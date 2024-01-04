04/01/202422 دقيقة
جولة معرفية تنطلق صباح كل يوم لتقدم فقرات متنوعة ترتكز على كافة ما يهم الأسرة من مواضيع وجوانب حياتية ومعلومات وأخبار ونصائح حول الصحة والتغذية وغيرها من الموضوعات التي تستأثر باهتمام مختلف الشرائح.
07/03/202447 دقيقة
جولة معرفية تنطلق صباح كل يوم لتقدم فقرات متنوعة ترتكز على كافة ما يهم الأسرة من مواضيع وجوانب حياتية ومعلومات وأخبار ونصائح حول الصحة والتغذية وغيرها من الموضوعات التي تستأثر باهتمام مختلف الشرائح.
06/03/202447 دقيقة
05/03/202448 دقيقة
جولة معرفية تنطلق صباح كل يوم لتقدم فقرات متنوعة ترتكز على كافة ما يهم الأسرة من مواضيع وجوانب حياتية ومعلومات وأخبار ونصائح حول الصحة والتغذية وغيرها من الموضوعات التي تستأثر باهتمام مختلف الشرائح.
الحلقة 63 - أخبار العالم - 03/03/202421 دقيقة
جولة معرفية تنطلق صباح كل يوم لتقدم فقرات متنوعة ترتكز على كافة ما يهم الأسرة من مواضيع وجوانب حياتية ومعلومات وأخبار ونصائح حول الصحة والتغذية وغيرها من الموضوعات التي تستأثر باهتمام مختلف الشرائح.
02/03/202421 دقيقة
جولة معرفية تنطلق صباح كل يوم لتقدم فقرات متنوعة ترتكز على كافة ما يهم الأسرة من مواضيع وجوانب حياتية ومعلومات وأخبار ونصائح حول الصحة والتغذية وغيرها من الموضوعات التي تستأثر باهتمام مختلف الشرائح.
29/02/202449 دقيقة
جولة معرفية تنطلق صباح كل يوم لتقدم فقرات متنوعة ترتكز على كافة ما يهم الأسرة من مواضيع وجوانب حياتية ومعلومات وأخبار ونصائح حول الصحة والتغذية وغيرها من الموضوعات التي تستأثر باهتمام مختلف الشرائح.
28/02/202448 دقيقة
جولة معرفية تنطلق صباح كل يوم لتقدم فقرات متنوعة ترتكز على كافة ما يهم الأسرة من مواضيع وجوانب حياتية ومعلومات وأخبار ونصائح حول الصحة والتغذية وغيرها من الموضوعات التي تستأثر باهتمام مختلف الشرائح.
27/02/202447 دقيقة
جولة معرفية تنطلق صباح كل يوم لتقدم فقرات متنوعة ترتكز على كافة ما يهم الأسرة من مواضيع وجوانب حياتية ومعلومات وأخبار ونصائح حول الصحة والتغذية وغيرها من الموضوعات التي تستأثر باهتمام مختلف الشرائح.
الحلقة 56 - أخبار العالم - 25/02/202424 دقيقة
جولة معرفية تنطلق صباح كل يوم لتقدم فقرات متنوعة ترتكز على كافة ما يهم الأسرة من مواضيع وجوانب حياتية ومعلومات وأخبار ونصائح حول الصحة والتغذية وغيرها من الموضوعات التي تستأثر باهتمام مختلف الشرائح.
24/02/202422 دقيقة
جولة معرفية تنطلق صباح كل يوم لتقدم فقرات متنوعة ترتكز على كافة ما يهم الأسرة من مواضيع وجوانب حياتية ومعلومات وأخبار ونصائح حول الصحة والتغذية وغيرها من الموضوعات التي تستأثر باهتمام مختلف الشرائح.
23/02/202447 دقيقة
جولة معرفية تنطلق صباح كل يوم لتقدم فقرات متنوعة ترتكز على كافة ما يهم الأسرة من مواضيع وجوانب حياتية ومعلومات وأخبار ونصائح حول الصحة والتغذية وغيرها من الموضوعات التي تستأثر باهتمام مختلف الشرائح.
الحلقة 52 - أخبار العالم - 21/02/202447 دقيقة
جولة معرفية تنطلق صباح كل يوم لتقدم فقرات متنوعة ترتكز على كافة ما يهم الأسرة من مواضيع وجوانب حياتية ومعلومات وأخبار ونصائح حول الصحة والتغذية وغيرها من الموضوعات التي تستأثر باهتمام مختلف الشرائح.
الحلقة 51 - أخبار العالم - 20/02/202448 دقيقة
جولة معرفية تنطلق صباح كل يوم لتقدم فقرات متنوعة ترتكز على كافة ما يهم الأسرة من مواضيع وجوانب حياتية ومعلومات وأخبار ونصائح حول الصحة والتغذية وغيرها من الموضوعات التي تستأثر باهتمام مختلف الشرائح.
19/02/202450 دقيقة
جولة معرفية تنطلق صباح كل يوم لتقدم فقرات متنوعة ترتكز على كافة ما يهم الأسرة من مواضيع وجوانب حياتية ومعلومات وأخبار ونصائح حول الصحة والتغذية وغيرها من الموضوعات التي تستأثر باهتمام مختلف الشرائح.
17/02/202422 دقيقة
جولة معرفية تنطلق صباح كل يوم لتقدم فقرات متنوعة ترتكز على كافة ما يهم الأسرة من مواضيع وجوانب حياتية ومعلومات وأخبار ونصائح حول الصحة والتغذية وغيرها من الموضوعات التي تستأثر باهتمام مختلف الشرائح.
16/02/202445 دقيقة
جولة معرفية تنطلق صباح كل يوم لتقدم فقرات متنوعة ترتكز على كافة ما يهم الأسرة من مواضيع وجوانب حياتية ومعلومات وأخبار ونصائح حول الصحة والتغذية وغيرها من الموضوعات التي تستأثر باهتمام مختلف الشرائح.
15/02/202447 دقيقة
جولة معرفية تنطلق صباح كل يوم لتقدم فقرات متنوعة ترتكز على كافة ما يهم الأسرة من مواضيع وجوانب حياتية ومعلومات وأخبار ونصائح حول الصحة والتغذية وغيرها من الموضوعات التي تستأثر باهتمام مختلف الشرائح.
الحلقة 45 - أخبار العالم - 14/02/202449 دقيقة
جولة معرفية تنطلق صباح كل يوم لتقدم فقرات متنوعة ترتكز على كافة ما يهم الأسرة من مواضيع وجوانب حياتية ومعلومات وأخبار ونصائح حول الصحة والتغذية وغيرها من الموضوعات التي تستأثر باهتمام مختلف الشرائح.
الحلقة 44 - أخبار العالم - 13/02/202449 دقيقة
جولة معرفية تنطلق صباح كل يوم لتقدم فقرات متنوعة ترتكز على كافة ما يهم الأسرة من مواضيع وجوانب حياتية ومعلومات وأخبار ونصائح حول الصحة والتغذية وغيرها من الموضوعات التي تستأثر باهتمام مختلف الشرائح.
الحلقة 43 - أخبار العالم - 12/02/202445 دقيقة
جولة معرفية تنطلق صباح كل يوم لتقدم فقرات متنوعة ترتكز على كافة ما يهم الأسرة من مواضيع وجوانب حياتية ومعلومات وأخبار ونصائح حول الصحة والتغذية وغيرها من الموضوعات التي تستأثر باهتمام مختلف الشرائح.
الحلقة 42 - أخبار العالم - 11/02/202421 دقيقة
جولة معرفية تنطلق صباح كل يوم لتقدم فقرات متنوعة ترتكز على كافة ما يهم الأسرة من مواضيع وجوانب حياتية ومعلومات وأخبار ونصائح حول الصحة والتغذية وغيرها من الموضوعات التي تستأثر باهتمام مختلف الشرائح.
10/02/202421 دقيقة
الحلقة 40 - أخبار العالم - 09/02/202447 دقيقة
جولة معرفية تنطلق صباح كل يوم لتقدم فقرات متنوعة ترتكز على كافة ما يهم الأسرة من مواضيع وجوانب حياتية ومعلومات وأخبار ونصائح حول الصحة والتغذية وغيرها من الموضوعات التي تستأثر باهتمام مختلف الشرائح.
الحلقة 39 - أخبار العالم - 08/02/202447 دقيقة
جولة معرفية تنطلق صباح كل يوم لتقدم فقرات متنوعة ترتكز على كافة ما يهم الأسرة من مواضيع وجوانب حياتية ومعلومات وأخبار ونصائح حول الصحة والتغذية وغيرها من الموضوعات التي تستأثر باهتمام مختلف الشرائح.
الحلقة 38 - أخبار العالم - 07/02/202448 دقيقة
جولة معرفية تنطلق صباح كل يوم لتقدم فقرات متنوعة ترتكز على كافة ما يهم الأسرة من مواضيع وجوانب حياتية ومعلومات وأخبار ونصائح حول الصحة والتغذية وغيرها من الموضوعات التي تستأثر باهتمام مختلف الشرائح.
الحلقة 37 - أخبار العالم - 06/02/202447 دقيقة
جولة معرفية تنطلق صباح كل يوم لتقدم فقرات متنوعة ترتكز على كافة ما يهم الأسرة من مواضيع وجوانب حياتية ومعلومات وأخبار ونصائح حول الصحة والتغذية وغيرها من الموضوعات التي تستأثر باهتمام مختلف الشرائح.
الحلقة 36 - أخبار العالم - 05/02/202444 دقيقة
جولة معرفية تنطلق صباح كل يوم لتقدم فقرات متنوعة ترتكز على كافة ما يهم الأسرة من مواضيع وجوانب حياتية ومعلومات وأخبار ونصائح حول الصحة والتغذية وغيرها من الموضوعات التي تستأثر باهتمام مختلف الشرائح.
04/02/202422 دقيقة
جولة معرفية تنطلق صباح كل يوم لتقدم فقرات متنوعة ترتكز على كافة ما يهم الأسرة من مواضيع وجوانب حياتية ومعلومات وأخبار ونصائح حول الصحة والتغذية وغيرها من الموضوعات التي تستأثر باهتمام مختلف الشرائح.
03/02/202425 دقيقة
جولة معرفية تنطلق صباح كل يوم لتقدم فقرات متنوعة ترتكز على كافة ما يهم الأسرة من مواضيع وجوانب حياتية ومعلومات وأخبار ونصائح حول الصحة والتغذية وغيرها من الموضوعات التي تستأثر باهتمام مختلف الشرائح.
02/02/202448 دقيقة
جولة معرفية تنطلق صباح كل يوم لتقدم فقرات متنوعة ترتكز على كافة ما يهم الأسرة من مواضيع وجوانب حياتية ومعلومات وأخبار ونصائح حول الصحة والتغذية وغيرها من الموضوعات التي تستأثر باهتمام مختلف الشرائح.