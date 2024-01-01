الحلقة 10 - المنكوس1h 12min
برنامج مسابقات يتنافس فيه المشاركون من كافة الدول العربية على أداء لحن المنكوس وهو أحد الفنون التراثية الإماراتية والخليجية لغناء الشعر النبطي. ستأتي معايير لجنة التحكيم من خلال ألحان المنكوس المعروفة
الحلقة 9 - المنكوس1h 37min
برنامج مسابقات يتنافس فيه المشاركون من كافة الدول العربية على أداء لحن المنكوس وهو أحد الفنون التراثية الإماراتية والخليجية لغناء الشعر النبطي. ستأتي معايير لجنة التحكيم من خلال ألحان المنكوس المعروفة
الحلقة 8 - المنكوس1h 44min
برنامج مسابقات يتنافس فيه المشاركون من كافة الدول العربية على أداء لحن المنكوس وهو أحد الفنون التراثية الإماراتية والخليجية لغناء الشعر النبطي. ستأتي معايير لجنة التحكيم من خلال ألحان المنكوس المعروفة
الحلقة 7 - المنكوس1h 46min
برنامج مسابقات يتنافس فيه المشاركون من كافة الدول العربية على أداء لحن المنكوس وهو أحد الفنون التراثية الإماراتية والخليجية لغناء الشعر النبطي. ستأتي معايير لجنة التحكيم من خلال ألحان المنكوس المعروفة
الحلقة 6 - المنكوس1h 33min
برنامج مسابقات يتنافس فيه المشاركون من كافة الدول العربية على أداء لحن المنكوس وهو أحد الفنون التراثية الإماراتية والخليجية لغناء الشعر النبطي. ستأتي معايير لجنة التحكيم من خلال ألحان المنكوس المعروفة
الحلقة 5 - المنكوس1h 45min
برنامج مسابقات يتنافس فيه المشاركون من كافة الدول العربية على أداء لحن المنكوس وهو أحد الفنون التراثية الإماراتية والخليجية لغناء الشعر النبطي. ستأتي معايير لجنة التحكيم من خلال ألحان المنكوس المعروفة
الحلقة 4 - المنكوس1h 35min
برنامج مسابقات يتنافس فيه المشاركون من كافة الدول العربية على أداء لحن المنكوس وهو أحد الفنون التراثية الإماراتية والخليجية لغناء الشعر النبطي. ستأتي معايير لجنة التحكيم من خلال ألحان المنكوس المعروفة
الحلقة 3 - المنكوس1h 43min
برنامج مسابقات يتنافس فيه المشاركون من كافة الدول العربية على أداء لحن المنكوس وهو أحد الفنون التراثية الإماراتية والخليجية لغناء الشعر النبطي. ستأتي معايير لجنة التحكيم من خلال ألحان المنكوس المعروفة
الحلقة 2 - المنكوس1h 11min
برنامج مسابقات يتنافس فيه المشاركون من كافة الدول العربية على أداء لحن المنكوس وهو أحد الفنون التراثية الإماراتية والخليجية لغناء الشعر النبطي. ستأتي معايير لجنة التحكيم من خلال ألحان المنكوس المعروفة
الحلقة 1 - المنكوس58min
برنامج مسابقات يتنافس فيه المشاركون من كافة الدول العربية على أداء لحن المنكوس وهو أحد الفنون التراثية الإماراتية والخليجية لغناء الشعر النبطي. ستأتي معايير لجنة التحكيم من خلال ألحان المنكوس المعروفة