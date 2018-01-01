الحلقة 6 - لبيك28min
برنامج ديني يناقش موضوعات فقهية حول فريضة الحج ويتناول الدور التوعوي الذي تقوم به دولة الإمارات في رعاية وإرشاد الحجاج لضمان سلامتهم وراحتهم من خلال مراقبة الحملات والتفتيش الميداني في المشاعر المقدسة.
الحلقة 5 - لبيك25min
برنامج ديني يناقش موضوعات فقهية حول فريضة الحج ويتناول الدور التوعوي الذي تقوم به دولة الإمارات في رعاية وإرشاد الحجاج لضمان سلامتهم وراحتهم من خلال مراقبة الحملات والتفتيش الميداني في المشاعر المقدسة.
الحلقة 4 - لبيك24min
برنامج ديني يناقش موضوعات فقهية حول فريضة الحج ويتناول الدور التوعوي الذي تقوم به دولة الإمارات في رعاية وإرشاد الحجاج لضمان سلامتهم وراحتهم من خلال مراقبة الحملات والتفتيش الميداني في المشاعر المقدسة.
الحلقة 3 - لبيك26min
برنامج ديني يناقش موضوعات فقهية حول فريضة الحج ويتناول الدور التوعوي الذي تقوم به دولة الإمارات في رعاية وإرشاد الحجاج لضمان سلامتهم وراحتهم من خلال مراقبة الحملات والتفتيش الميداني في المشاعر المقدسة.
الحلقة 2 - لبيك25min
برنامج ديني يناقش موضوعات فقهية حول فريضة الحج ويتناول الدور التوعوي الذي تقوم به دولة الإمارات في رعاية وإرشاد الحجاج لضمان سلامتهم وراحتهم من خلال مراقبة الحملات والتفتيش الميداني في المشاعر المقدسة.
الحلقة 1 - لبيك26min
برنامج ديني يناقش موضوعات فقهية حول فريضة الحج ويتناول الدور التوعوي الذي تقوم به دولة الإمارات في رعاية وإرشاد الحجاج لضمان سلامتهم وراحتهم من خلال مراقبة الحملات والتفتيش الميداني في المشاعر المقدسة.