محطة أسبوعية تطّلع على أبرز الأوضاع الراهنة في الشأن السياسي والاجتماعي وغيرها من القضايا المثيرة للجدل وتستعرض الأبعاد ووجهات النظر المختلفة حول كل شأن ضمن حوارات مع ضيوف البرنامج من ذوي الاختصاص.