موسم 1

القضايا الآنية والأكثر شيوعاً تفتح باباً للحوار والبحث ضمن لقاء يومي يواكب تسارع المتغيرات حولنا بطرحه موضوعات ومستجدات من كافة جوانب الحياة ومناقشة أبعادها ووجهات النظر المختلفة حول كل قضية.

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18/12/2023

23 دقيقة

القضايا الآنية والأكثر شيوعاً تفتح باباً للحوار والبحث ضمن لقاء يومي يواكب تسارع المتغيرات حولنا بطرحه موضوعات ومستجدات من كافة جوانب الحياة ومناقشة أبعادها ووجهات النظر المختلفة حول كل قضية.

15/12/2023

24 دقيقة

القضايا الآنية والأكثر شيوعاً تفتح باباً للحوار والبحث ضمن لقاء يومي يواكب تسارع المتغيرات حولنا بطرحه موضوعات ومستجدات من كافة جوانب الحياة ومناقشة أبعادها ووجهات النظر المختلفة حول كل قضية.

14/12/2023

24 دقيقة

القضايا الآنية والأكثر شيوعاً تفتح باباً للحوار والبحث ضمن لقاء يومي يواكب تسارع المتغيرات حولنا بطرحه موضوعات ومستجدات من كافة جوانب الحياة ومناقشة أبعادها ووجهات النظر المختلفة حول كل قضية.

13/12/2023

25 دقيقة

القضايا الآنية والأكثر شيوعاً تفتح باباً للحوار والبحث ضمن لقاء يومي يواكب تسارع المتغيرات حولنا بطرحه موضوعات ومستجدات من كافة جوانب الحياة ومناقشة أبعادها ووجهات النظر المختلفة حول كل قضية.

12/12/2023

24 دقيقة

القضايا الآنية والأكثر شيوعاً تفتح باباً للحوار والبحث ضمن لقاء يومي يواكب تسارع المتغيرات حولنا بطرحه موضوعات ومستجدات من كافة جوانب الحياة ومناقشة أبعادها ووجهات النظر المختلفة حول كل قضية.

11/12/2023

23 دقيقة

القضايا الآنية والأكثر شيوعاً تفتح باباً للحوار والبحث ضمن لقاء يومي يواكب تسارع المتغيرات حولنا بطرحه موضوعات ومستجدات من كافة جوانب الحياة ومناقشة أبعادها ووجهات النظر المختلفة حول كل قضية.

08/12/2023

26 دقيقة

القضايا الآنية والأكثر شيوعاً تفتح باباً للحوار والبحث ضمن لقاء يومي يواكب تسارع المتغيرات حولنا بطرحه موضوعات ومستجدات من كافة جوانب الحياة ومناقشة أبعادها ووجهات النظر المختلفة حول كل قضية.

07/12/2023

18 دقيقة

القضايا الآنية والأكثر شيوعاً تفتح باباً للحوار والبحث ضمن لقاء يومي يواكب تسارع المتغيرات حولنا بطرحه موضوعات ومستجدات من كافة جوانب الحياة ومناقشة أبعادها ووجهات النظر المختلفة حول كل قضية.

06/12/2023

23 دقيقة

القضايا الآنية والأكثر شيوعاً تفتح باباً للحوار والبحث ضمن لقاء يومي يواكب تسارع المتغيرات حولنا بطرحه موضوعات ومستجدات من كافة جوانب الحياة ومناقشة أبعادها ووجهات النظر المختلفة حول كل قضية.

06/12/2023

19 دقيقة

القضايا الآنية والأكثر شيوعاً تفتح باباً للحوار والبحث ضمن لقاء يومي يواكب تسارع المتغيرات حولنا بطرحه موضوعات ومستجدات من كافة جوانب الحياة ومناقشة أبعادها ووجهات النظر المختلفة حول كل قضية.

04/12/2023

20 دقيقة

القضايا الآنية والأكثر شيوعاً تفتح باباً للحوار والبحث ضمن لقاء يومي يواكب تسارع المتغيرات حولنا بطرحه موضوعات ومستجدات من كافة جوانب الحياة ومناقشة أبعادها ووجهات النظر المختلفة حول كل قضية.

01/12/2023

18 دقيقة

القضايا الآنية والأكثر شيوعاً تفتح باباً للحوار والبحث ضمن لقاء يومي يواكب تسارع المتغيرات حولنا بطرحه موضوعات ومستجدات من كافة جوانب الحياة ومناقشة أبعادها ووجهات النظر المختلفة حول كل قضية.

01/12/2023

17 دقيقة

القضايا الآنية والأكثر شيوعاً تفتح باباً للحوار والبحث ضمن لقاء يومي يواكب تسارع المتغيرات حولنا بطرحه موضوعات ومستجدات من كافة جوانب الحياة ومناقشة أبعادها ووجهات النظر المختلفة حول كل قضية.

28/11/2023

24 دقيقة

القضايا الآنية والأكثر شيوعاً تفتح باباً للحوار والبحث ضمن لقاء يومي يواكب تسارع المتغيرات حولنا بطرحه موضوعات ومستجدات من كافة جوانب الحياة ومناقشة أبعادها ووجهات النظر المختلفة حول كل قضية.

27/11/2023

24 دقيقة

القضايا الآنية والأكثر شيوعاً تفتح باباً للحوار والبحث ضمن لقاء يومي يواكب تسارع المتغيرات حولنا بطرحه موضوعات ومستجدات من كافة جوانب الحياة ومناقشة أبعادها ووجهات النظر المختلفة حول كل قضية.

24/11/2023

22 دقيقة

القضايا الآنية والأكثر شيوعاً تفتح باباً للحوار والبحث ضمن لقاء يومي يواكب تسارع المتغيرات حولنا بطرحه موضوعات ومستجدات من كافة جوانب الحياة ومناقشة أبعادها ووجهات النظر المختلفة حول كل قضية.

23/11/2023

27 دقيقة

القضايا الآنية والأكثر شيوعاً تفتح باباً للحوار والبحث ضمن لقاء يومي يواكب تسارع المتغيرات حولنا بطرحه موضوعات ومستجدات من كافة جوانب الحياة ومناقشة أبعادها ووجهات النظر المختلفة حول كل قضية.

22/11/2023

24 دقيقة

القضايا الآنية والأكثر شيوعاً تفتح باباً للحوار والبحث ضمن لقاء يومي يواكب تسارع المتغيرات حولنا بطرحه موضوعات ومستجدات من كافة جوانب الحياة ومناقشة أبعادها ووجهات النظر المختلفة حول كل قضية.

22/11/2023

24 دقيقة

القضايا الآنية والأكثر شيوعاً تفتح باباً للحوار والبحث ضمن لقاء يومي يواكب تسارع المتغيرات حولنا بطرحه موضوعات ومستجدات من كافة جوانب الحياة ومناقشة أبعادها ووجهات النظر المختلفة حول كل قضية.

20/11/2023

23 دقيقة

القضايا الآنية والأكثر شيوعاً تفتح باباً للحوار والبحث ضمن لقاء يومي يواكب تسارع المتغيرات حولنا بطرحه موضوعات ومستجدات من كافة جوانب الحياة ومناقشة أبعادها ووجهات النظر المختلفة حول كل قضية.

17/11/2023

27 دقيقة

القضايا الآنية والأكثر شيوعاً تفتح باباً للحوار والبحث ضمن لقاء يومي يواكب تسارع المتغيرات حولنا بطرحه موضوعات ومستجدات من كافة جوانب الحياة ومناقشة أبعادها ووجهات النظر المختلفة حول كل قضية.

16/11/2023

23 دقيقة

القضايا الآنية والأكثر شيوعاً تفتح باباً للحوار والبحث ضمن لقاء يومي يواكب تسارع المتغيرات حولنا بطرحه موضوعات ومستجدات من كافة جوانب الحياة ومناقشة أبعادها ووجهات النظر المختلفة حول كل قضية.

15/11/2023

24 دقيقة

القضايا الآنية والأكثر شيوعاً تفتح باباً للحوار والبحث ضمن لقاء يومي يواكب تسارع المتغيرات حولنا بطرحه موضوعات ومستجدات من كافة جوانب الحياة ومناقشة أبعادها ووجهات النظر المختلفة حول كل قضية.

14/11/2023

27 دقيقة

القضايا الآنية والأكثر شيوعاً تفتح باباً للحوار والبحث ضمن لقاء يومي يواكب تسارع المتغيرات حولنا بطرحه موضوعات ومستجدات من كافة جوانب الحياة ومناقشة أبعادها ووجهات النظر المختلفة حول كل قضية.

13/11/2023

26 دقيقة

القضايا الآنية والأكثر شيوعاً تفتح باباً للحوار والبحث ضمن لقاء يومي يواكب تسارع المتغيرات حولنا بطرحه موضوعات ومستجدات من كافة جوانب الحياة ومناقشة أبعادها ووجهات النظر المختلفة حول كل قضية.

10/11/2023

26 دقيقة

القضايا الآنية والأكثر شيوعاً تفتح باباً للحوار والبحث ضمن لقاء يومي يواكب تسارع المتغيرات حولنا بطرحه موضوعات ومستجدات من كافة جوانب الحياة ومناقشة أبعادها ووجهات النظر المختلفة حول كل قضية.

09/11/2023

28 دقيقة

القضايا الآنية والأكثر شيوعاً تفتح باباً للحوار والبحث ضمن لقاء يومي يواكب تسارع المتغيرات حولنا بطرحه موضوعات ومستجدات من كافة جوانب الحياة ومناقشة أبعادها ووجهات النظر المختلفة حول كل قضية.

08/11/2023

25 دقيقة

القضايا الآنية والأكثر شيوعاً تفتح باباً للحوار والبحث ضمن لقاء يومي يواكب تسارع المتغيرات حولنا بطرحه موضوعات ومستجدات من كافة جوانب الحياة ومناقشة أبعادها ووجهات النظر المختلفة حول كل قضية.س

07/11/2023

28 دقيقة

القضايا الآنية والأكثر شيوعاً تفتح باباً للحوار والبحث ضمن لقاء يومي يواكب تسارع المتغيرات حولنا بطرحه موضوعات ومستجدات من كافة جوانب الحياة ومناقشة أبعادها ووجهات النظر المختلفة حول كل قضية.

06/11/2023

25 دقيقة

القضايا الآنية والأكثر شيوعاً تفتح باباً للحوار والبحث ضمن لقاء يومي يواكب تسارع المتغيرات حولنا بطرحه موضوعات ومستجدات من كافة جوانب الحياة ومناقشة أبعادها ووجهات النظر المختلفة حول كل قضية.

03/11/2023

27 دقيقة

القضايا الآنية والأكثر شيوعاً تفتح باباً للحوار والبحث ضمن لقاء يومي يواكب تسارع المتغيرات حولنا بطرحه موضوعات ومستجدات من كافة جوانب الحياة ومناقشة أبعادها ووجهات النظر المختلفة حول كل قضية.