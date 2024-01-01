الحلقة 3 - آخر الأسبوع

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تشاهدون في الحلقة الثالثة تغطية لمهرجان ضيافة واضاءات على أهم الفعاليات الموسيقية في أبوظبي ترشيح جديد مميز في فقرة فيلم الأسبوع، ومقابلة مميزة مع ضيفة الأسبوع الفنانة شكران مرتجى، على أنغام موسيقى باند آخر الأسبوع.