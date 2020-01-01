موسم 1

يرصد البرنامج تطورات فيروس كورونا محلياً وعربياً وعالمياً، كما يرصد آراء الأطباء والخبراء والمختصين في مكافحة كورونا وأساليب الوقاية العامة والخاصة

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الحلقة 61 - العالم في مواجهة كورونا

46 دقيقة

يرصد البرنامج تطورات فيروس كورونا محلياً وعربياً وعالمياً، كما يرصد آراء الأطباء والخبراء والمختصين في مكافحة كورونا وأساليب الوقاية العامة والخاصة

الحلقة 60 - العالم في مواجهة كورونا

47 دقيقة

يرصد البرنامج تطورات فيروس كورونا محلياً وعربياً وعالمياً، كما يرصد آراء الأطباء والخبراء والمختصين في مكافحة كورونا وأساليب الوقاية العامة والخاصة

الحلقة 59 - العالم في مواجهة كورونا

48 دقيقة

يرصد البرنامج تطورات فيروس كورونا محلياً وعربياً وعالمياً، كما يرصد آراء الأطباء والخبراء والمختصين في مكافحة كورونا وأساليب الوقاية العامة والخاصة

الحلقة 58 - العالم في مواجهة كورونا

47 دقيقة

يرصد البرنامج تطورات فيروس كورونا محلياً وعربياً وعالمياً، كما يرصد آراء الأطباء والخبراء والمختصين في مكافحة كورونا وأساليب الوقاية العامة والخاصة

الحلقة 57 - العالم في مواجهة كورونا

46 دقيقة

يرصد البرنامج تطورات فيروس كورونا محلياً وعربياً وعالمياً، كما يرصد آراء الأطباء والخبراء والمختصين في مكافحة كورونا وأساليب الوقاية العامة والخاصة

الحلقة 56 - العالم في مواجهة كورونا

45 دقيقة

يرصد البرنامج تطورات فيروس كورونا محلياً وعربياً وعالمياً، كما يرصد آراء الأطباء والخبراء والمختصين في مكافحة كورونا وأساليب الوقاية العامة والخاصة

الحلقة 55 - العالم في مواجهة كورونا

45 دقيقة

يرصد البرنامج تطورات فيروس كورونا محلياً وعربياً وعالمياً، كما يرصد آراء الأطباء والخبراء والمختصين في مكافحة كورونا وأساليب الوقاية العامة والخاصة

الحلقة 54 - العالم في مواجهة كورونا

46 دقيقة

يرصد البرنامج تطورات فيروس كورونا محلياً وعربياً وعالمياً، كما يرصد آراء الأطباء والخبراء والمختصين في مكافحة كورونا وأساليب الوقاية العامة والخاصة

الحلقة 53 - العالم في مواجهة كورونا

45 دقيقة

يرصد البرنامج تطورات فيروس كورونا محلياً وعربياً وعالمياً، كما يرصد آراء الأطباء والخبراء والمختصين في مكافحة كورونا وأساليب الوقاية العامة والخاصة

الحلقة 52 - العالم في مواجهة كورونا

45 دقيقة

يرصد البرنامج تطورات فيروس كورونا محلياً وعربياً وعالمياً، كما يرصد آراء الأطباء والخبراء والمختصين في مكافحة كورونا وأساليب الوقاية العامة والخاصة

الحلقة 51 - العالم في مواجهة كورونا

47 دقيقة

يرصد البرنامج تطورات فيروس كورونا محلياً وعربياً وعالمياً، كما يرصد آراء الأطباء والخبراء والمختصين في مكافحة كورونا وأساليب الوقاية العامة والخاصة

الحلقة 50 - العالم في مواجهة كورونا

45 دقيقة

يرصد البرنامج تطورات فيروس كورونا محلياً وعربياً وعالمياً، كما يرصد آراء الأطباء والخبراء والمختصين في مكافحة كورونا وأساليب الوقاية العامة والخاصة

الحلقة 49 - العالم في مواجهة كورونا

47 دقيقة

يرصد البرنامج تطورات فيروس كورونا محلياً وعربياً وعالمياً، كما يرصد آراء الأطباء والخبراء والمختصين في مكافحة كورونا وأساليب الوقاية العامة والخاصة

الحلقة 48 - العالم في مواجهة كورونا

46 دقيقة

يرصد البرنامج تطورات فيروس كورونا محلياً وعربياً وعالمياً، كما يرصد آراء الأطباء والخبراء والمختصين في مكافحة كورونا وأساليب الوقاية العامة والخاصة

الحلقة 47 - العالم في مواجهة كورونا

48 دقيقة

يرصد البرنامج تطورات فيروس كورونا محلياً وعربياً وعالمياً، كما يرصد آراء الأطباء والخبراء والمختصين في مكافحة كورونا وأساليب الوقاية العامة والخاصة

الحلقة 46 - العالم في مواجهة كورونا

48 دقيقة

يرصد البرنامج تطورات فيروس كورونا محلياً وعربياً وعالمياً، كما يرصد آراء الأطباء والخبراء والمختصين في مكافحة كورونا وأساليب الوقاية العامة والخاصة

الحلقة 45 - العالم في مواجهة كورونا

44 دقيقة

يرصد البرنامج تطورات فيروس كورونا محلياً وعربياً وعالمياً، كما يرصد آراء الأطباء والخبراء والمختصين في مكافحة كورونا وأساليب الوقاية العامة والخاصة

الحلقة 44 - العالم في مواجهة كورونا

44 دقيقة

يرصد البرنامج تطورات فيروس كورونا محلياً وعربياً وعالمياً، كما يرصد آراء الأطباء والخبراء والمختصين في مكافحة كورونا وأساليب الوقاية العامة والخاصة

الحلقة 43 - العالم في مواجهة كورونا

49 دقيقة

يرصد البرنامج تطورات فيروس كورونا محلياً وعربياً وعالمياً، كما يرصد آراء الأطباء والخبراء والمختصين في مكافحة كورونا وأساليب الوقاية العامة والخاصة

الحلقة 42 - العالم في مواجهة كورونا

46 دقيقة

يرصد البرنامج تطورات فيروس كورونا محلياً وعربياً وعالمياً، كما يرصد آراء الأطباء والخبراء والمختصين في مكافحة كورونا وأساليب الوقاية العامة والخاصة

الحلقة 41 - العالم في مواجهة كورونا

44 دقيقة

يرصد البرنامج تطورات فيروس كورونا محلياً وعربياً وعالمياً، كما يرصد آراء الأطباء والخبراء والمختصين في مكافحة كورونا وأساليب الوقاية العامة والخاصة

الحلقة 40 - العالم في مواجهة كورونا

48 دقيقة

يرصد البرنامج تطورات فيروس كورونا محلياً وعربياً وعالمياً، كما يرصد آراء الأطباء والخبراء والمختصين في مكافحة كورونا وأساليب الوقاية العامة والخاصة

الحلقة 39 - العالم في مواجهة كورونا

47 دقيقة

يرصد البرنامج تطورات فيروس كورونا محلياً وعربياً وعالمياً، كما يرصد آراء الأطباء والخبراء والمختصين في مكافحة كورونا وأساليب الوقاية العامة والخاصة

الحلقة 38 - العالم في مواجهة كورونا

48 دقيقة

يرصد البرنامج تطورات فيروس كورونا محلياً وعربياً وعالمياً، كما يرصد آراء الأطباء والخبراء والمختصين في مكافحة كورونا وأساليب الوقاية العامة والخاصة

الحلقة 37 - العالم في مواجهة كورونا

47 دقيقة

يرصد البرنامج تطورات فيروس كورونا محلياً وعربياً وعالمياً، كما يرصد آراء الأطباء والخبراء والمختصين في مكافحة كورونا وأساليب الوقاية العامة والخاصة

الحلقة 36 - العالم في مواجهة كورونا

48 دقيقة

يرصد البرنامج تطورات فيروس كورونا محلياً وعربياً وعالمياً، كما يرصد آراء الأطباء والخبراء والمختصين في مكافحة كورونا وأساليب الوقاية العامة والخاصة

الحلقة 35 - العالم في مواجهة كورونا

48 دقيقة

يرصد البرنامج تطورات فيروس كورونا محلياً وعربياً وعالمياً، كما يرصد آراء الأطباء والخبراء والمختصين في مكافحة كورونا وأساليب الوقاية العامة والخاصة

الحلقة 34 - العالم في مواجهة كورونا

47 دقيقة

يرصد البرنامج تطورات فيروس كورونا محلياً وعربياً وعالمياً، كما يرصد آراء الأطباء والخبراء والمختصين في مكافحة كورونا وأساليب الوقاية العامة والخاصة

الحلقة 33 - العالم في مواجهة كورونا

45 دقيقة

يرصد البرنامج تطورات فيروس كورونا محلياً وعربياً وعالمياً، كما يرصد آراء الأطباء والخبراء والمختصين في مكافحة كورونا وأساليب الوقاية العامة والخاصة

الحلقة 32 - العالم في مواجهة كورونا

48 دقيقة

يرصد البرنامج تطورات فيروس كورونا محلياً وعربياً وعالمياً، كما يرصد آراء الأطباء والخبراء والمختصين في مكافحة كورونا وأساليب الوقاية العامة والخاصة

الحلقة 31 - العالم في مواجهة كورونا

46 دقيقة

يرصد البرنامج تطورات فيروس كورونا محلياً وعربياً وعالمياً، كما يرصد آراء الأطباء والخبراء والمختصين في مكافحة كورونا وأساليب الوقاية العامة والخاصة