موسم 3

أبرز أحداث الأسبوع في إطار ترفيهي يستعرض أهم المهرجانات والفعاليات في أبوظبي وما تقدمه من عروض لروادها خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلى جانب متابعة آخر الأخبار الفنية وضيوف الدولة من النجوم والمشاهير.

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الحلقة 3 - آخر الأسبوع

46min

تشاهدون في الحلقة الثالثة تغطية لمهرجان ضيافة واضاءات على أهم الفعاليات الموسيقية في أبوظبي ترشيح جديد مميز في فقرة فيلم الأسبوع، ومقابلة مميزة مع ضيفة الأسبوع الفنانة شكران مرتجى، على أنغام موسيقى باند آخر الأسبوع.

الحلقة 2 - آخر الأسبوع

44min

مقابلة مع "خالد المظفر" من كواليس مسرحية "الأول من نوعه"، وترشيح مميز لفيلم الأسبوع مع ضيفة الحلقة “ لبنى عبد العزيز " في حوار مختلف مع لعبة الحقيقة على أنغام فرقة البرنامج.

الحلقة 1 - آخر الأسبوع

48min

في أولى حلقات الموسم الجديد، يعود برنامج آخر الأسبوع بفقرات جديدة متنوعة، بالإضافة للألعاب والتحديات التي تزيد من متعة المشاهدة، تقارير خاصة من مهرجان الجونة السنيمائي، وضيف الأسبوع الفنان محمد كيلاني في لقاء شيق ومختلف بصحبة باند آخر الأسبوع الموسيقي.