامج تطورات فيروس كورونا محلياً وعربياً وعالمياً، كما يرصد آراء الأطباء والخبراء والمختصين في مكافحة كورونا وأساليب الوقاية العامة والخاصة
الحلقة 32 - العالم في مواجهة كورونا48 دقيقة
يرصد البرنامج تطورات فيروس كورونا محلياً وعربياً وعالمياً، كما يرصد آراء الأطباء والخبراء والمختصين في مكافحة كورونا وأساليب الوقاية العامة والخاصة
الحلقة 31 - العالم في مواجهة كورونا46 دقيقة
يرصد البرنامج تطورات فيروس كورونا محلياً وعربياً وعالمياً، كما يرصد آراء الأطباء والخبراء والمختصين في مكافحة كورونا وأساليب الوقاية العامة والخاصة