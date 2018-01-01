الحلقة 17411 - واجب الرعاية21 دقيقة
عرض توثيقي للدور الكبير الذي تقوم به وزارة الصحة السعودية سنوياً لتقديم الرعاية الطبية لأكبر تجمع بشري في العالم أثناء أداء ملايين من ضيوف الرحمن لمناسك الحج في مدينة مكة المكرمة.
الحلقة 17410 - يد تحمي ويد ترعى18 دقيقة
وثائقي خاص بفريضة الحج
الحلقة 5 - لبيك48 دقيقة
برنامج ديني يعرّف المشاهد بمعاني الحج وأصوله ومناسكه.
الحلقة 4 - لبيك52 دقيقة
برنامج ديني يعرّف المشاهد بمعاني الحج وأصوله ومناسكه.
الحلقة 3 - لبيك49 دقيقة
برنامج ديني يعرّف المشاهد بمعاني الحج وأصوله ومناسكه.
الحلقة 2 - لبيك52 دقيقة
برنامج ديني يعرّف المشاهد بمعاني الحج وأصوله ومناسكه.
الحلقة 1 - لبيك51 دقيقة
برنامج ديني يعرّف المشاهد بمعاني الحج وأصوله ومناسكه.