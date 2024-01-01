موسم 1

برنامج مسابقات يتنافس فيه المشاركون من كافة الدول العربية على أداء لحن المنكوس وهو أحد الفنون التراثية الإماراتية والخليجية لغناء الشعر النبطي. ستأتي معايير لجنة التحكيم من خلال ألحان المنكوس المعروفة

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الحلقة 10 - المنكوس

1h 12min

برنامج مسابقات يتنافس فيه المشاركون من كافة الدول العربية على أداء لحن المنكوس وهو أحد الفنون التراثية الإماراتية والخليجية لغناء الشعر النبطي. ستأتي معايير لجنة التحكيم من خلال ألحان المنكوس المعروفة

الحلقة 9 - المنكوس

1h 37min

برنامج مسابقات يتنافس فيه المشاركون من كافة الدول العربية على أداء لحن المنكوس وهو أحد الفنون التراثية الإماراتية والخليجية لغناء الشعر النبطي. ستأتي معايير لجنة التحكيم من خلال ألحان المنكوس المعروفة

الحلقة 8 - المنكوس

1h 44min

برنامج مسابقات يتنافس فيه المشاركون من كافة الدول العربية على أداء لحن المنكوس وهو أحد الفنون التراثية الإماراتية والخليجية لغناء الشعر النبطي. ستأتي معايير لجنة التحكيم من خلال ألحان المنكوس المعروفة

الحلقة 7 - المنكوس

1h 46min

برنامج مسابقات يتنافس فيه المشاركون من كافة الدول العربية على أداء لحن المنكوس وهو أحد الفنون التراثية الإماراتية والخليجية لغناء الشعر النبطي. ستأتي معايير لجنة التحكيم من خلال ألحان المنكوس المعروفة

الحلقة 6 - المنكوس

1h 33min

برنامج مسابقات يتنافس فيه المشاركون من كافة الدول العربية على أداء لحن المنكوس وهو أحد الفنون التراثية الإماراتية والخليجية لغناء الشعر النبطي. ستأتي معايير لجنة التحكيم من خلال ألحان المنكوس المعروفة

الحلقة 5 - المنكوس

1h 45min

برنامج مسابقات يتنافس فيه المشاركون من كافة الدول العربية على أداء لحن المنكوس وهو أحد الفنون التراثية الإماراتية والخليجية لغناء الشعر النبطي. ستأتي معايير لجنة التحكيم من خلال ألحان المنكوس المعروفة

الحلقة 4 - المنكوس

1h 35min

برنامج مسابقات يتنافس فيه المشاركون من كافة الدول العربية على أداء لحن المنكوس وهو أحد الفنون التراثية الإماراتية والخليجية لغناء الشعر النبطي. ستأتي معايير لجنة التحكيم من خلال ألحان المنكوس المعروفة

الحلقة 3 - المنكوس

1h 43min

برنامج مسابقات يتنافس فيه المشاركون من كافة الدول العربية على أداء لحن المنكوس وهو أحد الفنون التراثية الإماراتية والخليجية لغناء الشعر النبطي. ستأتي معايير لجنة التحكيم من خلال ألحان المنكوس المعروفة

الحلقة 2 - المنكوس

1h 11min

برنامج مسابقات يتنافس فيه المشاركون من كافة الدول العربية على أداء لحن المنكوس وهو أحد الفنون التراثية الإماراتية والخليجية لغناء الشعر النبطي. ستأتي معايير لجنة التحكيم من خلال ألحان المنكوس المعروفة

الحلقة 1 - المنكوس

58min

برنامج مسابقات يتنافس فيه المشاركون من كافة الدول العربية على أداء لحن المنكوس وهو أحد الفنون التراثية الإماراتية والخليجية لغناء الشعر النبطي. ستأتي معايير لجنة التحكيم من خلال ألحان المنكوس المعروفة