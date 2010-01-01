موسم 10

الموسم العاشر من المسابقة الأدبية الأكبر في الشعرالعربي الفصيح التي يتبارى عبرها شعراء موهوبون من الوطن العربي وتنتهي بحصول المشارك الأفضل على لقب أمير الشعراء.

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الحلقة 13 - أمير الشعراء

1 ساعة 28 دقيقة

الموسم العاشر من المسابقة الأدبية الأكبر في الشعرالعربي الفصيح التي يتبارى عبرها شعراء موهوبون من الوطن العربي وتنتهي بحصول المشارك الأفضل على لقب أمير الشعراء.

الحلقة 12 - أمير الشعراء

2 ساعة 5 دقيقة

الموسم العاشر من المسابقة الأدبية الأكبر في الشعرالعربي الفصيح التي يتبارى عبرها شعراء موهوبون من الوطن العربي وتنتهي بحصول المشارك الأفضل على لقب أمير الشعراء.

الحلقة 11 - أمير الشعراء

1 ساعة 59 دقيقة

الموسم العاشر من المسابقة الأدبية الأكبر في الشعرالعربي الفصيح التي يتبارى عبرها شعراء موهوبون من الوطن العربي وتنتهي بحصول المشارك الأفضل على لقب أمير الشعراء.

الحلقة 10 - أمير الشعراء

1 ساعة 50 دقيقة

الموسم العاشر من المسابقة الأدبية الأكبر في الشعرالعربي الفصيح التي يتبارى عبرها شعراء موهوبون من الوطن العربي وتنتهي بحصول المشارك الأفضل على لقب أمير الشعراء.

الحلقة 9 - أمير الشعراء

1 ساعة 48 دقيقة

الموسم العاشر من المسابقة الأدبية الأكبر في الشعرالعربي الفصيح التي يتبارى عبرها شعراء موهوبون من الوطن العربي وتنتهي بحصول المشارك الأفضل على لقب أمير الشعراء.

الحلقة 8 - أمير الشعراء

1 ساعة 22 دقيقة

الموسم العاشر من المسابقة الأدبية الأكبر في الشعرالعربي الفصيح التي يتبارى عبرها شعراء موهوبون من الوطن العربي وتنتهي بحصول المشارك الأفضل على لقب أمير الشعراء.

الحلقة 7 - أمير الشعراء

1 ساعة 20 دقيقة

الموسم العاشر من المسابقة الأدبية الأكبر في الشعرالعربي الفصيح التي يتبارى عبرها شعراء موهوبون من الوطن العربي وتنتهي بحصول المشارك الأفضل على لقب أمير الشعراء.

الحلقة 6 - أمير الشعراء

1 ساعة 25 دقيقة

الموسم العاشر من المسابقة الأدبية الأكبر في الشعرالعربي الفصيح التي يتبارى عبرها شعراء موهوبون من الوطن العربي وتنتهي بحصول المشارك الأفضل على لقب أمير الشعراء.

الحلقة 5 - أمير الشعراء

1 ساعة 30 دقيقة

الموسم العاشر من المسابقة الأدبية الأكبر في الشعرالعربي الفصيح التي يتبارى عبرها شعراء موهوبون من الوطن العربي وتنتهي بحصول المشارك الأفضل على لقب أمير الشعراء.

الحلقة 4 - أمير الشعراء

1 ساعة 44 دقيقة

الموسم العاشر من المسابقة الأدبية الأكبر في الشعرالعربي الفصيح التي يتبارى عبرها شعراء موهوبون من الوطن العربي وتنتهي بحصول المشارك الأفضل على لقب أمير الشعراء.

الحلقة 3 - أمير الشعراء

1 ساعة 7 دقيقة

الموسم العاشر من المسابقة الأدبية الأكبر في الشعرالعربي الفصيح التي يتبارى عبرها شعراء موهوبون من الوطن العربي وتنتهي بحصول المشارك الأفضل على لقب أمير الشعراء.

الحلقة 2 - أمير الشعراء

1 ساعة 10 دقيقة

الموسم العاشر من المسابقة الأدبية الأكبر في الشعرالعربي الفصيح التي يتبارى عبرها شعراء موهوبون من الوطن العربي وتنتهي بحصول المشارك الأفضل على لقب أمير الشعراء.

الحلقة 1 - أمير الشعراء

1 ساعة 22 دقيقة

الموسم العاشر من المسابقة الأدبية الأكبر في الشعرالعربي الفصيح التي يتبارى عبرها شعراء موهوبون من الوطن العربي وتنتهي بحصول المشارك الأفضل على لقب أمير الشعراء.