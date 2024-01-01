29/01/202426 دقيقة
القضايا الآنية والأكثر شيوعاً تفتح باباً للحوار والبحث ضمن لقاء يومي يواكب تسارع المتغيرات حولنا بطرحه موضوعات ومستجدات من كافة جوانب الحياة ومناقشة أبعادها ووجهات النظر المختلفة حول كل قضية.
26/01/202422 دقيقة
القضايا الآنية والأكثر شيوعاً تفتح باباً للحوار والبحث ضمن لقاء يومي يواكب تسارع المتغيرات حولنا بطرحه موضوعات ومستجدات من كافة جوانب الحياة ومناقشة أبعادها ووجهات النظر المختلفة حول كل قضية.
25/01/202426 دقيقة
القضايا الآنية والأكثر شيوعاً تفتح باباً للحوار والبحث ضمن لقاء يومي يواكب تسارع المتغيرات حولنا بطرحه موضوعات ومستجدات من كافة جوانب الحياة ومناقشة أبعادها ووجهات النظر المختلفة حول كل قضية.
24/01/202426 دقيقة
القضايا الآنية والأكثر شيوعاً تفتح باباً للحوار والبحث ضمن لقاء يومي يواكب تسارع المتغيرات حولنا بطرحه موضوعات ومستجدات من كافة جوانب الحياة ومناقشة أبعادها ووجهات النظر المختلفة حول كل قضية.
الحلقة 15 - السطر الأخير 22-01-202426 دقيقة
القضايا الآنية والأكثر شيوعاً تفتح باباً للحوار والبحث ضمن لقاء يومي يواكب تسارع المتغيرات حولنا بطرحه موضوعات ومستجدات من كافة جوانب الحياة ومناقشة أبعادها ووجهات النظر المختلفة حول كل قضية.
19/01/202426 دقيقة
القضايا الآنية والأكثر شيوعاً تفتح باباً للحوار والبحث ضمن لقاء يومي يواكب تسارع المتغيرات حولنا بطرحه موضوعات ومستجدات من كافة جوانب الحياة ومناقشة أبعادها ووجهات النظر المختلفة حول كل قضية.
18/01/202425 دقيقة
القضايا الآنية والأكثر شيوعاً تفتح باباً للحوار والبحث ضمن لقاء يومي يواكب تسارع المتغيرات حولنا بطرحه موضوعات ومستجدات من كافة جوانب الحياة ومناقشة أبعادها ووجهات النظر المختلفة حول كل قضية.
17/01/202425 دقيقة
القضايا الآنية والأكثر شيوعاً تفتح باباً للحوار والبحث ضمن لقاء يومي يواكب تسارع المتغيرات حولنا بطرحه موضوعات ومستجدات من كافة جوانب الحياة ومناقشة أبعادها ووجهات النظر المختلفة حول كل قضية.
15/01/202426 دقيقة
القضايا الآنية والأكثر شيوعاً تفتح باباً للحوار والبحث ضمن لقاء يومي يواكب تسارع المتغيرات حولنا بطرحه موضوعات ومستجدات من كافة جوانب الحياة ومناقشة أبعادها ووجهات النظر المختلفة حول كل قضية.
12/01/202427 دقيقة
القضايا الآنية والأكثر شيوعاً تفتح باباً للحوار والبحث ضمن لقاء يومي يواكب تسارع المتغيرات حولنا بطرحه موضوعات ومستجدات من كافة جوانب الحياة ومناقشة أبعادها ووجهات النظر المختلفة حول كل قضية.
11/01/202421 دقيقة
القضايا الآنية والأكثر شيوعاً تفتح باباً للحوار والبحث ضمن لقاء يومي يواكب تسارع المتغيرات حولنا بطرحه موضوعات ومستجدات من كافة جوانب الحياة ومناقشة أبعادها ووجهات النظر المختلفة حول كل قضية.
10/01/202422 دقيقة
القضايا الآنية والأكثر شيوعاً تفتح باباً للحوار والبحث ضمن لقاء يومي يواكب تسارع المتغيرات حولنا بطرحه موضوعات ومستجدات من كافة جوانب الحياة ومناقشة أبعادها ووجهات النظر المختلفة حول كل قضية.
الحلقة 6 - السطر الأخير 09-01-202426 دقيقة
القضايا الآنية والأكثر شيوعاً تفتح باباً للحوار والبحث ضمن لقاء يومي يواكب تسارع المتغيرات حولنا بطرحه موضوعات ومستجدات من كافة جوانب الحياة ومناقشة أبعادها ووجهات النظر المختلفة حول كل قضية.
الحلقة 5 - السطر الأخير 08-01-202426 دقيقة
القضايا الآنية والأكثر شيوعاً تفتح باباً للحوار والبحث ضمن لقاء يومي يواكب تسارع المتغيرات حولنا بطرحه موضوعات ومستجدات من كافة جوانب الحياة ومناقشة أبعادها ووجهات النظر المختلفة حول كل قضية.
الحلقة 4 - السطر الأخير 05-01-202429 دقيقة
القضايا الآنية والأكثر شيوعاً تفتح باباً للحوار والبحث ضمن لقاء يومي يواكب تسارع المتغيرات حولنا بطرحه موضوعات ومستجدات من كافة جوانب الحياة ومناقشة أبعادها ووجهات النظر المختلفة حول كل قضية.
الحلقة 3 - السطر الأخير 03-01-202425 دقيقة
القضايا الآنية والأكثر شيوعاً تفتح باباً للحوار والبحث ضمن لقاء يومي يواكب تسارع المتغيرات حولنا بطرحه موضوعات ومستجدات من كافة جوانب الحياة ومناقشة أبعادها ووجهات النظر المختلفة حول كل قضية.
الحلقة 2 - السطر الأخير 02-01-202427 دقيقة
القضايا الآنية والأكثر شيوعاً تفتح باباً للحوار والبحث ضمن لقاء يومي يواكب تسارع المتغيرات حولنا بطرحه موضوعات ومستجدات من كافة جوانب الحياة ومناقشة أبعادها ووجهات النظر المختلفة حول كل قضية.
الحلقة 1 - السطر الأخير 01-01-202427 دقيقة
القضايا الآنية والأكثر شيوعاً تفتح باباً للحوار والبحث ضمن لقاء يومي يواكب تسارع المتغيرات حولنا بطرحه موضوعات ومستجدات من كافة جوانب الحياة ومناقشة أبعادها ووجهات النظر المختلفة حول كل قضية.