14/06/202150 دقيقة
محطة أسبوعية تطّلع على أبرز الأوضاع الراهنة في الشأن السياسي والاجتماعي وغيرها من القضايا المثيرة للجدل وتستعرض الأبعاد ووجهات النظر المختلفة حول كل شأن ضمن حوارات مع ضيوف البرنامج من ذوي الاختصاص.
08/06/202149 دقيقة
محطة أسبوعية تطّلع على أبرز الأوضاع الراهنة في الشأن السياسي والاجتماعي وغيرها من القضايا المثيرة للجدل وتستعرض الأبعاد ووجهات النظر المختلفة حول كل شأن ضمن حوارات مع ضيوف البرنامج من ذوي الاختصاص.
31/05/202157 دقيقة
محطة أسبوعية تطّلع على أبرز الأوضاع الراهنة في الشأن السياسي والاجتماعي وغيرها من القضايا المثيرة للجدل وتستعرض الأبعاد ووجهات النظر المختلفة حول كل شأن ضمن حوارات مع ضيوف البرنامج من ذوي الاختصاص.
24/05/202154 دقيقة
محطة أسبوعية تطّلع على أبرز الأوضاع الراهنة في الشأن السياسي والاجتماعي وغيرها من القضايا المثيرة للجدل وتستعرض الأبعاد ووجهات النظر المختلفة حول كل شأن ضمن حوارات مع ضيوف البرنامج من ذوي الاختصاص.
10/04/202154 دقيقة
محطة أسبوعية تطّلع على أبرز الأوضاع الراهنة في الشأن السياسي والاجتماعي وغيرها من القضايا المثيرة للجدل وتستعرض الأبعاد ووجهات النظر المختلفة حول كل شأن ضمن حوارات مع ضيوف البرنامج من ذوي الاختصاص.
03/04/202149 دقيقة
محطة أسبوعية تطّلع على أبرز الأوضاع الراهنة في الشأن السياسي والاجتماعي وغيرها من القضايا المثيرة للجدل وتستعرض الأبعاد ووجهات النظر المختلفة حول كل شأن ضمن حوارات مع ضيوف البرنامج من ذوي الاختصاص.
27/03/202156 دقيقة
محطة أسبوعية تطّلع على أبرز الأوضاع الراهنة في الشأن السياسي والاجتماعي وغيرها من القضايا المثيرة للجدل وتستعرض الأبعاد ووجهات النظر المختلفة حول كل شأن ضمن حوارات مع ضيوف البرنامج من ذوي الاختصاص.
20/03/202148 دقيقة
محطة أسبوعية تطّلع على أبرز الأوضاع الراهنة في الشأن السياسي والاجتماعي وغيرها من القضايا المثيرة للجدل وتستعرض الأبعاد ووجهات النظر المختلفة حول كل شأن ضمن حوارات مع ضيوف البرنامج من ذوي الاختصاص.
13/03/202150 دقيقة
محطة أسبوعية تطّلع على أبرز الأوضاع الراهنة في الشأن السياسي والاجتماعي وغيرها من القضايا المثيرة للجدل وتستعرض الأبعاد ووجهات النظر المختلفة حول كل شأن ضمن حوارات مع ضيوف البرنامج من ذوي الاختصاص.
06/03/202151 دقيقة
محطة أسبوعية تطّلع على أبرز الأوضاع الراهنة في الشأن السياسي والاجتماعي وغيرها من القضايا المثيرة للجدل وتستعرض الأبعاد ووجهات النظر المختلفة حول كل شأن ضمن حوارات مع ضيوف البرنامج من ذوي الاختصاص.
27/02/202155 دقيقة
محطة أسبوعية تطّلع على أبرز الأوضاع الراهنة في الشأن السياسي والاجتماعي وغيرها من القضايا المثيرة للجدل وتستعرض الأبعاد ووجهات النظر المختلفة حول كل شأن ضمن حوارات مع ضيوف البرنامج من ذوي الاختصاص.
22/02/202155 دقيقة
محطة أسبوعية تطّلع على أبرز الأوضاع الراهنة في الشأن السياسي والاجتماعي وغيرها من القضايا المثيرة للجدل وتستعرض الأبعاد ووجهات النظر المختلفة حول كل شأن ضمن حوارات مع ضيوف البرنامج من ذوي الاختصاص.