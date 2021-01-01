الحلقة 3 - هل حسمت مناظرة ترامب-هاريس سباق البيت الأبيض؟23min
القضايا الآنية والأكثر شيوعاً تفتح باباً للحوار والبحث ضمن لقاء يومي يواكب تسارع المتغيرات حولنا بطرحه موضوعات ومستجدات من كافة جوانب الحياة ومناقشة أبعادها ووجهات النظر المختلفة حول كل قضية.
الحلقة 2 - مرور أبوظبي24min
القضايا الآنية والأكثر شيوعاً تفتح باباً للحوار والبحث ضمن لقاء يومي يواكب تسارع المتغيرات حولنا بطرحه موضوعات ومستجدات من كافة جوانب الحياة ومناقشة أبعادها ووجهات النظر المختلفة حول كل قضية.
الحلقة 1 - من يقف وراء الذباب الإلكتروني؟24min
القضايا الآنية والأكثر شيوعاً تفتح باباً للحوار والبحث ضمن لقاء يومي يواكب تسارع المتغيرات حولنا بطرحه موضوعات ومستجدات من كافة جوانب الحياة ومناقشة أبعادها ووجهات النظر المختلفة حول كل قضية.