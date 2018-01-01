موسم 1

برنامج ديني يعرّف المشاهد بمعاني الحج وأصوله ومناسكه.

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الحلقة 17411 - واجب الرعاية

21min

عرض توثيقي للدور الكبير الذي تقوم به وزارة الصحة السعودية سنوياً لتقديم الرعاية الطبية لأكبر تجمع بشري في العالم أثناء أداء ملايين من ضيوف الرحمن لمناسك الحج في مدينة مكة المكرمة.

الحلقة 17410 - يد تحمي ويد ترعى

18min

وثائقي خاص بفريضة الحج

الحلقة 5 - لبيك

48min

برنامج ديني يعرّف المشاهد بمعاني الحج وأصوله ومناسكه.

الحلقة 4 - لبيك

52min

برنامج ديني يعرّف المشاهد بمعاني الحج وأصوله ومناسكه.

الحلقة 3 - لبيك

49min

برنامج ديني يعرّف المشاهد بمعاني الحج وأصوله ومناسكه.

الحلقة 2 - لبيك

52min

برنامج ديني يعرّف المشاهد بمعاني الحج وأصوله ومناسكه.

الحلقة 1 - لبيك

51min

برنامج ديني يعرّف المشاهد بمعاني الحج وأصوله ومناسكه.