موسم 1

برنامج ديني يعرّف المشاهد بمعاني الحج وأصوله ومناسكه.

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الحلقة 17411 - واجب الرعاية

21 دقيقة

عرض توثيقي للدور الكبير الذي تقوم به وزارة الصحة السعودية سنوياً لتقديم الرعاية الطبية لأكبر تجمع بشري في العالم أثناء أداء ملايين من ضيوف الرحمن لمناسك الحج في مدينة مكة المكرمة.

الحلقة 17410 - يد تحمي ويد ترعى

18 دقيقة

وثائقي خاص بفريضة الحج

الحلقة 5 - لبيك

48 دقيقة

برنامج ديني يعرّف المشاهد بمعاني الحج وأصوله ومناسكه.

الحلقة 4 - لبيك

52 دقيقة

برنامج ديني يعرّف المشاهد بمعاني الحج وأصوله ومناسكه.

الحلقة 3 - لبيك

49 دقيقة

برنامج ديني يعرّف المشاهد بمعاني الحج وأصوله ومناسكه.

الحلقة 2 - لبيك

52 دقيقة

برنامج ديني يعرّف المشاهد بمعاني الحج وأصوله ومناسكه.

الحلقة 1 - لبيك

51 دقيقة

برنامج ديني يعرّف المشاهد بمعاني الحج وأصوله ومناسكه.