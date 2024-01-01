موسم 3

الموسم الثاني من برنامج المسابقات الذي يتنافس فيه المشاركون من كافة الدول العربية على أداء لحن المنكوس وهو أحد الفنون التراثية الإماراتية والخليجية لغناء الشعر النبطي.

اعرض
أضف إلى قائمتي

الحلقة 10 - المنكوس

1h 9min

الموسم الثالث من برنامج المسابقات الذي يتنافس فيه المشاركون من كافة الدول العربية على أداء لحن المنكوس وهو أحد الفنون التراثية الإماراتية والخليجية لغناء الشعر النبطي.

الحلقة 9 - المنكوس

1h 22min

الموسم الثالث من برنامج المسابقات الذي يتنافس فيه المشاركون من كافة الدول العربية على أداء لحن المنكوس وهو أحد الفنون التراثية الإماراتية والخليجية لغناء الشعر النبطي.

الحلقة 8 - المنكوس

1h 50min

الموسم الثالث من برنامج المسابقات الذي يتنافس فيه المشاركون من كافة الدول العربية على أداء لحن المنكوس وهو أحد الفنون التراثية الإماراتية والخليجية لغناء الشعر النبطي.

الحلقة 7 - المنكوس

1h 29min

الموسم الثالث من برنامج المسابقات الذي يتنافس فيه المشاركون من كافة الدول العربية على أداء لحن المنكوس وهو أحد الفنون التراثية الإماراتية والخليجية لغناء الشعر النبطي.

الحلقة 6 - المنكوس

1h 31min

الموسم الثالث من برنامج المسابقات الذي يتنافس فيه المشاركون من كافة الدول العربية على أداء لحن المنكوس وهو أحد الفنون التراثية الإماراتية والخليجية لغناء الشعر النبطي.

الحلقة 5 - المنكوس

1h 40min

الموسم الثالث من برنامج المسابقات الذي يتنافس فيه المشاركون من كافة الدول العربية على أداء لحن المنكوس وهو أحد الفنون التراثية الإماراتية والخليجية لغناء الشعر النبطي.

الحلقة 4 - المنكوس

1h 47min

الموسم الثالث من برنامج المسابقات الذي يتنافس فيه المشاركون من كافة الدول العربية على أداء لحن المنكوس وهو أحد الفنون التراثية الإماراتية والخليجية لغناء الشعر النبطي.

الحلقة 3 - المنكوس

1h 40min

الموسم الثالث من برنامج المسابقات الذي يتنافس فيه المشاركون من كافة الدول العربية على أداء لحن المنكوس وهو أحد الفنون التراثية الإماراتية والخليجية لغناء الشعر النبطي.

الحلقة 2 - المنكوس

1h 4min

الموسم الثالث من برنامج المسابقات الذي يتنافس فيه المشاركون من كافة الدول العربية على أداء لحن المنكوس وهو أحد الفنون التراثية الإماراتية والخليجية لغناء الشعر النبطي.

الحلقة 1 - المنكوس

1h 15min

الموسم الثالث من برنامج المسابقات الذي يتنافس فيه المشاركون من كافة الدول العربية على أداء لحن المنكوس وهو أحد الفنون التراثية الإماراتية والخليجية لغناء الشعر النبطي.