الحلقة 3 - آخر الأسبوع46min
تشاهدون في الحلقة الثالثة تغطية لمهرجان ضيافة واضاءات على أهم الفعاليات الموسيقية في أبوظبي ترشيح جديد مميز في فقرة فيلم الأسبوع، ومقابلة مميزة مع ضيفة الأسبوع الفنانة شكران مرتجى، على أنغام موسيقى باند آخر الأسبوع.
الحلقة 2 - آخر الأسبوع44min
مقابلة مع "خالد المظفر" من كواليس مسرحية "الأول من نوعه"، وترشيح مميز لفيلم الأسبوع مع ضيفة الحلقة “ لبنى عبد العزيز " في حوار مختلف مع لعبة الحقيقة على أنغام فرقة البرنامج.
الحلقة 1 - آخر الأسبوع48min
في أولى حلقات الموسم الجديد، يعود برنامج آخر الأسبوع بفقرات جديدة متنوعة، بالإضافة للألعاب والتحديات التي تزيد من متعة المشاهدة، تقارير خاصة من مهرجان الجونة السنيمائي، وضيف الأسبوع الفنان محمد كيلاني في لقاء شيق ومختلف بصحبة باند آخر الأسبوع الموسيقي.