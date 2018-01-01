الحلقة 17411 - واجب الرعاية

21 دقيقة

عرض توثيقي للدور الكبير الذي تقوم به وزارة الصحة السعودية سنوياً لتقديم الرعاية الطبية لأكبر تجمع بشري في العالم أثناء أداء ملايين من ضيوف الرحمن لمناسك الحج في مدينة مكة المكرمة.