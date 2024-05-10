الحلقة 10 - آخر الأسبوع - 12/07/202458min
نافذة أسبوعية نطل منها على الفعاليات والمهرجانات والأنشطة المتنوعة التي تزخر بها دولة الإمارات وما ستقدمه من عروض للزوار خلال عطلة نهاية الأسبوع ، إضافة إلى حوارات طريفة مع ضيوف من مختلف المجالات.
الحلقة 9 - آخر الأسبوع - 05/07/202456min
نافذة أسبوعية نطل منها على الفعاليات والمهرجانات والأنشطة المتنوعة التي تزخر بها دولة الإمارات وما ستقدمه من عروض للزوار خلال عطلة نهاية الأسبوع ، إضافة إلى حوارات طريفة مع ضيوف من مختلف المجالات.
الحلقة 8 - آخر الأسبوع - 28/06/202449min
يستضيف "آخر الأسبوع" المؤثر وصانع المحتوى الإماراتي راشد الرميثي، في لقاء مليء بالضحك والمغامرة يتحدث فيه عن رحلاته واستكشافاته خارج الدولة، وكيفية صناعة محتوى تعليمي ممزوج بالترفيه، كما نستمتع مع أستاذ العود والعازف التونسي بشير الغربي، بباقة من أعذب الألحان والذكريات لا يخلو من الضحك. أما محمد الكندي يقدم قراءة سريعة لفيلم "اللعب مع العيال" من بطولة محمد إمام في"فيلم الأسبوع". وإلى جانب التقارير الترفيهية المميزة والفقرات الثابتة مثل 360 وWho’s in Town?" ووجهة الأسبوع، يأخذكم"آخر الأسبوع" في رحلة مليئة بالتحدي والإبداع مع تقرير خاص عن حفل أوركسترا أصحاب الهمم، وحفل السوبرانو العالمية زينة برهوم، إلى جانب تقرير من العرض الخاص للفيلم الإماراتي "دلما".
الحلقة 7 - آخر الأسبوع - 21/06/202457min
"الفنانة الإماراتية رويدا المحروقي ضيفة ""آخر الأسبوع"" في لقاء مليء بالذكريات والضحك والغناء، كما نستمتع مع الثنائي الغنائي ناصر وحمدان، ولقاء فني مختلف، إلى جانب قراءة سريعة لفيلم ""Inside Out 2"" مع محمد الكندي في فيلم ""الأسبوع""، كما يأخذكم ""آخر الأسبوع"" إلى عالم الاستعراض مع ""سيرك فونتانا"" على جزيرة ياس أبوظبي، وتجربة مختلفة لحفل ""أم كلثوم"" بتقنية الهولوغرام، وعدد من التقارير الترفيهية المميزة والفقرات الثابتة مثل ""360"" و""Who’s in Town"" و""وجهة الأسبوع""."
الحلقة 6 - آخر الأسبوع - 14/06/202448min
"لقاء مليء بالضحك والفكاهة مع الممثل والستاند أب كوميديان أحمد سيف، ضيف ""آخر الأسبوع""، كما نستمتع مع عازفة الكمان رشا وردة، ومقطوعات موسيقية عربية وغربية، إلى جانب قراءة سريعة لفيلم ""Bad Boys 4"" مع محمد الكندي، كما يأخذكم آخر الأسبوع إلى أحد أقدم مطاعم المأكولات البحرية بالدولة في فقرة ""وجهة الأسبوع""، بالإضافة إلى فعالية ""Monster Jam"" في جزيرة ياس أبوظبي، وعدد من الأحداث الترفيهية المميزة"
الحلقة 5 - آخر الأسبوع - 07/06/202446min
حوار طريف وشيق مع المغامر الإماراتي خليفة المزروعي تعرض فيه إلى بداياته وأحلامه والمواقف الخطيرة التي كانت فيها حياته مهددة إلى جانب باقة من أجمل الأنغام الشرقية والأغاني الأجنبية على الناي مع العازف المتميز ناصر أمير دون أن ننسى فقرات البرنامج الثابتة ك 360 وفيلم الأسبوع ووجهة نهاية الأسبوع أيضا.
الحلقة 4 - آخر الأسبوع - 31/05/202455min
حوار شيق مع أسطورة ولاعب نادي العين السابق الكابتن سالم جوهر مع عودة على أهم الفعاليات التي أقيمت في الدولة كقمة الإعلام العربي وأسبوع أبوظبي للكوميديا إلى جانب مشاركة شبكة أبوظبي للإعلام وجوائزها في مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون ولقاء استثنائي مع النجمة منال سلامة .
الحلقة 3 - آخر الأسبوع - 24/05/202447min
حوار موسيقي بامتياز مع الفنانة ومؤلفة الأغاني التي رشحت سابقا لجائزة الغرامي ميسا قرعه، وكذلك الموهبة الصاعدة قصيّ المعمري وباقة من أعذب الأغاني والألحان. الممثل وصانع المحتوى محمد الكندي يقدم كالعادة مراجعته الشيقة لفيلم الأسبوع. وفي فقرة الأحداث والفعاليات لقاء حصري مع العازف العالمي "هاوزر"، بالإضافة إلى عدد كبير من المفاجآت الأخرى..
الحلقة 2 - آخر الأسبوع - 17/05/202443min
لقاء مع الفنان الإماراتي جمعة علي، مليء بالمواقف الكوميدية والذكريات المضحكة والألعاب، كذلك يستضيف البرنامج العازفة إيمان الرئيسي، لنسترجع معها ألحان الطفولة. الحلقة تقدم جولة بين أبرز الفعاليات الفنية وعروض السيرك والترفيه مع مراجعة قيمة لأحدث إنتاجات السينما في "فيلم الأسبوع" مع "محمد الكندي"، و"وجهة نهاية الأسبوع" التي تستعرض مكاناً جديداً ومميزاً إضافة إلى مجموعة أخبار غريبة ومضحكة .
الحلقة 1 - آخر الأسبوع - 10/05/202441min
حوار ممتع وظريف مع السوبرانو الإماراتية فاطمة الهاشمي، تتحدث فيها عن مسيرتها الفنية وأبرز إنجازاتها، كذلك يستضيف البرنامج فنانة الرسم بالرمل شيماء المغيري، لتقدم فنها الساحر. الحلقة تقدم جولة في أهم الأحداث والفعاليات الفنية في الإمارات، بالإضافة إلى "فيلم الأسبوع" من تقديم "محمد الكندي"، ووجهة نهاية الأسبوع التي تستعرض مكاناً جديداً مميزاً في أبوظبي، كذلك الأخبار الغريبة والمضحكة.