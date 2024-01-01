موسم 2

الموسم الثاني من برنامج المسابقات الذي يتنافس فيه المشاركون من كافة الدول العربية على أداء لحن المنكوس وهو أحد الفنون التراثية الإماراتية والخليجية لغناء الشعر النبطي.

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الحلقة 10 - المنكوس

1h 27min

الموسم الثاني من برنامج المسابقات الذي يتنافس فيه المشاركون من كافة الدول العربية على أداء لحن المنكوس وهو أحد الفنون التراثية الإماراتية والخليجية لغناء الشعر النبطي.

الحلقة 9 - المنكوس

1h 38min

الموسم الثاني من برنامج المسابقات الذي يتنافس فيه المشاركون من كافة الدول العربية على أداء لحن المنكوس وهو أحد الفنون التراثية الإماراتية والخليجية لغناء الشعر النبطي.

الحلقة 8 - المنكوس

1h 47min

الموسم الثاني من برنامج المسابقات الذي يتنافس فيه المشاركون من كافة الدول العربية على أداء لحن المنكوس وهو أحد الفنون التراثية الإماراتية والخليجية لغناء الشعر النبطي.

الحلقة 7 - المنكوس

1h 36min

الموسم الثاني من برنامج المسابقات الذي يتنافس فيه المشاركون من كافة الدول العربية على أداء لحن المنكوس وهو أحد الفنون التراثية الإماراتية والخليجية لغناء الشعر النبطي.

الحلقة 6 - المنكوس

1h 41min

الموسم الثاني من برنامج المسابقات الذي يتنافس فيه المشاركون من كافة الدول العربية على أداء لحن المنكوس وهو أحد الفنون التراثية الإماراتية والخليجية لغناء الشعر النبطي.

الحلقة 5 - المنكوس

1h 49min

الموسم الثاني من برنامج المسابقات الذي يتنافس فيه المشاركون من كافة الدول العربية على أداء لحن المنكوس وهو أحد الفنون التراثية الإماراتية والخليجية لغناء الشعر النبطي.

الحلقة 4 - المنكوس

1h 39min

الموسم الثاني من برنامج المسابقات الذي يتنافس فيه المشاركون من كافة الدول العربية على أداء لحن المنكوس وهو أحد الفنون التراثية الإماراتية والخليجية لغناء الشعر النبطي.

الحلقة 3 - المنكوس

1h 37min

الموسم الثاني من برنامج المسابقات الذي يتنافس فيه المشاركون من كافة الدول العربية على أداء لحن المنكوس وهو أحد الفنون التراثية الإماراتية والخليجية لغناء الشعر النبطي.

الحلقة 2 - المنكوس

54min

الموسم الثاني من برنامج المسابقات الذي يتنافس فيه المشاركون من كافة الدول العربية على أداء لحن المنكوس وهو أحد الفنون التراثية الإماراتية والخليجية لغناء الشعر النبطي.

الحلقة 1 - المنكوس

59min

الموسم الثاني من برنامج المسابقات الذي يتنافس فيه المشاركون من كافة الدول العربية على أداء لحن المنكوس وهو أحد الفنون التراثية الإماراتية والخليجية لغناء الشعر النبطي.