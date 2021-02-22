موسم 2

محطة أسبوعية تطّلع على أبرز الأوضاع الراهنة في الشأن السياسي والاجتماعي وغيرها من القضايا المثيرة للجدل وتستعرض الأبعاد ووجهات النظر المختلفة حول كل شأن ضمن حوارات مع ضيوف البرنامج من ذوي الاختصاص.

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14/06/2021

50 دقيقة

محطة أسبوعية تطّلع على أبرز الأوضاع الراهنة في الشأن السياسي والاجتماعي وغيرها من القضايا المثيرة للجدل وتستعرض الأبعاد ووجهات النظر المختلفة حول كل شأن ضمن حوارات مع ضيوف البرنامج من ذوي الاختصاص.

08/06/2021

49 دقيقة

محطة أسبوعية تطّلع على أبرز الأوضاع الراهنة في الشأن السياسي والاجتماعي وغيرها من القضايا المثيرة للجدل وتستعرض الأبعاد ووجهات النظر المختلفة حول كل شأن ضمن حوارات مع ضيوف البرنامج من ذوي الاختصاص.

31/05/2021

57 دقيقة

محطة أسبوعية تطّلع على أبرز الأوضاع الراهنة في الشأن السياسي والاجتماعي وغيرها من القضايا المثيرة للجدل وتستعرض الأبعاد ووجهات النظر المختلفة حول كل شأن ضمن حوارات مع ضيوف البرنامج من ذوي الاختصاص.

24/05/2021

54 دقيقة

محطة أسبوعية تطّلع على أبرز الأوضاع الراهنة في الشأن السياسي والاجتماعي وغيرها من القضايا المثيرة للجدل وتستعرض الأبعاد ووجهات النظر المختلفة حول كل شأن ضمن حوارات مع ضيوف البرنامج من ذوي الاختصاص.

10/04/2021

54 دقيقة

محطة أسبوعية تطّلع على أبرز الأوضاع الراهنة في الشأن السياسي والاجتماعي وغيرها من القضايا المثيرة للجدل وتستعرض الأبعاد ووجهات النظر المختلفة حول كل شأن ضمن حوارات مع ضيوف البرنامج من ذوي الاختصاص.

03/04/2021

49 دقيقة

محطة أسبوعية تطّلع على أبرز الأوضاع الراهنة في الشأن السياسي والاجتماعي وغيرها من القضايا المثيرة للجدل وتستعرض الأبعاد ووجهات النظر المختلفة حول كل شأن ضمن حوارات مع ضيوف البرنامج من ذوي الاختصاص.

27/03/2021

56 دقيقة

محطة أسبوعية تطّلع على أبرز الأوضاع الراهنة في الشأن السياسي والاجتماعي وغيرها من القضايا المثيرة للجدل وتستعرض الأبعاد ووجهات النظر المختلفة حول كل شأن ضمن حوارات مع ضيوف البرنامج من ذوي الاختصاص.

20/03/2021

48 دقيقة

محطة أسبوعية تطّلع على أبرز الأوضاع الراهنة في الشأن السياسي والاجتماعي وغيرها من القضايا المثيرة للجدل وتستعرض الأبعاد ووجهات النظر المختلفة حول كل شأن ضمن حوارات مع ضيوف البرنامج من ذوي الاختصاص.

13/03/2021

50 دقيقة

محطة أسبوعية تطّلع على أبرز الأوضاع الراهنة في الشأن السياسي والاجتماعي وغيرها من القضايا المثيرة للجدل وتستعرض الأبعاد ووجهات النظر المختلفة حول كل شأن ضمن حوارات مع ضيوف البرنامج من ذوي الاختصاص.

06/03/2021

51 دقيقة

محطة أسبوعية تطّلع على أبرز الأوضاع الراهنة في الشأن السياسي والاجتماعي وغيرها من القضايا المثيرة للجدل وتستعرض الأبعاد ووجهات النظر المختلفة حول كل شأن ضمن حوارات مع ضيوف البرنامج من ذوي الاختصاص.

27/02/2021

55 دقيقة

محطة أسبوعية تطّلع على أبرز الأوضاع الراهنة في الشأن السياسي والاجتماعي وغيرها من القضايا المثيرة للجدل وتستعرض الأبعاد ووجهات النظر المختلفة حول كل شأن ضمن حوارات مع ضيوف البرنامج من ذوي الاختصاص.

22/02/2021

55 دقيقة

محطة أسبوعية تطّلع على أبرز الأوضاع الراهنة في الشأن السياسي والاجتماعي وغيرها من القضايا المثيرة للجدل وتستعرض الأبعاد ووجهات النظر المختلفة حول كل شأن ضمن حوارات مع ضيوف البرنامج من ذوي الاختصاص.