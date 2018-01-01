الحلقة 6 - لبيك28 دقيقة
برنامج ديني يناقش موضوعات فقهية حول فريضة الحج ويتناول الدور التوعوي الذي تقوم به دولة الإمارات في رعاية وإرشاد الحجاج لضمان سلامتهم وراحتهم من خلال مراقبة الحملات والتفتيش الميداني في المشاعر المقدسة.
الحلقة 5 - لبيك25 دقيقة
برنامج ديني يناقش موضوعات فقهية حول فريضة الحج ويتناول الدور التوعوي الذي تقوم به دولة الإمارات في رعاية وإرشاد الحجاج لضمان سلامتهم وراحتهم من خلال مراقبة الحملات والتفتيش الميداني في المشاعر المقدسة.
الحلقة 4 - لبيك24 دقيقة
برنامج ديني يناقش موضوعات فقهية حول فريضة الحج ويتناول الدور التوعوي الذي تقوم به دولة الإمارات في رعاية وإرشاد الحجاج لضمان سلامتهم وراحتهم من خلال مراقبة الحملات والتفتيش الميداني في المشاعر المقدسة.
الحلقة 3 - لبيك26 دقيقة
برنامج ديني يناقش موضوعات فقهية حول فريضة الحج ويتناول الدور التوعوي الذي تقوم به دولة الإمارات في رعاية وإرشاد الحجاج لضمان سلامتهم وراحتهم من خلال مراقبة الحملات والتفتيش الميداني في المشاعر المقدسة.
الحلقة 2 - لبيك25 دقيقة
برنامج ديني يناقش موضوعات فقهية حول فريضة الحج ويتناول الدور التوعوي الذي تقوم به دولة الإمارات في رعاية وإرشاد الحجاج لضمان سلامتهم وراحتهم من خلال مراقبة الحملات والتفتيش الميداني في المشاعر المقدسة.
الحلقة 1 - لبيك26 دقيقة
برنامج ديني يناقش موضوعات فقهية حول فريضة الحج ويتناول الدور التوعوي الذي تقوم به دولة الإمارات في رعاية وإرشاد الحجاج لضمان سلامتهم وراحتهم من خلال مراقبة الحملات والتفتيش الميداني في المشاعر المقدسة.