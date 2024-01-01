برنامج مسابقات يتنافس فيه المشاركون من كافة الدول العربية على أداء لحن المنكوس وهو أحد الفنون التراثية الإماراتية والخليجية لغناء الشعر النبطي. ستأتي معايير لجنة التحكيم من خلال ألحان المنكوس المعروفة