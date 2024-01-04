02/02/2024

48 دقيقة

جولة معرفية تنطلق صباح كل يوم لتقدم فقرات متنوعة ترتكز على كافة ما يهم الأسرة من مواضيع وجوانب حياتية ومعلومات وأخبار ونصائح حول الصحة والتغذية وغيرها من الموضوعات التي تستأثر باهتمام مختلف الشرائح.