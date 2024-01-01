الحلقة 10 - المنكوس1h 9min
الموسم الثالث من برنامج المسابقات الذي يتنافس فيه المشاركون من كافة الدول العربية على أداء لحن المنكوس وهو أحد الفنون التراثية الإماراتية والخليجية لغناء الشعر النبطي.
الحلقة 9 - المنكوس1h 22min
الموسم الثالث من برنامج المسابقات الذي يتنافس فيه المشاركون من كافة الدول العربية على أداء لحن المنكوس وهو أحد الفنون التراثية الإماراتية والخليجية لغناء الشعر النبطي.
الحلقة 8 - المنكوس1h 50min
الموسم الثالث من برنامج المسابقات الذي يتنافس فيه المشاركون من كافة الدول العربية على أداء لحن المنكوس وهو أحد الفنون التراثية الإماراتية والخليجية لغناء الشعر النبطي.
الحلقة 7 - المنكوس1h 29min
الموسم الثالث من برنامج المسابقات الذي يتنافس فيه المشاركون من كافة الدول العربية على أداء لحن المنكوس وهو أحد الفنون التراثية الإماراتية والخليجية لغناء الشعر النبطي.
الحلقة 6 - المنكوس1h 31min
الموسم الثالث من برنامج المسابقات الذي يتنافس فيه المشاركون من كافة الدول العربية على أداء لحن المنكوس وهو أحد الفنون التراثية الإماراتية والخليجية لغناء الشعر النبطي.
الحلقة 5 - المنكوس1h 40min
الموسم الثالث من برنامج المسابقات الذي يتنافس فيه المشاركون من كافة الدول العربية على أداء لحن المنكوس وهو أحد الفنون التراثية الإماراتية والخليجية لغناء الشعر النبطي.
الحلقة 4 - المنكوس1h 47min
الموسم الثالث من برنامج المسابقات الذي يتنافس فيه المشاركون من كافة الدول العربية على أداء لحن المنكوس وهو أحد الفنون التراثية الإماراتية والخليجية لغناء الشعر النبطي.
الحلقة 3 - المنكوس1h 40min
الموسم الثالث من برنامج المسابقات الذي يتنافس فيه المشاركون من كافة الدول العربية على أداء لحن المنكوس وهو أحد الفنون التراثية الإماراتية والخليجية لغناء الشعر النبطي.
الحلقة 2 - المنكوس1h 4min
الموسم الثالث من برنامج المسابقات الذي يتنافس فيه المشاركون من كافة الدول العربية على أداء لحن المنكوس وهو أحد الفنون التراثية الإماراتية والخليجية لغناء الشعر النبطي.
الحلقة 1 - المنكوس1h 15min
الموسم الثالث من برنامج المسابقات الذي يتنافس فيه المشاركون من كافة الدول العربية على أداء لحن المنكوس وهو أحد الفنون التراثية الإماراتية والخليجية لغناء الشعر النبطي.