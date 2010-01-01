الحلقة 13 - أمير الشعراء1 ساعة 28 دقيقة
الموسم العاشر من المسابقة الأدبية الأكبر في الشعرالعربي الفصيح التي يتبارى عبرها شعراء موهوبون من الوطن العربي وتنتهي بحصول المشارك الأفضل على لقب أمير الشعراء.
الحلقة 12 - أمير الشعراء2 ساعة 5 دقيقة
الموسم العاشر من المسابقة الأدبية الأكبر في الشعرالعربي الفصيح التي يتبارى عبرها شعراء موهوبون من الوطن العربي وتنتهي بحصول المشارك الأفضل على لقب أمير الشعراء.
الحلقة 11 - أمير الشعراء1 ساعة 59 دقيقة
الموسم العاشر من المسابقة الأدبية الأكبر في الشعرالعربي الفصيح التي يتبارى عبرها شعراء موهوبون من الوطن العربي وتنتهي بحصول المشارك الأفضل على لقب أمير الشعراء.
الحلقة 10 - أمير الشعراء1 ساعة 50 دقيقة
الموسم العاشر من المسابقة الأدبية الأكبر في الشعرالعربي الفصيح التي يتبارى عبرها شعراء موهوبون من الوطن العربي وتنتهي بحصول المشارك الأفضل على لقب أمير الشعراء.
الحلقة 9 - أمير الشعراء1 ساعة 48 دقيقة
الموسم العاشر من المسابقة الأدبية الأكبر في الشعرالعربي الفصيح التي يتبارى عبرها شعراء موهوبون من الوطن العربي وتنتهي بحصول المشارك الأفضل على لقب أمير الشعراء.
الحلقة 8 - أمير الشعراء1 ساعة 22 دقيقة
الموسم العاشر من المسابقة الأدبية الأكبر في الشعرالعربي الفصيح التي يتبارى عبرها شعراء موهوبون من الوطن العربي وتنتهي بحصول المشارك الأفضل على لقب أمير الشعراء.
الحلقة 7 - أمير الشعراء1 ساعة 20 دقيقة
الموسم العاشر من المسابقة الأدبية الأكبر في الشعرالعربي الفصيح التي يتبارى عبرها شعراء موهوبون من الوطن العربي وتنتهي بحصول المشارك الأفضل على لقب أمير الشعراء.
الحلقة 6 - أمير الشعراء1 ساعة 25 دقيقة
الموسم العاشر من المسابقة الأدبية الأكبر في الشعرالعربي الفصيح التي يتبارى عبرها شعراء موهوبون من الوطن العربي وتنتهي بحصول المشارك الأفضل على لقب أمير الشعراء.
الحلقة 5 - أمير الشعراء1 ساعة 30 دقيقة
الموسم العاشر من المسابقة الأدبية الأكبر في الشعرالعربي الفصيح التي يتبارى عبرها شعراء موهوبون من الوطن العربي وتنتهي بحصول المشارك الأفضل على لقب أمير الشعراء.
الحلقة 4 - أمير الشعراء1 ساعة 44 دقيقة
الموسم العاشر من المسابقة الأدبية الأكبر في الشعرالعربي الفصيح التي يتبارى عبرها شعراء موهوبون من الوطن العربي وتنتهي بحصول المشارك الأفضل على لقب أمير الشعراء.
الحلقة 3 - أمير الشعراء1 ساعة 7 دقيقة
الموسم العاشر من المسابقة الأدبية الأكبر في الشعرالعربي الفصيح التي يتبارى عبرها شعراء موهوبون من الوطن العربي وتنتهي بحصول المشارك الأفضل على لقب أمير الشعراء.
الحلقة 2 - أمير الشعراء1 ساعة 10 دقيقة
الموسم العاشر من المسابقة الأدبية الأكبر في الشعرالعربي الفصيح التي يتبارى عبرها شعراء موهوبون من الوطن العربي وتنتهي بحصول المشارك الأفضل على لقب أمير الشعراء.
الحلقة 1 - أمير الشعراء1 ساعة 22 دقيقة
الموسم العاشر من المسابقة الأدبية الأكبر في الشعرالعربي الفصيح التي يتبارى عبرها شعراء موهوبون من الوطن العربي وتنتهي بحصول المشارك الأفضل على لقب أمير الشعراء.