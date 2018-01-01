الحلقة 6 - لبيك

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برنامج ديني يناقش موضوعات فقهية حول فريضة الحج ويتناول الدور التوعوي الذي تقوم به دولة الإمارات في رعاية وإرشاد الحجاج لضمان سلامتهم وراحتهم من خلال مراقبة الحملات والتفتيش الميداني في المشاعر المقدسة.