موسم 4

القضايا الآنية والأكثر شيوعاً تفتح باباً للحوار والبحث ضمن لقاء يومي يواكب تسارع المتغيرات حولنا بطرحه موضوعات ومستجدات من كافة جوانب الحياة ومناقشة أبعادها ووجهات النظر المختلفة حول كل قضية.

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الحلقة 53 - السطر الأخير - 05/07/2024

25 دقيقة

القضايا الآنية والأكثر شيوعاً تفتح باباً للحوار والبحث ضمن لقاء يومي يواكب تسارع المتغيرات حولنا بطرحه موضوعات ومستجدات من كافة جوانب الحياة ومناقشة أبعادها ووجهات النظر المختلفة حول كل قضية.

الحلقة 51 - السطر الأخير - 03/07/2024

25 دقيقة

القضايا الآنية والأكثر شيوعاً تفتح باباً للحوار والبحث ضمن لقاء يومي يواكب تسارع المتغيرات حولنا بطرحه موضوعات ومستجدات من كافة جوانب الحياة ومناقشة أبعادها ووجهات النظر المختلفة حول كل قضية.

الحلقة 50 - السطر الأخير - 02/07/2024

24 دقيقة

القضايا الآنية والأكثر شيوعاً تفتح باباً للحوار والبحث ضمن لقاء يومي يواكب تسارع المتغيرات حولنا بطرحه موضوعات ومستجدات من كافة جوانب الحياة ومناقشة أبعادها ووجهات النظر المختلفة حول كل قضية.

الحلقة 49 - السطر الأخير - 01/07/2024

23 دقيقة

القضايا الآنية والأكثر شيوعاً تفتح باباً للحوار والبحث ضمن لقاء يومي يواكب تسارع المتغيرات حولنا بطرحه موضوعات ومستجدات من كافة جوانب الحياة ومناقشة أبعادها ووجهات النظر المختلفة حول كل قضية.

الحلقة 48 - السطر الأخير - 28/06/2024

24 دقيقة

القضايا الآنية والأكثر شيوعاً تفتح باباً للحوار والبحث ضمن لقاء يومي يواكب تسارع المتغيرات حولنا بطرحه موضوعات ومستجدات من كافة جوانب الحياة ومناقشة أبعادها ووجهات النظر المختلفة حول كل قضية.

الحلقة 47 - السطر الأخير - 27/06/2024

24 دقيقة

القضايا الآنية والأكثر شيوعاً تفتح باباً للحوار والبحث ضمن لقاء يومي يواكب تسارع المتغيرات حولنا بطرحه موضوعات ومستجدات من كافة جوانب الحياة ومناقشة أبعادها ووجهات النظر المختلفة حول كل قضية.

الحلقة 45 - السطر الأخير - 25/06/2024

25 دقيقة

القضايا الآنية والأكثر شيوعاً تفتح باباً للحوار والبحث ضمن لقاء يومي يواكب تسارع المتغيرات حولنا بطرحه موضوعات ومستجدات من كافة جوانب الحياة ومناقشة أبعادها ووجهات النظر المختلفة حول كل قضية.

الحلقة 43 - السطر الأخير - 13/06/2024

23 دقيقة

القضايا الآنية والأكثر شيوعاً تفتح باباً للحوار والبحث ضمن لقاء يومي يواكب تسارع المتغيرات حولنا بطرحه موضوعات ومستجدات من كافة جوانب الحياة ومناقشة أبعادها ووجهات النظر المختلفة حول كل قضية.

الحلقة 42 - السطر الأخير - 12/06/2024

21 دقيقة

القضايا الآنية والأكثر شيوعاً تفتح باباً للحوار والبحث ضمن لقاء يومي يواكب تسارع المتغيرات حولنا بطرحه موضوعات ومستجدات من كافة جوانب الحياة ومناقشة أبعادها ووجهات النظر المختلفة حول كل قضية.

الحلقة 41 - السطر الأخير - 11/06/2024

21 دقيقة

القضايا الآنية والأكثر شيوعاً تفتح باباً للحوار والبحث ضمن لقاء يومي يواكب تسارع المتغيرات حولنا بطرحه موضوعات ومستجدات من كافة جوانب الحياة ومناقشة أبعادها ووجهات النظر المختلفة حول كل قضية.

الحلقة 40 - السطر الأخير - 10/06/2024

26 دقيقة

القضايا الآنية والأكثر شيوعاً تفتح باباً للحوار والبحث ضمن لقاء يومي يواكب تسارع المتغيرات حولنا بطرحه موضوعات ومستجدات من كافة جوانب الحياة ومناقشة أبعادها ووجهات النظر المختلفة حول كل قضية.

الحلقة 39 - السطر الأخير - 07/06/2024

26 دقيقة

القضايا الآنية والأكثر شيوعاً تفتح باباً للحوار والبحث ضمن لقاء يومي يواكب تسارع المتغيرات حولنا بطرحه موضوعات ومستجدات من كافة جوانب الحياة ومناقشة أبعادها ووجهات النظر المختلفة حول كل قضية.

الحلقة 38 - السطر الأخير - 06/06/2024

24 دقيقة

القضايا الآنية والأكثر شيوعاً تفتح باباً للحوار والبحث ضمن لقاء يومي يواكب تسارع المتغيرات حولنا بطرحه موضوعات ومستجدات من كافة جوانب الحياة ومناقشة أبعادها ووجهات النظر المختلفة حول كل قضية.

الحلقة 37 - السطر الأخير - 05/06/2024

23 دقيقة

القضايا الآنية والأكثر شيوعاً تفتح باباً للحوار والبحث ضمن لقاء يومي يواكب تسارع المتغيرات حولنا بطرحه موضوعات ومستجدات من كافة جوانب الحياة ومناقشة أبعادها ووجهات النظر المختلفة حول كل قضية.

الحلقة 36 - السطر الأخير - 04/06/2024

24 دقيقة

القضايا الآنية والأكثر شيوعاً تفتح باباً للحوار والبحث ضمن لقاء يومي يواكب تسارع المتغيرات حولنا بطرحه موضوعات ومستجدات من كافة جوانب الحياة ومناقشة أبعادها ووجهات النظر المختلفة حول كل قضية.

الحلقة 35 - السطر الأخير - 03/06/2024

24 دقيقة

القضايا الآنية والأكثر شيوعاً تفتح باباً للحوار والبحث ضمن لقاء يومي يواكب تسارع المتغيرات حولنا بطرحه موضوعات ومستجدات من كافة جوانب الحياة ومناقشة أبعادها ووجهات النظر المختلفة حول كل قضية.

الحلقة 34 - السطر الأخير - 31/05/2024

21 دقيقة

القضايا الآنية والأكثر شيوعاً تفتح باباً للحوار والبحث ضمن لقاء يومي يواكب تسارع المتغيرات حولنا بطرحه موضوعات ومستجدات من كافة جوانب الحياة ومناقشة أبعادها ووجهات النظر المختلفة حول كل قضية.

الحلقة 33 - السطر الأخير - 30/05/2024

24 دقيقة

القضايا الآنية والأكثر شيوعاً تفتح باباً للحوار والبحث ضمن لقاء يومي يواكب تسارع المتغيرات حولنا بطرحه موضوعات ومستجدات من كافة جوانب الحياة ومناقشة أبعادها ووجهات النظر المختلفة حول كل قضية.

الحلقة 32 - السطر الأخير - 29/05/2024

27 دقيقة

القضايا الآنية والأكثر شيوعاً تفتح باباً للحوار والبحث ضمن لقاء يومي يواكب تسارع المتغيرات حولنا بطرحه موضوعات ومستجدات من كافة جوانب الحياة ومناقشة أبعادها ووجهات النظر المختلفة حول كل قضية.

الحلقة 31 - السطر الأخير - 28/05/2024

26 دقيقة

القضايا الآنية والأكثر شيوعاً تفتح باباً للحوار والبحث ضمن لقاء يومي يواكب تسارع المتغيرات حولنا بطرحه موضوعات ومستجدات من كافة جوانب الحياة ومناقشة أبعادها ووجهات النظر المختلفة حول كل قضية.

الحلقة 30 - السطر الأخير - 27/05/2024

25 دقيقة

القضايا الآنية والأكثر شيوعاً تفتح باباً للحوار والبحث ضمن لقاء يومي يواكب تسارع المتغيرات حولنا بطرحه موضوعات ومستجدات من كافة جوانب الحياة ومناقشة أبعادها ووجهات النظر المختلفة حول كل قضية.

الحلقة 29 - السطر الأخير - 24/05/2024

25 دقيقة

القضايا الآنية والأكثر شيوعاً تفتح باباً للحوار والبحث ضمن لقاء يومي يواكب تسارع المتغيرات حولنا بطرحه موضوعات ومستجدات من كافة جوانب الحياة ومناقشة أبعادها ووجهات النظر المختلفة حول كل قضية.

الحلقة 28 - السطر الأخير - 23/05/2024

22 دقيقة

القضايا الآنية والأكثر شيوعاً تفتح باباً للحوار والبحث ضمن لقاء يومي يواكب تسارع المتغيرات حولنا بطرحه موضوعات ومستجدات من كافة جوانب الحياة ومناقشة أبعادها ووجهات النظر المختلفة حول كل قضية.

الحلقة 27 - السطر الأخير - 22/05/2024

22 دقيقة

القضايا الآنية والأكثر شيوعاً تفتح باباً للحوار والبحث ضمن لقاء يومي يواكب تسارع المتغيرات حولنا بطرحه موضوعات ومستجدات من كافة جوانب الحياة ومناقشة أبعادها ووجهات النظر المختلفة حول كل قضية.

الحلقة 26 - السطر الأخير - 21/05/2024

23 دقيقة

القضايا الآنية والأكثر شيوعاً تفتح باباً للحوار والبحث ضمن لقاء يومي يواكب تسارع المتغيرات حولنا بطرحه موضوعات ومستجدات من كافة جوانب الحياة ومناقشة أبعادها ووجهات النظر المختلفة حول كل قضية.

الحلقة 25 - السطر الأخير - 20/05/2024

27 دقيقة

القضايا الآنية والأكثر شيوعاً تفتح باباً للحوار والبحث ضمن لقاء يومي يواكب تسارع المتغيرات حولنا بطرحه موضوعات ومستجدات من كافة جوانب الحياة ومناقشة أبعادها ووجهات النظر المختلفة حول كل قضية.

الحلقة 24 - السطر الأخير - 17/05/2024

27 دقيقة

القضايا الآنية والأكثر شيوعاً تفتح باباً للحوار والبحث ضمن لقاء يومي يواكب تسارع المتغيرات حولنا بطرحه موضوعات ومستجدات من كافة جوانب الحياة ومناقشة أبعادها ووجهات النظر المختلفة حول كل قضية.

الحلقة 23 - السطر الأخير - 16/05/2024

27 دقيقة

القضايا الآنية والأكثر شيوعاً تفتح باباً للحوار والبحث ضمن لقاء يومي يواكب تسارع المتغيرات حولنا بطرحه موضوعات ومستجدات من كافة جوانب الحياة ومناقشة أبعادها ووجهات النظر المختلفة حول كل قضية.

الحلقة 22 - السطر الأخير - 15/05/2024

26 دقيقة

القضايا الآنية والأكثر شيوعاً تفتح باباً للحوار والبحث ضمن لقاء يومي يواكب تسارع المتغيرات حولنا بطرحه موضوعات ومستجدات من كافة جوانب الحياة ومناقشة أبعادها ووجهات النظر المختلفة حول كل قضية.

الحلقة 21 - السطر الأخير - 14/05/2024

24 دقيقة

القضايا الآنية والأكثر شيوعاً تفتح باباً للحوار والبحث ضمن لقاء يومي يواكب تسارع المتغيرات حولنا بطرحه موضوعات ومستجدات من كافة جوانب الحياة ومناقشة أبعادها ووجهات النظر المختلفة حول كل قضية.

الحلقة 20 - السطر الأخير - 13/05/2024

27 دقيقة

القضايا الآنية والأكثر شيوعاً تفتح باباً للحوار والبحث ضمن لقاء يومي يواكب تسارع المتغيرات حولنا بطرحه موضوعات ومستجدات من كافة جوانب الحياة ومناقشة أبعادها ووجهات النظر المختلفة حول كل قضية.