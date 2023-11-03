03/11/2023

27 دقيقة

القضايا الآنية والأكثر شيوعاً تفتح باباً للحوار والبحث ضمن لقاء يومي يواكب تسارع المتغيرات حولنا بطرحه موضوعات ومستجدات من كافة جوانب الحياة ومناقشة أبعادها ووجهات النظر المختلفة حول كل قضية.